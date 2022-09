Résumé des principales informations économiques du mercredi 21 septembre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ALIMENTATION: Dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie Escherichia coli, Nestlé France assure ne pas l'avoir détectée malgré ses contrôles et avoir réagi dès l'alerte donnée par les autorités. Un avocat français réclame 250 millions d'euros de réparations au nom des 55 victimes. "A notre connaissance, nous n'avons pas reçu d'assignation", a déclaré Nestlé France à AWP. L'avocat français Pierre Debuisson avait assuré mardi auprès de l'agence avoir assigné la filiale hexagonale du géant de Vevey pour "fautes lourdes et répétées", en raison notamment de "l'état hautement dégradé de l'hygiène" du site de Caudry, dans le nord de la France, où ont été produites les pizzas Fraich'Up de la marque Buitoni contaminées.

PHARMA: Novartis prévoit de faire remonter le dossier sur la validité d'un brevet sur son moteur de ventes Gilenya (fingolimod) jusqu'à la Cour Suprême des Etats-Unis, dans le sillage d'une décision défavorable rendue en juin par une instance inférieure. Le mastodonte pharmaceutique bâlois prévient toutefois que l'examen de sa demande de révision risque de nécessiter plusieurs mois. La Cour d'appel pour le circuit fédéral (CAFC) a cassé en début d'été une injonction de 2020 au chinois HEC Pharma interdisant à ce dernier de commercialiser une version générique de ce traitement de la sclérose en plaques avant l'expiration dudit brevet, en 2027.

BANQUES: Julius Bär a pris une participation dans le gestionnaire d'actifs chinois Grow Investment Group, basé à Shanghai. L'investissement se compte à deux chiffres "en millions" de dollars, précise le communiqué de la banque zurichoise. La banque zurichoise veut donner accès à certains de ses produits aux clients de la société chinoise, tandis que la clientèle de Julius Bär aura accès à l'expertise en matière d'investissements de Grow dans l'Empire du Milieu.

PHARMA: L'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica a vendu sa filiale Careproduct à SAB Management Holding et à son propriétaire Bruno Sauter. La cession a été finalisée le 20 septembre. Le prix de vente n'a pas été dévoilé. Contrairement aux projections initiales, la gamme de produits de Careproduct, société acquise par Galenica en 2018 et spécialisée dans la distribution de déambulateurs et accessoires, n'a pas pu être intégrée de façon optimale, justifie la société bernoise dans un communiqué.

CRYPTODEVISES: Les monnaies cryptographiques étaient sous pression, les investisseurs affichant une certaine retenue dans l'attente du verdict de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et après l'annonce de la mobilisation partielle en Russie. Principal rival du bitcoin, l'ether reculait plus que la moyenne après sa grande "fusion". A la mi-journée, le bitcoin s'échangeait autour de 18'900 dollars sur la plateforme Bitstamp, en repli de 6,6% en comparaison hebdomadaire. Sa capitalisation boursière a été ramenée à 362 milliards de dollars, soit 26 milliards de moins qu'une semaine auparavant.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Déterminée à lutter contre une inflation toujours vive, la banque centrale américaine (Fed) devrait contre-attaquer avec une forte hausse des taux mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours. Les taux seront-ils relevés de trois quarts de point de pourcentage comme attendu, ou même d'un point ? La Fed anticipe-t-elle une récession en 2023 pour l'économie américaine ? Quid du chômage ?

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se contracter de 2,9% sur l'année 2022 par rapport à 2021, sur fond d'offensive russe en Ukraine et de lourdes sanctions occidentales, selon le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov. "À la fin de 2022, nous prévoyons une contraction du PIB de 2,9%", a déclaré M. Rechetnikov devant la chambre haute du Parlement russe. Cette prévision est meilleure que les estimations faites jusqu'à présent.

CLIMAT: Les revenus du carbone dans le monde ont frôlé les 100 milliards de dollars en 2021, grâce à l'augmentation des prix des quotas sur le marché européen, selon les calculs de l'Institute for Climate Economics (I4CE). "Les revenus du carbone ont presque doublé sur un an, passant de 53,1 à 97,7 milliards de dollars (94,2 milliards de francs suisses). Cette hausse est presque exclusivement le fait des marchés de quotas" conclut une étude qui examine l'évolution annuelle de mars à mars.

TÉLÉCOMS: Le milliardaire Xavier Niel, fondateur du groupe de télécommunications Iliad, a annoncé une prise de participation de 2,5% au capital de l'opérateur britannique Vodafone, via un "véhicule d'investissement" personnel nommé Atlas Investissement, selon un communiqué. Vodafone étant valorisé à la Bourse de Londres autour de 30 milliards de livres sterling (32,8 milliards de francs suisses), l'investissement avoisinerait les 750 millions de livres, soit plus de 850 millions d'euros.

HYDROCARBURES: Totalenergies paiera 30 milliards de dollars (un peu moins en francs suisses) d'impôts et taxes à la production dans le monde en 2022, a annoncé le président et directeur général (PDG) du groupe français Patrick Pouyanné, lors d'une audition à l'Assemblée nationale sur les "super-profits" des entreprises notamment pétrolières ou gazières. Le géant des hydrocarbures avait payé 6 milliards d'impôts et de taxes à la production en 2020 et 16 milliards en 2021.

awp