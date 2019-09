Résumé des principales informations économiques du mercredi 18 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TECHNOLOGIE: ABB a signé un accord-cadre de cinq ans avec Austrian Power Grid (APG), opérateur autrichien de transport d'électricité, pour une valeur potentielle de plus de 100 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses). Il s'agira de fournir des appareillages à isolation gazeuse (GIS) pour la plus grande expansion de réseau électrique à ce stade en Autriche.

CONSTRUCTION: Veraison Capital veut qu'Implenia se scinde en deux entités. La société d'investissements zurichoise qui vient de former un groupe d'actionnaires avec Parmino Holding, entreprise détenue par Max Rössler, souhaite que le numéro un suisse de la construction sépare ses activités de développement de projet et de gros oeuvre. Dans une interview publiée sur le site "The Market", Gregor Greber, le co-fondateur de Veraison Capital, précise que l'activité de développement devrait être séparée du groupe pour ensuite être cotée en Bourse. Cette unité, "parfaitement gérée et positionnée" dispose d'importantes et attrayantes réserves foncières, lesquelles doivent être valorisées à long terme.

ENERGIE: Le géant italien de l'énergie Enel, engagé depuis plusieurs années dans une démarche écoresponsable, s'est engagé à réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2030, à quelques jours d'un sommet mondial sur le climat. Selon ce nouvel engagement fixé par rapport à 2017, le groupe italien, qui a mis les énergies renouvelables au coeur de sa croissance sous l'impulsion de son patron Francesco Starace, ne devra plus émettre que 125 g de CO2 par kWh en 2030, contre 411 g il y a deux ans.

AÉRONAUTIQUE: Le géant de l'aéronautique Airbus a reconnu être préoccupé par le risque d'un Brexit sans accord mais a écarté un départ du Royaume-Uni comme il l'avait laissé entendre en début d'année. "Le Brexit nous préoccupe parce que nous estimons qu'un +no deal+ serait désavantageux pour tous les acteurs", explique à l'AFP Bob Lange, un des vice-présidents du groupe européen en charge de la stratégie de marché et produit.

AÉRONAUTIQUE: La flotte mondiale d'avions de ligne va plus que doubler au cours des 20 prochaines années, ce qui va entraîner un besoin de 39'210 avions et cargos neufs d'ici à 2038, a estimé Airbus. La flotte d'avions en service sera alors de 47'680 appareils à la faveur d'une croissance annuelle du trafic aérien de 4,3%, a indiqué l'avionneur européen, qui publiait ses nouvelles prévisions mondiales de marché (GMF - Global Market Forecast) 2019-2038.

ELECTRONIQUE: Le géant chinois des télécoms Huawei, dans le collimateur de Washington sur fond d'accusations d'espionnage lié à sa technologie 5G, va renforcer sa présence sur le marché mondial du matériel informatique, a annoncé mercredi un haut responsable de l'entreprise. A mesure que le monde se tourne vers des technologies complexes comme l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes, "une puissance de calcul incroyable" sera nécessaire, a expliqué lors d'une conférence à Shanghai le vice-président de Huawei, Ken Hu.

awp