Résumé des principales informations économiques du mercredi 2 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CHIMIE: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza étend son domaine d'expertise avec l'établissement sur mesure à Viège pour un client de lignes de production de conjugués anticorps-médicaments (ADCs). La mise en opération est agendée à fin 2022. Sans nommer ledit client, le groupe rhénano-valaisan précise dans son communiqué que cette collaboration avec un acteur global de la biopharmaceutique va déboucher sur la création de quelque 200 nouveaux emplois sur son site valaisan.

CHIMIE: Le groupe Clariant se félicite de l'avancée des travaux dans la construction de sa nouvelle usine d'éthanol cellulosique Sunliquid à Podari, dans le sud-ouest de la Roumanie, dont la plupart des grands équipements de production ont déjà été installés. Malgré les restrictions liées à la crise de Covid-19, le chantier se poursuit dans le strict respect des dispositions réglementaires et devrait s'achever d'ici la fin de l'année prochaine, "après quoi le démarrage et la production commenceront", assure Christian Librera, vice-président et responsable de l'unité Biocarburants et produits dérivés du chimiste de Muttenz, cité dans un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: Relativement épargnées par la pandémie, les banques ont octroyé au total pour 16,9 milliards de francs suisses de crédits Covid-19 garantis par la Confédération pour venir en aide aux firmes plus sérieusement touchées. Sur ce montant, 40% ont été mis à disposition par des grandes banques et 31% par les établissements cantonaux, détaille le cabinet privé d'études BAK Economics dans un rapport. Les perspectives pour le secteur financier dans son ensemble en 2020 demeurent mitigées, en raison notamment de l'inflation des déclarations aux assurances liées à la crise sanitaire. La réticence de la plupart des entreprises à investir et la perte de valeur des actifs sous gestion constituent aussi des handicaps pour les banques, tout comme la faiblesse persistante des taux d'intérêt.

IMMOBILIER: Le marché immobilier helvétique, affecté comme d'autres par la crise pandémique, semblait dégager deux tendances contradictoires durant le mois de novembre. D'après la dernière étude publiée par le portail immobilier Immoscout24, les loyers ont diminué de 0,6% en moyenne sur un mois, tandis que la demande en maisons individuelles explose, favorisant une flambée des prix. La baisse des prix des loyers s'expliquerait par le développement de l'offre en appartements en Suisse durant la période sous revue.

AUTOMOBILE: Près de 22'900 voitures neuves ont été mises en circulation sur les routes suisses au mois de novembre. Malgré un repli de 1384 unités ou 5,7% par rapport à la même période un an plus tôt, le mois sous revue n'a cependant été surpassé en 2020 que par le mois de juin (24'447 nouvelles immatriculations). Depuis le début de l'année, le marché helvétique compte 207'377 voitures neuves supplémentaires, ce qui représente un recul d'environ 70'000 unités, indique Auto-suisse. "Nous avions espéré pouvoir terminer au moins un mois civil avec une hausse", déplore un porte-parole de la faîtière, cité dans le communiqué, jugeant "peu probable" de voir le marché suisse atteindre cet objectif au vu de la base de comparaison élevée de décembre 2019.

BIENS DE CONSOMMATION: L'indice des prix à la consommation a légèrement reculé de 0,2% sur un mois en novembre. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), cette baisse est due aux reculs des prix des voyages, des nuitées hôtelières, de même que certains produits alimentaires. L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de novembre s'inscrit à 101,0 points, sur une base 100 du mois de décembre 2015.

TOURISME: Le numéro un mondial du tourisme TUI va bénéficier d'un nouveau programme d'aide à hauteur de 1,8 milliard d'euros (1,9 milliard de francs suisses) de la part de l'Etat allemand et d'investisseurs privés pour affronter la pandémie de Covid-19 qui met à mal ses finances, ont annoncé le gouvernement et l'entreprise. Cette aide, la troisième en quelques mois, comprend notamment l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit de 200 millions d'euros à la banque publique KFW, et une augmentation de 500 millions d'euros du capital par des actionnaires et banques d'investissement, a précisé le ministère de l'Economie allemand.

EQUIPEMENTS SPORTIFS: Une vidéo publicitaire de Nike évoquant le racisme et le harcèlement au Japon a suscité une polémique sur les réseaux sociaux dans ce pays, certains utilisateurs appelant au boycott de la marque sportive. Le film de deux minutes, posté lundi par le sponsor de la championne de tennis métisse nippo-haïtienne Naomi Osaka, a dépassé les 14 millions de vues.

TRANSPORT: Durement frappée par la crise sanitaire, la SNCF pourrait perdre près de 5 milliards d'euros (5,4 milliards de francs suisses) cette année, a estimé son PDG Jean-Pierre Farandou. "Nous sommes en négatif cette année. Nous allons finir l'année en perte importante", a indiqué M. Farandou devant la commission de l'aménagement du territoire du Sénat.

PHARMA: Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l'allemand Biontech et du géant américain Pfizer, qui sera disponible dans le pays dès "la semaine prochaine", a annoncé le gouvernement britannique. Avec ce feu vert, "le Royaume-Uni est le premier pays au monde à disposer d'un vaccin approuvé cliniquement" s'est félicité dans un tweet le ministre de la Santé Matt Hancock.

EMPLOI: Le chômage a légèrement reculé en octobre dans la zone euro à 8,4% de la population active, après 8,5% en septembre (chiffre revu en hausse de 0,2 point), a annoncé l'Office européen des statistiques. Sur un an, le taux de chômage a cependant nettement augmenté sous l'effet de la pandémie de coronavirus, puisqu'en octobre 2019 il touchait 7,4% de la population active des 19 pays de la zone euro, selon Eurostat.

EMPLOI: Le taux de chômage en Italie est ressorti à 9,8% en octobre, inchangé par rapport au mois précédent, a annoncé l'Institut national des statistiques (Istat). Le chômage des jeunes de 15 à 24 ans a en revanche augmenté de 0,6 point à 30,3%, tandis que le nombre total de personnes à la recherche d'un emploi a progressé de 0,4%.

awp