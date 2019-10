Résumé des principales informations économiques du mercredi 2 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SOINS DE LA PEAU: Nestlé a annoncé la finalisation de la vente de Nestlé Skin Health pour 10,2 milliards de francs suisses. Cette cession attendue a été saluée par les analystes. Le repreneur est un consortium mené par le fonds d'investissement suédois EQT et une filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). "Cette annonce fait suite à l'aboutissement des autorisations règlementaires habituelles et des conditions de clôture", selon le communiqué. Nestlé avait annoncé en mai se trouver en "négociation exclusive" avec le consortium.

BANQUES: Credit Suisse reste attaché au franc. Le numéro deux bancaire helvétique ne va finalement pas adopter le dollar pour sa comptabilité, comme il l'avait envisagé en début d'année. Il est important pour l'une des principales banques suisses de continuer à publier ses résultats dans la monnaie locale, a déclaré le directeur financier David Mathers lors d'une conférence téléphonique. Le responsable a rappelé que la division banque universelle suisse demeure la principale source de profits du groupe.

BANQUES: Julius Bär poursuit ses emplettes dans le personnel de Credit Suisse pour servir sa clientèle lusophone. Après avoir recruté une équipe au Portugal en septembre, le gestionnaire de fortune zurichois annonce l'engagement de cinq conseillers de Credit Suisse, spécialistes du marché brésilien. Cette équipe travaillera à Zurich. Elle doit permettre à Julius Bär de se renforcer dans la plus grande démocratie d'Amérique latine, indique la banque mercredi. Cette unité sera dirigée par Jorge Torea, jusqu'ici responsable pour la gestion de fortune internationale pour le Brésil chez Credit Suisse.

CONJONCTURE: La Suisse ne sortira pas indemne de l'appréciation de sa monnaie et de l'affaiblissement de la conjoncture mondiale. Le Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a abaissé ses prévisions de croissance pour l'année en cours et la suivante. Le relâchement de la conjoncture internationale et les données économiques à l'issue de premier semestre poussent le KOF à réviser à la baisse ses prévisions pour le produit intérieur brut (PIB). La croissance est désormais attendue à 0,9% en 2019, contre 1,6% précédemment. Pour 2020, elle est escomptée à 1,9% (hors évènements sportifs: 1,5%), contre 2,3% auparavant. En 2021, le PIB est attendu en hausse de 1,5% (1,8% hors évènements sportifs).

INFLATION: L'indice des prix à la consommation (CPI) a légèrement reculé en septembre par rapport au mois précédent à 102,0 points. Le renchérissement atteint sur un an +0,1%, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). "La baisse de 0,1% par rapport au mois précédent s'explique par plusieurs facteurs, dont le recul des prix pour les voyages à forfait internationaux ainsi que pour l'essence", souligne le document.

AUTOMOBILE: Les immatriculations de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein se sont envolées en septembre, faisant espérer une année positive pour le secteur. Les propulsions alternatives continuent de susciter l'engouement des conducteurs. Au seul mois de septembre, 24'219 voitures neuves ont été immatriculées, une envolée de 18,7% sur un an, a indiqué la faîtière Auto-Suisse dans un communiqué. Cette progression est d'autant plus importante qu'elle intervient après une chute de 9,5% en août, une quasi-stagnation de +0,1% en juillet et une baisse de 9,8% en juin.

IMMOBILIER: En Suisse, la demande d'appartements en PPE (propriété par étage) a augmenté davantage entre juillet 2018 et juin 2019 qu'au cours des périodes précédentes, selon l'Online Home Market Analyse (OHMA) de homegate.ch. La durée de parution moyenne des biens s'est raccourcie, alors que l'offre proposée sur internet a augmenté. Au cours de la période sous revue, le nombre d'appartements proposés à la vente sur les portails en ligne a augmenté de 9,7% dans toute la Suisse. Seules deux des huit régions couvertes par l'enquête, Genève et Vaud/Valais, ont connu une baisse de l'offre immobilière, selon l'étude menée par le Swiss Real Estate Institute de l'école supérieure d'économie de Zurich HWZ.

RÉSEAUX SOCIAUX: La panne qui touchait Twitter depuis plusieurs heures a été réparée, a annoncé le réseau social dans un nouveau message sur son compte @TwitterSupport. "Le problème est résolu. Vous devriez avoir de nouveau un accès normal à Twitter. Si ce n'est pas le cas, attendez quelques minutes, merci pour votre patience", selon le message posté.

awp