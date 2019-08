Résumé des principales informations économiques du mercredi 21 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SERVICES FINANCIERS: SIX a subi un régime sur les six premiers mois de l'année, suite à la vente de son activité de cartes de crédit. Le chiffre d'affaires a pratiquement diminué de moitié, après avoir franchi pour la première fois la barre du milliard de francs suisses l'an passé. Au prix de coûteux investissements, le groupe financier zurichois a entamé sa mue. "A travers le partenariat stratégique avec Worldline, les revenus de SIX ont pratiquement diminué de moitié", indique la société, notamment opératrice de la Bourse suisse. En cause, la vente de son unité Payment Services à son concurrent français Worldline. Le groupe l'a cédée contre une participation de 27% dans l'entreprise hexagonale.

PHARMA: Le géant des produits et dispositifs ophtalmiques Alcon a poursuivi sa croissance au 2e trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 1,86 milliard de dollars (+5% à taux de change constants). En revanche, la séparation d'avec la maison-mère Novartis et la réforme fiscale ont débouché sur une perte sèche de 390 millions, contre un bénéfice net de 15 millions un an plus tôt. Un nouveau calcul des impôts de la société en Suisse a pesé à lui seul pour 301 millions de dollars.

BANQUES: Raiffeisen affiche une rentabilité en baisse à l'issue du premier semestre. Alors que ses revenus se sont tassés, le 3e groupe bancaire helvétique a vu son bénéfice net chuter en l'espace d'un an de 14,7% à 355 millions de francs suisses, conséquence notamment d'un correctif de valeur sur sa participation dans Leonteq. Outre cette correction de valeur se montant à 38 millions de francs suisses, conséquence de l'évolution négative du cours de l'action du spécialiste zurichois des produits structurés, dont il détient 29% du capital-actions, Raiffeisen a subi l'impact d'un premier amortissement ordinaire de 26 millions passé au titre du nouveau système bancaire, explique l'établissement sis à St-Gall. Le résultat opérationnel s'est quant à lui inscrit à 446 millions, soit une contraction de 13,7%.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION: La transformation de Kudelski reste délicate et difficile. Le groupe technologique vaudois a vu son chiffre d'affaires reculer de 11% au premier semestre, avec une perte nette supérieure aux prévisions. L'accent, plus que jamais, est mis sur les services à forte valeur ajoutée dans la cybersécurité. Kudelski a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 400,6 millions de dollars (presque autant en francs suisses), contre 437,7 millions douze mois plus tôt, et une perte nette de 20,4 millions, certes réduite de près de moitié par rapport à celle essuyée au premier semestre 2018, mais nettement plus élevée que les 13,2 millions pronostiqués par les analystes du consensus AWP.

MATÉRIEL ROULANT: Le contrat pour la livraison de 12 rames à la société de chemins de fer PKP Intercity en Pologne et leur maintenance pour 15 ans, annoncé en juillet par Stadler Rail, pèse 270 millions de francs suisses. Il est désormais juridiquement contraignant, indique le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire. La signature du contrat a lieu mercredi à Siedlce, dans l'est de la Pologne. La commande porte sur 12 compositions du type Flirt à propulsion électrique de huit voitures destinées au trafic interurbain. Elle s'ajoute aux 20 trains que la compagnie polonaise exploite déjà depuis 2015.

CHIMIE: Le groupe Givaudan a annoncé le rachat du britannique Fragrance Oils. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, devrait permettre au spécialiste genevois des arômes et des parfums de renforcer son leadership dans un marché local et régional en forte croissance, selon un communiqué. Fondée en 1967, la société basée à Radcliffe est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums de spécialité, destinés à une utilisation cosmétique et domestique, distribués dans plus de 90 pays, et compte plus de 250 collaborateurs.

BANQUES: Postfinance va lancer sur le marché de l'assurance en créant Postfinance Assurance auto, une assurance véhicules en ligne. L'entreprise collabore avec Toni Digital Insurance Solutions et le groupe Munich Re. Avec cette nouvelle offre, le bras financier du géant jaune "exploite un nouveau champ d'activités présentant un important potentiel de rendement". Ce nouveau produit s'inscrit dans la stratégie de numérisation de Postfinance.

TÉLÉCOMS: Bucarest pourrait exclure le géant chinois Huawei du déploiement de son futur réseau 5G, selon une déclaration commune des présidents roumain, Klaus Iohannis, et américain, Donald Trump. "Nous cherchons à éviter les risques pour la sécurité qui accompagnent les investissements chinois dans les réseaux de télécommunications 5G", souligne ce document, signé par les deux chefs d'Etat lors d'une visite de M. Iohannis à Washington, mardi.

TRANSPORT AÉRIEN: Le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways, s'est emporté contre l'envolée du coût du projet controversé de troisième piste à l'aéroport d'Heathrow, pointant une hausse prévisible du prix des billets. "Les coûts préliminaires sont hors de contrôle et les coûts totaux de l'extension ne sont pas dévoilés", s'est inquiété dans un communiqué le directeur général de IAG, Willie Walsh, qui n'a jamais caché son opposition à ce faramineux projet.

TRANSPORT AÉRIEN: La Haute Cour de Dublin a bloqué une grève de pilotes de Ryanair prévue jeudi et vendredi en Irlande, donnant raison à la compagnie aérienne qui est confrontée à des mouvements sociaux ailleurs en Europe. Le juge Denis McDonald a estimé que ce mouvement social devait être "bloqué", tranchant en faveur de Ryanair qui avait initié cette action en justice.

HYDROCARBURES: Le géant russe du pétrole Rosneft a annoncé une hausse de son bénéfice net au premier semestre grâce à la progression de ses ventes, malgré les restrictions sur l'offre décidées par la Russie et les principaux pays exportateurs. Sur les six premiers mois de l'année, ce mastodonte semi-public a dégagé un bénéfice net de 325 milliards de roubles (environ 4,8 milliards de francs suisses), en hausse de 9% par rapport à la même période de l'an dernier.

