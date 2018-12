Résumé des principales informations économiques du mercredi 19 décembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

HORLOGERIE: L'industrie horlogère suisse devrait poursuivre sa croissance, même si la vitesse de croisière pourrait quelque peu s'essouffler. Les Chinois, la principale clientèle, pourraient réduire leurs achats lors de leurs voyages si leur monnaie continue à se déprécier. Une accentuation de la différence de performance entre les grandes et petites maisons est aussi attendue. "D'une manière générale l'évolution positive des exportations, soutenue par l'Asie, devrait se poursuivre en 2019", estime le président de la Fédération horlogère suisse (FH), Jean-Daniel Pasche, sans donner plus de détail. La conjoncture mondiale, les tensions commerciales sino-américaines et les taux de change joueront évidemment un rôle important pour l'industrie, précise-t-il.

CONJONCTURE: L'économie romande devrait se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année, avant de connaître un léger ralentissement au 1er trimestre 2019. Ce coup de mou conjoncturel s'explique par le tassement attendu de l'économie genevoise, indique mercredi l'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne (Crea). Les autres cantons romands tiennent le choc. Au quatrième trimestre 2018, l'indice conjoncturel Crea pour la Romandie est resté pratiquement stable à 101,0 points, contre 101,1 lors de la période précédente. L'indicateur devrait reculer à 100,5 points lors du premier partiel 2019, selon les estimations de l'institut lausannois.

PHARMA: Le groupe de santé Galenica a confirmé son objectif de rentabilité opérationnelle (Ebit) pour l'année qui s'achève, tout en soulignant s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires en-dessous des 2% jusqu'ici anticipé. "La perspective de pouvoir proposer à l'assemblée générale 2019 le versement d'un dividende au moins au niveau de l'année précédente reste inchangée", a relevé l'entreprise bernoise.

PHARMA: Sandoz, filiale de Novartis, a conclu avec le laboratoire chinois Gan & Lee un accord de commercialisation et d'approvisionnement en biosimilaires de l'insuline. Ces répliques de traitement existants du diabète de type I et II sont actuellement en phases de développement précoce ou clinique, en vue d'homologations en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres marchés clés. Gan & Lee développe des biosimilaires du glargine, du lispro et de l'aspart, présentés comme les trois insulines thérapeutiques les plus vendues. La firme dispose de deux décennies d'expérience dans le domaine et présente une structure "attrayante" de coûts des produits vendus.

INDUSTRIE: Un changement se dessine à la tête de Georg Fischer. Ayant atteint l'âge légal de la retraite, Yves Serra, l'actuel directeur général du groupe industriel schaffhousois, quittera ses fonctions lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 17 avril prochain. Actuellement chef des finances, Andreas Müller, 48 ans, succédera au franco-suisse en poste depuis 2008. M. Serra, qui a repris la direction du groupe des mains de Markus Stirnimann, rejoindra à l'image de son prédécesseur le conseil d'administration de Georg Fischer (GF), indique l'entreprise établie à Schaffhouse et active dans les systèmes de tuyauterie, les composants en métal pour l'industrie automobile et les machines-outils. Sous la direction de M. Serra, GF a mis en oeuvre des changements majeurs en matière de stratégie, notamment en étendant sa présence en Asie et sur les marchés en croissance.

CONSOMMATION: Les sommes dépensées par les Suisses pour les jouets de Noël restent stables. Le budget atteint 270 francs suisses par foyer, un montant semblable à celui de 2017 (267 francs suisses). La part du commerce en ligne pour les achats est en hausse par rapport à l'an passé. Le sondage publié par l'institut GfK révèle que 33% des personnes interrogées ne vont pas dépenser d'argent pour les jouets au pied du sapin cette année. L'enquête ne donne pas d'explication à cette hausse de 7 points par rapport à 2017.

CONSOMMATION: De plus en plus de consommateurs en Suisse utilisent leur smartphone pour des achats, des paiements et des virements, même si leur proportion varie selon le type de transaction. En comparaison internationale cependant, le public helvétique reste plutôt retenu, selon une étude publiée par le cabinet Deloitte. Plus de neuf adultes sur dix possèdent un téléphone intelligent en Suisse et presque tous (97%) l'utilisent au quotidien, entre autres pour effectuer des achats et des opérations bancaires.

BANQUE CENTRALE: Le Comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) a repris une réunion monétaire qui devrait déboucher sur un modeste relèvement des taux mais pourrait signaler moins de hausses l'an prochain. "La réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) a repris comme prévu à 9H00 locales (14H00 GMT)", a indiqué une porte-parole de la Banque centrale.

SERVICES FINANCIERS: Les prud'hommes avaient accordé en 2016 à Jérôme Kerviel sa première et seule victoire face à la Société générale, mais la cour d'appel a annulé mercredi cette décision, jugeant "fondé" son licenciement en 2008 pour faute grave et déboutant l'ancien trader. "Il convient de réformer le jugement (des prud'hommes), de dire le licenciement de Jérôme Kerviel fondé sur une faute grave, de le débouter de ses demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", indique l'arrêt de la cour d'appel, qui marque une nouvelle défaite pour l'ancien trader.

BANQUES: Un Malaisien, ancien banquier chez Goldman Sachs, a été inculpé formellement par un tribunal de Kuala Lumpur dans le vaste scandale de détournements de plusieurs milliards de dollars du fonds souverain 1MDB. Ng Chong Hwa -- un ancien directeur opérationnel de la banque -- fait l'objet de quatre inculpations pour avoir encouragé de fausses déclarations à un régulateur financier.

PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK va intégrer les activités de médicaments sans ordonnance et de parapharmacie de l'américain Pfizer, au sein d'une coentreprise dont il aura le contrôle et qu'il envisage de placer en Bourse à moyen terme. "GSK a conclu un accord avec Pfizer pour combiner leurs activités de santé grand public au sein d'une coentreprise d'ampleur mondiale, dotée d'un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de livres (12,3 milliards de francs suisses). GSK aura une majorité de contrôle avec 68% et Pfizer une part de 32% dans cette coentreprise".

