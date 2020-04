Résumé des principales informations économiques du mercredi 1er avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les mesures de lutte contre le coronavirus vont coûter des centaines de milliards d'euros aux pays européens, selon l'institut allemand Ifo. Il a notamment estimé le coût d'une fermeture partielle des entreprises en Suisse entre 49 et 81 milliards d'euros, soit entre 51,7 et 85,6 milliards de francs suisses. "Si les entreprises restent fermées plus d'un mois, les pertes de production vont atteindre des dimensions bien supérieures au ralentissement de la croissance qu'a connu l'Union européenne lors des précédentes récessions ou catastrophes naturelles", a alerté le président de l'Ifo, Clemens Fuest.

LUXE: Les exportations horlogères suisses pourraient se replier de 25% sur un an en 2020 en raison la fermeture des boutiques occasionnée par la propagation du coronavirus dans le monde. Ces envois devraient de nouveau enregistrer une progression en 2021, indique une étude publiée par la banque Vontobel. "L'industrie horlogère suisse connaîtra le recul le plus important de ces 50 dernières années", écrivent les auteurs de cette étude, tout en précisant que leurs projections se basent sur l'hypothèse selon laquelle les magasins seront de nouveau ouverts en mai ou en juin.

BANQUES: UBS et Credit Suisse n'entendent pas priver leurs actionnaires de dividende, malgré les récentes restrictions prises par l'Autorité fédérale des marchés financiers (Finma). Les deux grandes banques suisses pourraient se voir privées de certaines facilités accordées dans le cadre de la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, la Finma a annoncé des mesures visant à faciliter la circulation de liquidités dans l'économie. Les banques peuvent ainsi profiter d'un allègement des exigences de fonds propres, respectivement le ratio de levier.

ALIMENTATION: Nestlé Purina Petcare a acquis la marque de nourriture pour animaux de compagnie Lily's Kitchen. L'entreprise britannique est un fabricant de croquettes et de pâtés pour les chiens et les chats, a indiqué Nestlé mercredi. Lily's Kitchen complète "parfaitement" l'assortiment de produits de Purina, selon la multinationale veveysanne.

PHARMA: L'Agence des produits alimentaires et thérapeutiques (FDA) aux Etats-Unis a finalisé son enquête autour la manipulation de données précliniques sur le Zolgensma de Novartis, sans infliger de sanctions au laboratoire rhénan. Le régulateur continuera néanmoins à superviser la mise en oeuvre des mesures adoptées, précise mercredi une prise de position. "Satisfaits de cette issue positive, nous réitérons notre ferme engagement en faveur de l'intégrité des données et de la transparence dans nos échanges avec les régulateurs", promet la multinationale pharmaceutique.

TRANSPORT: L'aéroport de Lugano-Agno, au bord de l'asphyxie financière, va demander à la Banque cantonale du Tessin (BancaStato) de lui octroyer un crédit de 500'000 francs suisses. Il appelle aussi ses actionnaires - la ville de Lugano et le canton - à assurer les liquidités nécessaires jusqu'au scrutin sur sa recapitalisation. A ce jour, les crédits accordés par les parlements luganais et tessinois en vue de l'assainissement de l'aéroport font l'objet d'un double référendum - communal et cantonal - qui devrait être soumis au vote fin avril. Or, la consultation populaire risque d'être reportée en raison de la situation d'urgence sanitaire actuelle.

INFORMATIQUE: L'augmentation de capital lancée par le fabricant autrichien de puces et capteurs AMS pour financer le rachat d'Osram Licht, a été souscrite à 70% par des actionnaires existants. Les 30% restants ont été repris par les banques syndiquées. Au total 189'869'454 titres avait été émis au prix unitaire de 9,20 francs suisses et les 70% souscrits correspondent à 132'475'209 actions, indique AMS.

IMMOBILIER: Le coronavirus entraîne une forte nervosité sur les marchés financiers et cela se reflète sur les taux hypothécaires. Celui sur dix ans a significativement grimpé en peu de temps. "La hausse des coûts de refinancement entraîne actuellement une augmentation des taux hypothécaires", a assuré Frédéric Papp, expert financier chez Comparis.

CORONAVIRUS: Le secteur privé aux Etats-Unis a détruit 27'000 emplois au mois de mars, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP. Néanmoins, les chiffres s'arrêtent au 12 mars, soit avant les mesures massives de confinement, et, donc, "ne (reflètent) pas l'ensemble des conséquences du Covid-19 sur la situation générale de l'emploi", alerte ADP dans son communiqué.

CONJONCTURE: Le taux de chômage en zone euro a reculé à 7,3% en février, un mois avant la mise en oeuvre du confinement dans la majeure partie des pays de la zone en raison du coronavirus, a indiqué l'Office européen des statistiques. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mars 2008, c'est-à-dire avant la crise financière qui a frappé le monde entier. En janvier, le taux de chômage s'établissait à 7,4%.

CORONAVIRUS: Le cigarettier British American Tobacco (BAT), qui fabrique les marques Lucky Strike et Dunhill entre autres, a annoncé qu'une de ses filiales travaillait sur un potentiel vaccin contre le coronavirus en utilisant des feuilles de tabac. Le vaccin est en phase de test pré-clinique et n'a pas donc pas été testé sur l'homme n'a pas encore obtenu l'homologation des autorités sanitaires.

awp