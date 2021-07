Résumé des principales informations économiques du mercredi 21 juillet 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PHARMA: Le colosse pharmaceutique Novartis se voit bien parti à l'issue du deuxième trimestre pour renouer prochainement avec les performances affichées avant l'éclatement de la crise sanitaire. La direction assure avoir constaté une normalisation de la demande dans la plupart des pays et des domaines thérapeutiques, à ses niveaux prépandémiques. L'oncologie ou les génériques demeurent néanmoins en retrait. Entre avril et fin juin les recettes ont progressé de 9% (14% hors effets de changes) à 12,96 milliards de dollars. "J'estime que nous sommes actuellement à 80-90% du niveau pré-coronavirus", a devisé le directeur financier Harry Kirsch en téléconférence de presse.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les analystes d'UBS s'attendent à ce que la Banque nationale suisse (BNS) réalise un bénéfice de près de 5 milliards de francs suisses au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois, le bénéfice devrait progresser à 45 milliards, selon un communiqué d'UBS. La tendance à la hausse sur les marchés financiers et les recettes récurrentes des intérêts et des dividendes seraient à l'origine de ce bon résultat. La légère valorisation du franc par rapport aux autres monnaies pourrait avoir freiné le bénéfice.

COMMERCE DE DÉTAIL: La crise est loin d'être terminée pour le détaillant bâlois Valora, dont les recettes ont stagné au premier semestre. L'exploitant de kiosques et d'échoppes de restauration à l'emporter a cependant retrouvé une rentabilité opérationnelle positive et réduit sa perte nette. Un retour aux chiffres noirs est toujours anticipé pour 2022. Le chiffre d'affaires est resté quasiment stable (-0,2%) à 814,1 millions de francs suisses, indique Valora. Apurées des effets de change, les recettes ont accusé un recul de 1,0%. Puisque l'activité du groupe est fortement affectée par les mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation de la pandémie, 8% des points de vente sont restés fermés en moyenne durant les six premiers mois de l'année et 34% ont été astreints à des horaires d'ouverture réduits.

BANQUES: Le gestionnaire de fortune Julius Bär a enregistré des résultats en forte hausse sur les six premiers mois de l'année. A la faveur d'avoirs sous gestion en hausse, le bénéfice de la banque a enregistré une croissance de près d'un quart. Le programme de réduction des coûts a également contribué à l'amélioration de la rentabilité, a indiqué la banque. Le bénéfice net IFRS a bondi de 23% à 606 millions de francs suisses sur la première moitié de l'année. Les avoirs sous gestion (AuM) ont augmenté de 12% à 486 milliards de francs suisses, grâce à l'afflux d'argent nouveau, une évolution positive des marchés et un franc plus faible.

INONDATIONS: Les inondations catastrophiques de la semaine dernière dans l'ouest de l'Allemagne coûteront jusqu'à 5 milliards d'euros (5,4 milliards de francs suisses) aux assureurs, a estimé la fédération allemande du secteur GDV. "Nous tablons actuellement sur des pertes assurées de 4 à 5 milliards d'euros", a déclaré Jörg Asmussen, directeur général de la fédération des assurances, dans un communiqué.

COVID-19: Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) anticipe pour 2021 la vente de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards de francs suisses) de vaccins anti-Covid et, profitant de la reprise des procédures médicale non-urgentes, a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. La société, qui vend le sérum à prix coûtant, en a écoulé pour 164 millions de dollars au deuxième trimestre, après en avoir vendu pour 100 millions au premier trimestre.

INDUSTRIE MINIÈRE: Rio Tinto a accepté de se pencher sur l'héritage environnemental et humain de la gigantesque mine de Panguna, sur l'île papouasienne de Bougainville, le groupe anglo-australien étant accusé de s'être soustrait à ses responsabilités dans le nettoyage des déchets toxiques du site. La multinationale a fait état d'un accord pour ouvrir une enquête sur cette mine de cuivre et d'or qui a été au coeur de la sanglante guerre civile à Bougainville dans les années 1980 et 1990, et continue, selon les habitants de la zone, de polluer les cours d'eau voisins plus de trois décennies après sa fermeture.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant américain des boissons non alcoolisées Coca-Cola, qui avait pâti en 2020 de l'impact de la pandémie sur ses ventes dans les restaurants ou les cinémas, a revu ses prévisions pour 2021 à la hausse, à la faveur de la réouverture des économies. "Notre secteur rebondit plus vite que le reste de l'économie (...). Nous sommes donc encouragés à revoir à la hausse nos prévisions annuelles", a commenté le directeur général (CEO) James Quincey cité dans le communiqué de résultats du groupe.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Daimler a abaissé sa prévision de ventes pour sa principale branche automobile Mercedes-Benz Cars. Le groupe a expliqué la décision du fait de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le groupe compte vendre cette année autant de voitures que l'année passée, là où il s'attendait précédemment à un niveau "nettement supérieur". Daimler table néanmoins toujours sur un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation "nettement supérieur" à ceux de 2020 et a affiché au deuxième trimestre un bénéfice net de 3,7 milliards d'euros contre une perte de 1,9 milliard l'an passé.

