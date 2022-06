Résumé des principales informations économiques du mercredi 1er juin 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CHOCOLAT: Le chocolatier industriel et négociant de cacao Barry Callebaut a fermé son usine de Wirral, dans la région de Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre), laissant sur le carreau l'ensemble des salariés du site, à l'exception de deux transférés à l'usine de Chester. La décision de fermer l'usine au 31 mai "n'a pas été prise à la légère et intervient après avoir exploré toutes les solutions possibles pour mieux équilibrer la capacité de production et la demande au Royaume-Uni", a indiqué à la BBC un porte-parole du groupe zurichois.

BANQUES: L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) prolonge une nouvelle fois les mesures adoptées début mars visant à protéger les intérêts des créanciers de Sberbank (Switzerland) jusqu'au 2 août. Ces mesures comprenaient l'ajournement de l'échéance des engagements de la filiale helvétique de l'établissement russe découlant des dépôts, ainsi qu'une interdiction étendue d'opérer des paiements et d'effectuer des transactions, rappelle l'organe de régulation dans un communiqué.

RESTAURATION: La plateforme de réservation en ligne de restaurants TheFork, qui fête ses 15 ans, compte introduire de nouveaux services en Suisse l'an prochain. La filiale de l'américain Tripadvisor, surtout implantée en Suisse romande, table toujours sur son développement outre-Sarine. TheFork "connaît ces dernières semaines une croissance supérieure à 50% par rapport à 2019" en Suisse, a assuré auprès d'AWP Damien Rodière, directeur général Europe de l'ouest de l'entreprise. "Si la vague Omicron a été difficile, le rebond a démarré à la Saint-Valentin. La Suisse a été le marché le plus résilient pendant le Covid-19 et où le rebond est le plus fort", a assuré le responsable du portail, spécialisé dans la réservation en ligne de restaurants.

RÉMUNÉRATION: Les salaires ont baissé de manière générale en Suisse l'année dernière par rapport 2020. En termes réels, c'est à dire ajustés des effets de l'inflation, ils se sont érodés de 0,8%, après avoir progressé les deux années précédentes (+1,5% en 2020 et +0,5% en 2019). Les salaires nominaux, en hausse depuis 2017, ont également reculé, de 0,2% en moyenne. Pour les principales conventions collectives de travail (CCT) recouvrant près d'un demi-million de personnes salariées, en revanche, l'évolution a été positive (+0,4%), précise l'Office fédéral de la statistique (OFS).

IMMOBILIER: Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail est resté inchangé à 1,25%, niveau où il se situe depuis mars 2020, annonce l'Office fédéral du logement (OFL). Ce taux, établi chaque trimestre, se maintiendra à ce niveau tant que le taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires ne baisse pas en-dessous de 1,13% ou n'augmente pas au-dessus de 1,37%, rappelle l'OFL dans son communiqué. Le taux d'intérêt moyen établi le 31 mars se situait à 1,18%, contre 1,19% trois mois plus tôt.

CONJONCTURE: Le moral des responsables d'achat des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse s'est maintenu au zénith en mai, nonobstant des délais de livraison élevés et un renchérissement des matériaux. La production industrielle et l'emploi notamment ont soutenu la tendance à l'approche des mois estivaux, indiquent Raiffeisen dans son étude conjoncturelle mensuelle. L'indice PMI des PME concocté par les experts de la coopérative bancaire saint-galloise s'est maintenu à 59,1 points, soit au niveau du mois d'avril et bien au-delà des 50 points constitutifs du seuil de croissance.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage de la zone euro est resté stable en avril par rapport à mars à 6,8% de la population active, son plus bas niveau historique, a annoncé Eurostat. Depuis décembre, cet indicateur est au plus bas depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998. Pour l'ensemble de l'UE, le taux de chômage s'est maintenu à 6,2% en avril, également un plancher historique.

PHARMA: Le géant pharmaceutique américain Pfizer se désengagera de l'activité de soins de grande consommation du laboratoire britannique GSK, dont il détient 32%, après la scission et l'introduction en Bourse de cette entité en juillet, selon un communiqué. Le géant britannique du médicament GlaxoSmithKline (GSK) a prévu de longue date cette scission, "la plus important évolution en 20 ans" pour le groupe, qui doit lui permettre de se centrer "sur les produits biopharmaceutiques" en investissant notamment dans les nouveaux vaccins et les médicaments spécialisés.

HABILLEMENT: L'action de la célèbre marque de chaussures britannique Dr Martens bondissait à la Bourse de Londres, après la publication de résultats annuels quintuplés et de perspectives optimistes.

INVESTISSEMENTS DURABLES: Le patron de la filiale de gestion d'actifs DWS de Deutsche Bank a démissionné, a annoncé la première banque allemande. Le départ du dirigeant intervient peu après des perquisitions dans une enquête sur des investissements vendus comme plus durables qu'ils ne l'étaient en réalité. Asoka Wöhrmann, pur produit de Deutsche Bank et proche du patron du groupe bancaire Christian Sewing, sera remplacé dès le lendemain de l'assemblée générale du 9 juin par Stefan Hoops, actuel directeur de la banque d'affaires, selon un communiqué de la banque, publié dans la nuit de mardi à mercredi. L'annonce intervient après des perquisitions mardi dans les locaux de Deutsche Bank et de la filiale DWS, accusée de "greenwashing" et cible d'une enquête pour "fraude".

awp