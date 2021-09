Résumé des principales informations économiques du mercredi 1er septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le nombre d'entreprises industrielles suisses ayant ajusté leur chaîne d'approvisionnement en raison de la crise pandémique a considérablement augmenté depuis un an, avec pour corollaire une augmentation des achats réalisés dans le pays ou en Europe. La reprise fulgurante de l'industrie helvétique s'est poursuivie en août, malgré un léger fléchissement de l'indice des directeurs d'achats (PMI) en août. L'indicateur concocté par Credit Suisse et la faîtière procure.ch affiche un repli de 3,3 points à 67,7 points, toujours nettement supérieur au seuil de croissance de 50 points refranchi il y a près d'une année.

IMMOBILIER: Le taux de référence applicable aux contrats de bail en Suisse est maintenu à 1,25%. Etant donné qu'il est resté inchangé par rapport au trimestre précédent, il ne donne pas droit à de nouvelles prétentions de diminution ou de hausse de loyer, a précisé mercredi l'Office fédéral du logement dans son relevé trimestriel. Au 30 juin 2021, le taux se situait à 1,23%, contre 1,25% au trimestre précédent, selon les règles de l'arrondi commercial, il reste donc à 1,25%, soit le même niveau depuis le 3 mars 2020.

IMMOBILIER: Les craintes de voir de plus en plus de logements vacants en Suisse peuvent vraisemblablement s'apaiser. Le taux de vacance, en hausse continue depuis 2014, ne devrait pas augmenter en 2021, selon les économistes de Credit Suisse. Ces derniers tablent sur un taux de 1,7%, contre 1,73% en 2020, soit 78'800 logements vides. Dans deux des cinq cantons ayant déjà publié leurs chiffres, le taux de vacance a diminué à fin juin 2021, soit à Bâle-Campagne et Zurich. Dans les cantons de Vaud et de Genève, la progression a été assez faible.

BANQUES: La Banque cantonale de Bâle (BKB) a communiqué mercredi sa nouvelle feuille de route, ainsi que celle de sa filiale Banque Cler, à l'horizon 2025. L'établissement entend mettre à profit notamment sa "grande productivité" et de la "faible complexité" de ses modèles commerciaux, selon les termes du communiqué. Au niveau financier, le groupe BKB vise un ratio coûts/revenus inférieur ou égal à 55% ainsi qu'une rentabilité des fonds propres (ROE) d'au moins 6%. Il entend également garantir un ratio de fonds propres supérieur à 17% et un ratio de financement (NSFR) dépassant les 110%. L'affectation des fonds devra être "efficace et adaptée au risque", et l'efficacité des capitaux (RORWA) s'élever à 1,25% au minimum.

AGRICULTURE: Greenpeace dénonce la qualité des placements qualifiés de "durables" par les banques suisses et les conseils d'investissement octroyés par le personnel de ces instituts. La place financière helvétique fait du "greenwashing" avec ce qu'elle appelle "finance durable", soutient l'organisation non gouvernementale (ONG). "La qualité des entretiens de conseil concernant les placement durables est insuffisante chez la plupart des instituts financiers", relève Larissa Marti, spécialiste en économie financière chez Greenpeace Suisse, cité mercredi dans un communiqué.

EMPLOI: Le taux de chômage de la zone euro a poursuivi sa baisse en juillet, touchant 7,6% de la population active, après 8% en mai et 7,8% en juin, a annoncé mercredi Eurostat. Le rebond de l'économie européenne depuis le printemps, après le choc lié à la pandémie de coronavirus, se reflète sur le marché du travail. Pour l'ensemble de l'Union européenne (UE), le chômage a également reculé de 0,2 point sur un mois à 6,9% en juillet, selon l'office européen des statistiques. Quelque 14,6 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en juillet, dont 12,3 millions dans les 19 pays partageant la monnaie commune.

EMPLOI: Le secteur privé a créé 374'000 emplois aux Etats-Unis en août, bien moins qu'attendu. Les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé 374'000 emplois en août, presque moitié moins qu'attendu, mais plus qu'en juillet, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP, alors que le variant Delta ralentit la reprise économique.

TRANSPORT AÉRIEN: Le nombre de passagers aériens en Europe a atteint en août 71% du niveau de 2019, au-delà des prévisions les plus optimistes, selon l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol. Il s'agit "d'un bon résultat, espérons qu'il va continuer à s'améliorer!", a déclaré mercredi sur Twitter son directeur général, Eamonn Brennan. En juillet, le trafic passagers dans la zone couverte par Eurocontrol s'était établi à 65% des volumes de 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19 qui a mis un coup d'arrêt au secteur du transport aérien depuis mars 2020 et plongé les compagnies et gestionnaires d'aéroports dans le rouge. L'été 2021 marque donc une nette amélioration par rapport à 2020, quand le trafic n'avait pas dépassé 45% de 2019 en moyenne.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Pernod Ricard a enregistré des "ventes record" aux Etats-Unis et en Chine au cours de son exercice décalé 2020/21. Le chiffre d'affaires du géant français des spiritueux, numéro deux mondial du secteur, a affiché en un an une progression de 4%, au-delà des attentes, selon les résultats publiés mercredi. Lors de l'exercice décalé 2020/21, clos fin juin, le groupe détenteur du whisky Jameson, du cognac Martell ou encore du champagne Mumm a généré un peu plus de 8,8 milliards d'euros (9,45 milliards de francs suisses) de chiffre d'affaires, en hausse de 4,5% sur un an, selon un communiqué.

PHARMA: Le laboratoire bioMérieux, spécialiste des tests médicaux, a confirmé mercredi ses objectifs pour 2021 après des résultats en forte croissance au premier semestre, toujours soutenu par ses tests de dépistage du Covid-19. Le groupe a publié un bénéfice net au 30 juin de 277 millions d'euros (environ 300 millions de francs suisses) contre 173 millions d'euros un an auparavant, soit une hausse de plus de 60%, un résultat plus élevé que le consensus d'analystes interrogés par Factset.

AUTOMOBILE: Xiaomi est devenu mercredi la dernière entreprise chinoise à se lancer formellement dans l'automobile. Le fabricant de smartphones et d'appareils électroniques établi à Pékin a annoncé la création d'une filiale dédiée, Xiaomi Auto. Numéro deux mondial du smartphone, Xiaomi produit également des tablettes tactiles, des montres connectées, des écouteurs, des trottinettes ou encore des scooters. Dotée d'un capital de 10 milliards de dollars (9,4 milliards de francs suisses), la société "Xiaomi Auto a officiellement été enregistrée [ce] 1er septembre", a indiqué sur son compte Weibo le directeur général du groupe, Lei Jun.

awp