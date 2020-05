Résumé des principales informations économiques du mercredi 20 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont lourdement pesé sur le commerce de détail suisse. Les pertes sont évaluées à 8,5 milliards de francs suisses pour les surfaces de vente, ce qui correspond à 8,1% du chiffre d'affaires annuel de la branche, selon une étude. Au total, 82% des surfaces de vente ont essuyé une baisse de leur chiffre d'affaires entre le 16 mars et le 11 mai, période au cours de laquelle la plupart des magasins non alimentaires étaient fermés. Pour 67,5%, les pertes de chiffre d'affaires ont dépassé les 10%.

ALIMENTATION: Nestlé fait part de plusieurs investissements pour un montant de plus de 100 millions de francs suisses en Chine dans des usines de fabrication de produits à base de plantes et d'aliments destinés aux animaux. Ces investissements dans la zone de développement économique et technologique de Tianjin (TEDA), dans le nord-est du pays, visent à "renforcer sa présence en Chine et continuer à enrichir son portefeuille de produits".

TOURISME: Le secteur touristique tessinois, qui représente environ 10% du produit intérieur brut (PIB) cantonal, a été, et sera vraisemblablement la branche la plus touchée de la crise économico-sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le tableau dressé par les statisticiens tessinois à l'occasion de la publication de la dernière enquête conjoncturelle du secteur menée en avril fait froid dans le dos. Alors que l'hôtellerie s'est vu contrainte à cesser quasiment toute activité en raison des mesures drastiques décrétées pour freiner la propagation du coronavirus, les entreprises actives dans la restauration ont pu quelque peu limiter la casse, grâce à la possibilité de proposer des services de vente à l'emporter.

AGRICULTURE: La coopérative agricole Fenaco a légèrement amélioré ses ventes l'année dernière, mais pas la rentabilité, le groupe bernois ayant profité en 2018 d'effets financiers exceptionnels qui avaient porté son bénéfice. La direction s'attend à voir l'année en cours impactée par la pandémie de Covid-19. Fenaco, qui contrôle notamment les enseignes Landi, Volg et Agrola, a vu son chiffre d'affaires progresser en 2019 de 3,5% à 7 milliards de francs suisses, principalement grâce à la croissance organique dans ses quatre activités, a précisé la société dans son rapport annuel.

TRANSPORT AÉRIEN: Le groupe chinois HNA, propriétaire de Swissport, n'a pas injecté d'argent frais dans le prestataire de services aéroportuaires lourdement affecté par le coronavirus. Le directeur général de Swissport ne pense pas qu'il le fera, a fait savoir Eric Born dans une interview au Tages-Anzeiger. "Nous avons naturellement demandé. Nous ne fermons aucune piste pour avoir de l'argent frais", a expliqué le patron. Il a ajouté "être en bonne discussion avec les prêteurs et les investisseurs pour obtenir des liquidités supplémentaires jusqu'à l'été".

MÉDIAS: Les recettes publicitaires en Suisse ont continué de se contracter l'année dernière. La presse, qui s'octroie la plus importante partie, voit depuis plusieurs années ses revenus fondre alors que les médias électroniques sont de plus en plus plébiscités. Les recettes publicitaires nettes totales ont baissé de 2,5% à 4,45 milliards de francs suisses en 2019. Il y a cinq ans, elles s'élevaient encore à 5,13 milliards, selon le relevé publié par la Fondation statistique suisse en publicité.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant agroalimentaire Danone va proposer à ses actionnaires de devenir une "entreprise à mission" pour renforcer ses engagements sociaux, environnementaux et créer de la "valeur durable" dans un monde ébranlé par l'épidémie de Covid-19, a annoncé le groupe mercredi. Cette proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires qui doit se tenir le 26 juin à huis clos en raison de l'épidémie.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'enseigne britannique Marks and Spencer a annoncé un vaste plan d'économies, qui pourrait comprendre des suppressions d'emplois, face à la chute de ses ventes dans l'alimentaire et l'habillement en raison de la pandémie. La chaîne de magasins a dressé un tableau particulièrement sombre de son activité qui devrait souffrir pendant de longs mois, selon un communiqué.

CONJONCTURE: Une reprise de la croissance en Chine ne sera possible que si la pandémie de nouveau coronavirus est jugulée au niveau mondial, a averti Pékin. L'Empire du Milieu peine actuellement à redémarrer son activité. L'économie chinoise a connu un repli pour la première fois de son histoire au 1er trimestre, avec une baisse de 6,8% sur un an, largement imputée à l'épidémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt la majeure partie des entreprises du pays.

AÉRONAUTIQUE: Le fabricant de moteurs d'avion britannique Rolls-Royce a annoncé la suppression d'"au moins" 9000 postes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoquée par la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué, le groupe justifie sa décision en évoquant l'impact "sans précédent" du Covid-19 sur le secteur aérien.

awp