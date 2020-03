Résumé des principales informations économiques du mercredi 18 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Les économistes de Credit Suisse ont encore une fois raboté leurs prévisions de croissance pour le pays. Ils s'attendent désormais à ce que la Confédération tombe dans une "brève" récession cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Les spécialistes de la banque aux deux voiles s'attendent à ce que le produit intérieur brut (PIB) affiche une évolution négative de 0,5% en 2020, alors que dans leurs précédentes estimations ils tablaient encore sur une progression de 1,0%.

CORONAVIRUS: Les dix milliards de francs suisses déjà promis par le conseil fédéral pour atténuer l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie helvétique ne constituent qu'une fraction des montants nécessaires, selon deux professeurs d'économie de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Hans Gersbach et Jan-Egbert Sturm préconisent la création d'un "fonds suisse" doté de 100 milliards de francs suisses et destiné à éviter un dysfonctionnement du système économique, qui se traduirait par une forte destruction de valeur et une vague de faillites.

IMMOBILIER: L'environnement de marché pour les investisseurs immobiliers en Suisse s'est encore amélioré l'an dernier. Mais la pandémie du coronavirus risque de changer la donne, notamment pour les surfaces commerciales et les bureaux. Fin 2019, la performance des investissements immobiliers atteignait 6,2%, soit 1 point de pourcentage de plus que l'année précédente, selon le rapport Swiss Property Benchmark publié par l'institut Cifi.

BANQUES: La grande banque UBS n'a pas connu de perturbations majeures de son service à la clientèle, malgré la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Le numéro un bancaire helvétique a enregistré des volumes importants, auxquels il a pu faire face avec succès, a indiqué le directeur financier Kirk Gardner. La demande s'est révélée particulièrement forte pour le négoce de titres, a précisé le responsable, qui participait à un événement organisé par la banque Morgan Stanley à Londres.

ENERGIE: La production d'électricité par BKW est assurée, malgré la pandémie de coronavirus qui touche le pays, a assuré la patronne du groupe énergétique bernois Suzanne Thoma. Depuis l'éclatement de la crise liée au Covid-19, le groupe n'a pas constaté un recul de la consommation d'électricité, a souligné Mme Thoma, ajoutant qu'il ne pouvait être exclu que cela se produise. Concernant les prix, l'énergéticien s'attend une offre en hausse "modérée" à moyen et long terme.

INTERIM: Le directeur général d'Adecco, Alain Dehaze a vu sa rémunération diminuer à 3,81 millions de francs suisses contre 4,17 millions l'année d'avant, indique le rapport annuel du groupe spécialisé dans le placement de personnel. Le salaire fixe du patron est pour sa part resté stable à 1,50 million mais son bonus s'est replié à 596'000 après 855'000 l'année d'avant. En outre la valeur des actions détenues par le directeur général a baissé à 1,08 million au lieu de 1,13 million en 2018.

CORONAVIRUS: Le groupe de vente en ligne Digitec Galaxus, propriété de Migros, souhaite recruter, dans les plus brefs délais, jusqu'à 200 employés supplémentaires pour son entrepôt central de Wohlen, en Argovie. Il fait face à une hausse des commandes en raison du confinement de la population lié au coronavirus. L'entreprise fait appel à "chaque petite et grande entreprise n'ayant pas ou trop peu de travail en raison de l'urgence nationale". Elle demande à "celles qui en ont la capacité et peuvent nous aider avec plus de 10 collaborateurs motivés" de la contacter.

ELECTROTECHNIQUE: ABB organisera comme prévu l'assemblée générale de ses actionnaires le 26 mars. La réunion se tiendra toutefois en l'absence des propriétaires du groupe électrotechnique zurichois, ceux-ci étant appelés à se prononcer sur les objets à l'ordre du jour par l'entremise du représentant légal. ABB se conforme ainsi aux règles édictées par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Les actionnaires du géant zurichois ont jusqu'au 25 mars pour renvoyer leur bulletin de vote.

AUTOMOBILE: BMW va fermer ses usines en Europe et en Afrique du Sud, soit la moitié de ses capacités de production, jusqu'au 19 avril en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé son patron Oliver Zipse. Le constructeur automobile allemand s'attend à un impact "significatif" sur ses résultats 2020. BMW prévoit notamment une "forte baisse" du bénéfice avant impôts alors qu'il s'attendait auparavant à une hausse significative cette année. "A partir d'aujourd'hui nous fermerons les usines européennes et notre usine de Rosslyn" près de la capitale Pretoria en Afrique du Sud, a indiqué M. Zipse lors de la conférence de presse annuelle, détaillant les résultats 2019 déjà publiés la semaine passée. "L'interruption de la production est prévue jusqu'au 19 avril."

