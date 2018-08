Résumé des principales informations économiques du mercredi 22 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Raiffeisen a vu ses résultats se contracter légèrement au premier semestre, malgré une hausse des recettes. La coopérative a évoqué mercredi un semestre "contrasté", marqué par la polémique autour de la gouvernance d'entreprise de la troisième banque du pays, dans le sillage de l'affaire Pierin Vincenz. Entre janvier et juin, le produit d'exploitation a progressé de 0,5% à 1,63 milliard de francs suisses, alors que les charges ont diminué de 0,7% à 1 milliard tout rond. Le ratio coûts/revenus a ainsi pu être ramené à 61,1%, soit 70 points de base (pb) de mieux qu'un an plus tôt.

BANQUES: Un plan social a été négocié pour une cinquantaine d'employés de Raiffeisen Suisse et d'Arizon Sourcing touchés par des suppressions de postes consécutives à la vente de la banque privée Notenstein La Roche à son homologue zurichoise Vontobel, finalisée début juillet. Suite à la transaction, des activités jusqu'alors exercées par des collaborateurs de Raiffeisen et d'Arizon ont disparu, explique l'Association suisse des employés de banque (ASEB). Selon elle, le plan social négocié "offre à tous une solution équitable", avec des conditions particulièrement favorables aux collaborateurs les plus âgés.

BANQUES: Le géant bancaire britannique HSBC lance une campagne de recrutement dans ses activités de gestion de fortune. Jusqu'à 240 personnes seront engagées, soit une augmentation de 9% de l'effectif de la banque privée du groupe. En Suisse et au Luxembourg, "une bonne vingtaine de postes" seront créés, a précisé à AWP un porte-parole, sans fournir davantage de détails. Les nouveaux postes couvrent principalement des domaines tels que le conseil aux clients et les produits et services d'investissement. La grande banque prévoit de créer une centaine de postes en Europe et au Moyen-Orient. Sur le Vieux continent, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Iles anglo-normandes sont également concernés.

BANQUES: Le nouveau billet de 200 francs suisses est en circulation à partir d'aujourd'hui. Disponible dans un premier temps à la Banque nationale suisse (BNS), il pourra être progressivement obtenu dans les banques et auprès de la Poste. Pour l'instant, l'intérêt de la population est contenu. Seulement quelques curieux se sont manifestés au guichet de la BNS, a rapporté un journaliste vidéo de Keystone-ATS. Le nouveau billet a plu aux rares qu'ils l'ont obtenu.

NOMINATION: Swiss Re a nommé Russell Higginbotham directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea). Il sera également président de cette région et membre du comité de direction. Il entrera en fonction le 1er septembre et prendra la suite de Jean-Jacques Henchoz, qui quitte le groupe. M. Higginbotham travaille chez Swiss Re depuis 24 ans à différents postes et dans plusieurs régions. Dernièrement, il était chargé de la division Assurance vie et Santé. Il a également dirigé les activités de Swiss Re au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

EMPLOI: Optimiste pour l'évolution conjoncturelle de la Confédération, Economiesuisse va abaisser ses attentes en matière de taux de chômage. Ce dernier, jusqu'à présent attendu à 2,8% en 2018, sera ramené à "environ" 2,6%. La situation de plein emploi a cependant renforcé la pénurie de main d'oeuvre qualifiée. "La Suisse se trouve en pleine phase de boom économique et la demande en personnel qualifié est importante", a indiqué à AWP Rudolf Minsch, économiste en chef de la fédération des entreprises suisses.

ETUDE: La Suisse arrive en huitième position des destinations préférées pour les travailleurs étrangers. Par contre, pour les travailleurs suisses, l'attrait d'un poste de travail hors du territoire a décru, selon une étude du cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG) publiée mercredi. Même si la Suisse reste dans le top 10 des destinations favorites, elle a perdu en popularité, reculant de trois places par rapport à la dernière étude, réalisée en 2014. Ainsi, elle est supplantée par les Etats-Unis, l'Allemagne et le Canada, qui sont les pays de prédilection.

AUTOMOBILES: La marque de motos Ducati pourrait être fusionnée ou faire partie d'une alliance en raison de l'absence de synergies potentielles avec les activités automobiles de Volkswagen, a déclaré le président du directoire du constructeur, Herbert Diess, au quotidien allemand Handelsblatt. Volkswagen peine à trouver une solution de long terme pour sa marque de motos sur fond de luttes de pouvoir internes, et un processus de vente aux enchères sur une base de 1,5 milliard d'euros a dû être interrompu l'année dernière en raison des réticences des syndicats.

ELEVAGE: Le plus gros producteur de saumon d'élevage au monde, le norvégien Marine Harvest, a réduit mercredi ses prévisions de production pour l'année en cours malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Citant des maladies comme la myocardiopathie ou la maladie du pancréas et une croissance moindre du poisson, le groupe dit s'attendre à abattre 380'000 tonnes de saumon en 2018, en incluant la production du canadien Northern Harvest dont l'acquisition a été bouclée en juillet.

GAZ INDUSTRIELS: Linde a déclaré mercredi que les cessions d'actifs nécessaires pour garantir les autorisations règlementaires à sa fusion avec Praxair avaient atteint un niveau qui permettrait à chacune des deux parties de renoncer à l'opération sans pénalités, mais le groupe a ajouté que des discussions constructives se poursuivaient avec son partenaire américain. "Linde et Praxair poursuivent un dialogue constructif entre eux et avec les autorités de régulation sur la manière de remplir leurs exigences", assure le groupe allemand de gaz industriels.

