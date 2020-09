Résumé des principales informations économiques du mercredi 2 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

BANQUES: Credit Suisse est dans le viseur de la Finma, qui a ouvert une procédure d'enforcement suite à l'affaire des filatures des hauts dirigeants de la grande banque. Le gendarme des marchés s'intéressera aux "violations du droit de la surveillance dans le contexte des activités de filature et de sécurité de la banque". Credit Suisse fait l'objet d'une enquête de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) depuis décembre dernier, des investigations qui sont désormais arrivées à leur terme, précise le communiqué. Un auditeur, le cabinet Quinn Emanuel, avait été choisi par le régulateur pour faire la lumière sur ce scandale.

PHARMA: Roche va lancer courant septembre un test rapide d'antigène du Sars-Cov-2, le virus à l'origine du Covid-19. En général, ce test donne des résultats en l'espace de 15 minutes. Dans un premier temps, le test sera disponible en Europe dans les pays reconnaissant le label CE. Il est aussi prévu de demander une homologation d'urgence (Emergency Use Authorisation) à la FDA américaine.

CORONAVIRUS: SGS a été choisi par la biotech française Biophytis pour mener à bien une étude clinique avec son médicament Sarconeos (BIO101) pour le traitement des patients souffrant d'insuffisance respiratoire liée au Covid-19. L'étude Cova a déjà reçu l'approbation réglementaire en Belgique, en France, au Brésil, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, précise le communiqué. Dans un premier temps seront recrutés une cinquantaine de patients testés positifs au nouveau coronavirus et ayant développé des symptômes respiratoires sévères au cours des sept jours précédents.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss et sa filiale de vols de vacances Edelweiss recevront en septembre leur première tranche d'aide publique accordée dans le cadre de la crise du coronavirus, a indiqué le patron Thomas Klühr. Le premier versement représente un montant d'une centaine de millions de francs suisses, a ajouté le directeur général lors d'une rencontre avec la presse à Zurich. La répartition entre les deux transporteurs aériens n'a pas encore été arrêtée.

AUTOMOBILE: Les immatriculations de véhicules neufs ont encore fléchi en août en Suisse et au Liechtenstein, pour un huitième mois consécutif. Depuis le début de l'année, les ventes de voitures neuves ont chuté de près de 30% en l'espace d'un an. Les modèles à moteur électrique ont cependant la cote. Sur le mois sous revue, le troisième plus mauvais de l'année après ceux d'avril et mai au plus fort des mesures de semi-confinement, les ventes se sont contractés en variation annuelle de 16,3% à 16'260 unités, indique auto-suisse. Après huit mois en 2020, la chute s'établit à 29,7% à 59'989 nouvelles immatriculations.

COMMERCE EN LIGNE: Reflet des mesures de semi-confinement, le commerce en ligne ne connaît pas la crise. Selon une enquête de l'Ecole de management et de droit zurichoise ZHAW, une enseigne de la vente en ligne sur deux a vu ses ventes bondir de plus de 20% en comparaison annuelle durant la période de crise sanitaire. Cette vigoureuse croissance a bénéficié autant aux commerces en ligne de grande taille qu'aux boutiques de moindre envergure, note la ZHAW. Dans le cadre de l'enquête, ses auteurs ont interrogé pas moins de 330 sociétés actives dans la branche entre le 6 mai et le 20 août.

IMMOBILIER: Les prix des logements en propriété ont enregistré un bond en août, autant pour les appartements que les maisons, selon la dernière étude publiée par le portail immobilier Immoscout24.ch et le cabinet de conseil Cifi. Pour les maisons, les tarifs ont progressé de 1,9% en moyenne en Suisse comparé au mois précédent. Au regard de la fin août 2019, la croissance s'élève même à 3,4%, ont indiqué les auteurs de l'étude mensuelle dans un communiqué.

DETTE: L'Allemagne émettait pour la première fois de la dette "verte" servant à financer des projets environnementaux, avec une demande d'ores-et-déjà bien supérieure à l'adjudication de 4 milliards d'euros (4,3 milliards de francs suisses) prévue au départ. En attendant l'allocation finale qui devrait intervenir dans la journée, l'émission de cette première obligation "verte" par l'Etat fédéral allemand, d'une maturité de 10 ans et offrant un "coupon" (le taux d'intérêt annuel) nominal de 0%, a été plébiscitée par les investisseurs, qui ont déposé 30 milliards d'euros d'offres.

JOUETS: Le fabricant de jouets danois Lego a réalisé un premier semestre solide, avec un léger recul de son bénéfice net et une hausse du chiffre d'affaires porté par le doublement des visites sur son site internet. "Durant la première partie (de l'année) nous avons récolté les fruits de nos investissements à long terme en terme d'e-commerce et d'innovation. Notre portefeuille solide a plu aux constructeurs de tous les âges et notre plateforme de commerce en ligne récemment actualisée, et une chaîne logistique internationale agile, nous ont permis de satisfaire la demande en ligne", s'est félicité le PDG du groupe Niels B. Christiansen.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant anglo-néerlandais de l'hygiène et de l'agroalimentaire Unilever a annoncé qu'il comptait investir 1 milliard d'euros pour "éliminer les combustibles fossiles présents dans ses produits d'entretien d'ici 2030". Le groupe entend utiliser à la place du carbone "renouvelable ou recyclé" et verdir ainsi ses marques de lessive et de nettoyants pour la maison, entre autres.

