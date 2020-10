Résumé des principales informations économiques du mercredi 21 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

ALIMENTATION: La crise pandémique et les mesures de confinement n'auront pas ébranlé la solidité du paquebot Nestlé. Le géant alimentaire affiche un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux prévisions sur les neufs premiers mois de l'année. Effets de change et désinvestissement ont grevé de 12,9% un chiffre d'affaires qui s'est toutefois affaissé que de 9,4% en comparaison annuelle, à 61,9 milliards de francs suisses, selon le relevé publié mercredi.

SERVICES FINANCIERS: Credit Suisse poursuit le développement de l'offre de sa future banque numérique. Le numéro deux bancaire helvétique va intégrer, en coopération avec le géant français de l'assurance AXA, des solutions d'assurances dans son service bancaire numérique CSX dont le lancement est prévu la semaine prochaine. L'offre de banque numérique "CSX" permet aux clients d'effectuer toutes les opérations bancaires dans une app mobile, rappelle Credit Suisse. La coopération avec AXA, groupe qui avait acquis à la banque aux deux voiles l'assureur Winterthur en 2006, permet de proposer à la clientèle de CSX une sélection de solutions de bancassurance, directement via l'application, ainsi que dans tous les autres canaux.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Lafargeholcim sortira renforcé et plus compétitif de la crise du coronavirus, estime son directeur général Jan Jenisch. "Notre gestion de crise nous a permis d'accomplir de très rapides progrès et nous avons mis à profit ces huit derniers mois un potentiel de réduction des coûts significatif", a confié M. Jenisch au portail The Market. Dans pratiquement tous les pays, les chantiers définis comme importants ont repris rapidement dès la fin des mesures de confinement. La forte demande anticipée pour le 2e semestre, est effectivement intervenue, a poursuivi M. Jenisch, lequel se veut confiant alors la 2e vague de la pandémie de coronavirus a débuté en Europe et en Amérique du Nord.

BANQUES: Le gestionnaire d'actifs GAM a connu un troisième trimestre difficile, marqué par un nouveau reflux de capitaux, après les près de 6 milliards signalés pour la première moitié de l'année. La masse sous gestion en revanche s'est maintenue à niveau. La période sous revue a vu refluer les capitaux à hauteur de 2,4 milliards de francs suisses, un mouvement "partiellement compensé par des fluctuations nettes positives du marché et des changes" pour 800 millions, précise le gestionnaire d'actifs zurichois dans un communiqué.

CHIMIE: Le chimiste américain réduit ses effectifs à Horgen, siège européen du groupe. Plus de 100 emplois seront supprimés. Les mesures interviennent dans le cadre des économies que le groupe avait annoncées l'été passé. La plus grande partie de la recherche et du développement de l'entreprise en Suisse sera supprimée. A Horgen aux bords du lac de Zurich, Dow emploie actuellement environ 400 collaborateurs, siège central du groupe pour les régions Europe, Proche-Orient, Afrique et Inde. Les collaborateurs ont été informés lundi de ces mesures qui toucheront probablement 118 postes, a confirmé à AWP une porte-parole de la société. Elle confirmait une information de la presse en ligne Tamedia. Une procédure de consultation est en cours.

COTATION: Le chinois Ant se rapproche encore de la potentielle plus grosse introduction en Bourse de l'histoire: le propriétaire du géant du paiement en ligne Alipay a obtenu la dernière autorisation nécessaire du régulateur chinois. L'entreprise, affiliée au géant chinois du e-commerce Alibaba, veut lancer une cotation simultanée de ses actions - à la fois sur la plateforme shanghaïenne Star Market dédiée aux valeurs technologiques (créée en 2019) et à Hong Kong.

TÉLÉVISION À LA DEMANDE: Netflix a fait le plein de nouveaux adeptes pendant le confinement lié à la pandémie, et a donc vu sa croissance ralentir en termes d'utilisateurs cet été, notamment sur ses marchés matures, mais la plateforme qui s'approche des 200 millions d'abonnés, garde, pour l'instant, une longueur d'avance sur ses concurrents. Le géant du streaming a rallié quelque 2,2 millions de nouveaux adeptes de juillet à septembre, soit un peu moins que ses propres prévisions (2,5 millions), et beaucoup moins qu'il y a un an: 6,8 millions au troisième trimestre 2019.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'enseigne de prêt-à-porter américaine Gap lance une revue stratégique de ses activités en Europe. Le groupe envisage notamment de fermer ses magasins sur le Vieux Continent d'ici à juin 2021. Début août, il y comptait pas moins de 129 points de ventes. "Aujourd'hui, nous avons annoncé (...) entamer une revue stratégique des options pour notre activité Gap en Europe. L'une des options à l'étude est l'éventuelle fermeture de nos magasins Gap gérés par la société au Royaume-Uni, en France, en Irlande et en Italie à la fin du deuxième trimestre en 2021", a annoncé Mark Breitbard, directeur international de la marque Gap, cité dans le communiqué. Le groupe entend également revoir son modèle de distribution et de commercialisation en Europe.

INTÉRIM: Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a fait état d'un bénéfice net en baisse de 26% au troisième trimestre 2020, notant toutefois une reprise de ses activités après un premier semestre sévèrement touché par la pandémie de Covid-19. Le bénéfice net s'est établi à 104 millions d'euros (111,5 millions de francs suisses), contre 140 millions d'euros à la même période l'an dernier, a indiqué le groupe dans un communiqué.

TÉLÉCOMS: L'équipementier télécoms suédois Ericsson a publié des résultats en hausse et meilleurs qu'attendus pour le troisième trimestre, et maintient ses prévisions financières à court et moyen termes grâce à une rentabilité au plus haut depuis 2006. Ericsson, parmi les pionniers de la 5G, a réalisé un bénéfice net de près de 5,6 milliards de couronnes (environ 582 millions de francs suisses), contre une perte de 6,9 milliards l'année dernière, trimestre qui avait été plombé par une provision.

