Résumé des principales informations économiques du mercredi 20 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CHOCOLAT: Barry Callebaut a poursuivi sa croissance au cours des neuf premiers mois de l'exercice décalé 2021/22. Accroissant les volumes écoulés, le fournisseur zurichois des produits à base de chocolat et de cacao a étoffé ses revenus de 13,5% à 6,076 milliards de francs suisses. Malgré un léger ralentissement de l'expansion, l'entreprise reste confiante dans la réalisation de ses objectifs à moyen terme. Exprimée en monnaies locales, l'expansion des revenus a atteint 15,1%, précise la multinationale établie à Zurich et née en 1996 de la fusion du chocolatier belge Callebaut et du français Cacao Barry. Au regard des six premiers mois de l'année, Barry Callebaut a ainsi vu la dynamique de croissance de ses ventes se tasser légèrement, cette dernière ayant alors atteint 15,8% en francs suisses.

BANQUES: Banque Migros a affiché une solide performance au cours des six premiers mois, améliorant tant ses recettes que son bénéfice. Le nombre de clients a passé la barre des 800'000. Le produit d'exploitation a augmenté de 5,4% à 343 millions de francs suisses quand le résultat opérationnel a pris 4,4% à 158,4 millions, indique la banque, propriété du géant de la distribution Migros. Le bénéfice a grimpé de 3,7% à 130 millions "compte tenu du résultat extraordinaire et des impôts".

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe de distribution Valora a creusé sa perte au premier semestre de l'exercice en cours, en raison de l'augmentation de la charge fiscale et de la baisse de l'euro, malgré un redressement des ventes en mai et juin. Le conseil d'administration recommande par ailleurs toujours d'accepter l'offre de rachat du mexicain Femsa. Le processus de transaction est en cours et le conseil d'administration recommande à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre de 260 francs suisses par action, a confirmé Valora dans un communiqué. Dans ce contexte, les résultats passaient au second plan.

TOURISME: Le Ministère public du canton du Tessin a ouvert une enquête à l'encontre de LM Group, soupçonnant le spécialiste des voyages en ligne de fraude dans le cadre de la demande et la perception d'indemnités de chômage partiel en lien avec la pandémie de Covid-19. Des perquisitions ont été menées mardi dans les locaux de certaines filiales du groupe. Sept personnes ont été arrêtées. Les investigations de la justice concernent les filiales suisses BravoNext, BravoMeta CH et LMNext CH, a précisé LM Group. Le montant total des subventions publiques reçues par ces sociétés de mars 2020 à février 2022 pour leurs 500 collaborateurs s'élèverait à 28,5 millions de francs suisses. La justice soupçonne ces entreprises de fraude, de perception indue de prestations d'assurances ou d'aides sociales et de violation de la loi sur l'assurance-chômage.

ACCÉLÉRATION DES PRIX: L'inflation au Royaume-Uni a accéléré en juin à 9,4% sur un an, un plus haut niveau en 40 ans, alimentée par les prix du carburant et de l'alimentation, en pleine crise du coût de la vie. En mai, l'inflation atteignait 9,1% sur un an, indique l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel.

AUTOMOBILE: Les ventes de voitures neuves à motorisation essence ou diesel se sont écroulées au deuxième trimestre en Europe, tandis que les hybrides et les électriques ont continué leur conquête du marché, selon les chiffres publiés par les constructeurs. Sur un marché paralysé par la pénurie de composants électroniques, les ventes de voitures à essence ont reculé de 22,2% sur un an, avec 909'000 véhicules, et représentaient 38,5% du marché au deuxième trimestre dans l'Union européenne.

PAIEMENTS MOBILE: Google a fait une importante concession sur les règles de son magasin d'applications mobiles en Europe, en autorisant l'existence d'alternatives à son système de paiement, sans attendre l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les marchés numériques. "Dans le cadre de nos efforts pour nous conformer à ces nouvelles règles, nous annonçons un nouveau programme pour soutenir les services de paiement alternatifs pour les utilisateurs de l'espace économique européen", a écrit le groupe américain dans un post de blog.

INGÉNIERIE: Le groupe finlandais Kone, un des leaders mondiaux des ascenseurs et des escaliers mécaniques, a annoncé un net recul de ses bénéfices au second trimestre en raison notamment de la chute de ses ventes provoquées par les confinements en Chine. L'entreprise a annoncé un bénéfice net de 138,7 millions d'euros (à peu près autant en francs suisses) pour le second trimestre, contre 288,3 millions en 2021 à la même période, soit une baisse de 51,9%. Le résultat se situe largement en-dessous des prévisions des analystes, 205 millions d'euros selon Factset.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile Volvo Cars a publié des résultats supérieurs aux attentes et a presque triplé son bénéfice net au deuxième trimestre, notamment grâce à l'entrée en Bourse le mois dernier du constructeur Polestar dont il est actionnaire majoritaire. Le bénéfice net s'élève à 8,98 milliards de couronnes (environ 858 millions de francs suisses), contre 3,16 milliards en 2021 à la même période, selon un communiqué du groupe, propriété du chinois Geely. Les analystes tablaient quant à eux sur un bénéfice net de 3,9 milliards de couronnes, selon Factset.

awp