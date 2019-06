Résumé des principales informations économiques du mercredi 19 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EAUX MINÉRALES: Les autorités françaises devraient donner gain de cause en 2020 à Nestlé pour poursuivre l'exploitation d'une nappe souterraine dans les Vosges menacée d'assèchement. Des associations contestaient cette priorité d'usage au motif que cette même ressource alimentait la population locale en eau potable. Pour autant, les habitants vont être priés de s'approvisionner ailleurs et plus cher. Derrière la marque Vittel se cachent deux sources indépendantes. "Bonne Source", légèrement minéralisée, n'est vendue qu'en Suisse (14,5%), en Allemagne (81%) et dans quelques pays de l'Est (4,5%). Avec un apport en minéraux deux fois supérieur, "Grande Source" est bue dans le reste du monde. Outre une légère différence de goût, cette eau tout à fait propre à la consommation dépasse le seuil maximum de minéralisation pour être injectée dans un réseau d'eau potable en France.

BANQUES: Credit Suisse devra s'acquitter d'une amende de 2,8 millions de dollars de Hong Kong (350'000 francs suisses) dans l'ex-colonie britannique. L'autorité locale de surveillance des marchés financiers, la Securities and Futures Commission (SFC), reproche au numéro deux bancaire helvétique des manquements en matière d'obligation d'informer. Dans les faits, qui se sont déroulés entre 2006 et 2016, Credit Suisse n'a pas entièrement identifié certaines relations avec des entreprises dans des rapports de recherche concernant des sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong, explique mercredi la SFC dans un communiqué. L'enquête du gendarme boursier avait entraîné une autodénonciation de la banque aux deux voiles, celle-ci ayant alors constaté un fonctionnement erroné de ses systèmes informatiques.

CONSOMMATION: S'ils se montrent extrêmement friands de chocolat et autres confiseries en comparaison internationale, les Suisses sont un peu moins portés sur les glaces. Dans un marché difficile et "en pleine mutation", Häagen-Dazs inaugure ce mercredi à Genève sa première "boutique" helvétique, un self-service avec consommation à table, dans un décor soigné. Il s'est vendu l'an dernier en Suisse 46,5 millions de litres de glaces de fabrication industrielle (cornets, glaces en bâtons, en bidon ou en petit récipient et autres glaces à l'eau), soit une hausse de 4% par rapport à 2017, selon les derniers chiffres fournis cette semaine à AWP par la faîtière suisse des producteurs Glacesuisse, qui couvre 80% du marché. Les géants Froneri/Nestlé, Emmi, Midor (fournisseur de Migros) et Unilever sont membres de l'association.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: L'exploitant zurichois de magasins de télécoms Mobilezone annonce la finalisation du rachat de la totalité de SH Telekommunikation Deutschland, spécialisée dans la commercialisation de contrats de téléphonie mobile. Pour réaliser l''opération, 4 millions d'actions ont été générées à partir du capital autorisé, qui porteront à 44,78 millions le total des titres nominatifs d'une valeur nominale de 1 centime. Le premier jour de cotation des nouvelles actions a été fixé au 24 juin à la Bourse de Zurich SIX. L'augmentation de capital est comprise dans le prix de rachat.

FONDS IMMOBILIER: Bâloise Swiss Property Fund étudie la possibilité d'acquérir un portefeuille d'immeubles dont la valeur de marché s'élèverait à 193,9 millions de francs suisses. Pour financer cette transaction, une augmentation de capital est prévue cet automne. Afin de "favoriser la croissance du Baloise Swiss Property Fund", la direction étudie la possibilité d'acquérir 20 immeubles de Bâloise Assurance et de Bâloise Vie. "Cette transaction a été autorisée par la Finma (autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) le 14 juin".

CHIMIE: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a signé avec l'israélien Gamida Cell un accord de production pour l'omidubicel, une thérapie cellulaire en étude clinique de phase III destinée aux patients ayant subi une greffe de moelle osseuse. Cet accord, sur plusieurs années, renforce les efforts du groupe suisse pour se positionner dans la thérapie cellulaire. "Nous recherchons ce genre de partenariats avec des sociétés faisant oeuvre de pionnier dans le développement de traitements innovants", relève Alberto Santagostino, responsable du secteur Cell & Gene Technologies de Lonza Pharma & Biotech. Les enjeux financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

BANQUE CENTRALE: Pressée par Donald Trump et les marchés de baisser les taux d'intérêt, la Banque centrale américaine (Fed) devrait encore résister à assouplir sa politique monétaire mercredi mais se dire prête à le faire en cas de ralentissement. Si un quart des investisseurs croient à une baisse des taux dès mercredi, ils sont une écrasante majorité à la prévoir dès l'été, selon l'évolution des produits à terme observée par CME Group.

EQUIPEMENT SPORTIF: L'équipementier sportif allemand Adidas ne peut pas enregistrer comme marque dans l'UE ses trois bandes parallèles sur des vêtements ou des chaussures, a estimé la justice européenne. Le Tribunal de l'UE estime dans son arrêt que ces trois bandes constituent une "une marque figurative ordinaire" et qu'"Adidas ne prouve pas" qu'elles ont "acquis, dans l'ensemble du territoire de l'Union, un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en avait été fait".

CONJONCTURE: L'inflation au Royaume-Uni a légèrement ralenti à 2,0% en mai sur un an en raison d'une hausse des prix plus modérée des billets d'avion et des voitures, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). Ce taux est conforme aux attentes des économistes interrogés par Bloomberg et correspond à l'objectif fixé par la Banque d'Angleterre (BoE). En avril, l'inflation s'établissait à 2,1%.

BALANCE COMMERCIALE: L'Italie a enregistré en avril un excédent de sa balance commerciale de 2,885 milliards d'euros (3,23 milliards de francs suisses), un chiffre en recul de 101 millions d'euros sur un an, a annoncé l'Institut national de la statistique (Istat). En revanche, sur les quatre premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 11,027 milliards d'euros, en hausse de 657 millions par rapport à la même période de 2018.

BALANCE COMMERCIALE: Le Japon a enregistré en mai un déficit commercial sous l'effet d'un nouveau déclin des exportations, notamment vers la Chine, un de ses premiers partenaires, sur fond de tensions sino-américaines. Le solde des échanges de marchandises s'est aggravé de 67% à -967,1 milliards de yens (-8,9 milliards de francs suisses), contre -577,4 milliards de yens un an plus tôt, selon des statistiques publiées par le ministère des Finances.

awp