Résumé des principales informations économiques du mercredi 22 décembre

BANQUES: Credit Suisse s'est séparé de salariés impliqués dans la gestion des fonds liés à la société d'affacturage Greensill, placés en liquidation, a indiqué le groupe bancaire à AWP, confirmant des informations du portail financier Inside Paradeplatz. Parmi les sanctions prises par la banque figurent l'annulation des contrats de travail et des pénalités financières par l'intermédiaire d'un ajustement des rétributions, a précisé un porte-parole de Credit Suisse. Selon Inside Paradeplatz, les personnes concernées par ces mesures sont deux cadres de la division gestion d'actifs CSAM, dont le contrat de travail avait déjà été suspendu dans la foulée de la débâcle des fonds liés à Greensill.

PHARMA: Novartis acquiert le britannique Gyroscope Therapeutics, une société active dans les thérapies géniques oculaires. Le géant pharmaceutique rhénan déboursera 800 millions de dollars américains (740 millions de francs suisses) sous forme de versement initial, selon un communiqué. D'autres paiements d'étape pouvant aller jusqu'à 700 millions de dollars sont prévus. Au total, cette acquisition pourrait donc atteindre 1,4 milliard de francs suisses.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant Valora, à côté de ses points de vente k kiosk, disposera également de distributeurs automatiques. Le groupe bâlois prévoit d'en installer environ 300 d'ici la fin de 2022 en Suisse. Dans un premier temps, neuf distributeurs seront installés cette semaine. Cette offre permet à Valora de renforcer la disponibilité d'aliments prêts à être consommés et de boissons. Les automates comprendront aussi quelques articles non-alimentaires. Le paiement se fera par carte et des distributeurs automatiques à écran tactile nouvellement développés sont notamment utilisés.

IMMOBILIER: Depuis 2019, les prix de l'immobilier dans les stations de ski suisses ont augmenté de 13,8%, malgré la pandémie, indique RealAdvisor. Sur dix ans, le prix de mètre carré a pris 23,3%, écrit la plateforme numérique d'estimation immobilière, qui publie son premier baromètre des stations. "Le contexte de la pandémie et les restrictions qui y sont associées ne sont pas étrangers à la forte croissance relevées ces derniers 24 mois", explique Joan Rodriguez, cofondateur de RealAdvisor. "La forte demande pour des résidences de montagne contribue à une raréfaction de l'offre."

CONJONCTURE: La confiance des consommateurs américains s'est améliorée plus que prévu en décembre, les inquiétudes liées à l'inflation s'étant atténuées et ce, malgré la propagation rapide du variant Omicron, selon l'indice du Conference Board. L'indice s'est hissé à 115,8 points contre 111,9 points en novembre qui a été révisé en hausse. C'est mieux qu'attendu par les analystes qui tablaient sur 111,5 points.

CONJONCTURE: La croissance du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis a été un peu plus forte qu'initialement annoncé au troisième trimestre, à 2,3%, mais reste en net ralentissement par rapport au trimestre précédent, selon la troisième et dernière estimation du département du Commerce. La deuxième estimation avait établi la croissance à 2,1% pour les trois mois de juillet à septembre. La première estimation l'avait établie à 2,2%.

CONJONCTURE: La croissance a freiné plus qu'initialement estimé au Royaume-Uni au troisième trimestre, avant même l'arrivée du variant Omicron, mais le PIB est plus proche de son niveau d'avant la pandémie grâce à une révision pour 2020. La progression du produit intérieur brut (PIB) est désormais évaluée pour le troisième trimestre à 1,1%, au lieu de 1,3%, à cause d'une performance moins bonne qu'estimé chez les coiffeurs, les services de santé et l'énergie, indique l'ONS.

DEVISES ÉLECTRONIQUES: Deux publicités d'Arsenal pour son "fan token", une cryptomonnaie, ont été interdites par un régulateur, qui demande au club de football de ne pas "tirer profit de manière irresponsable du manque d'expérience et de la crédulité des consommateurs". "Nous avons demandé à Arsenal de s'assurer que leurs publicités futures ne minimisent pas les conséquences d'un investissement dans des cryptoactifs", ajoute l'Advertising standard authority (ASA), l'autorité britannique de la publicité.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne scandinave SAS a indiqué devoir annuler une dizaine de vols mercredi au départ de Stockholm, après une trentaine la veille dans le monde, en raison notamment de l'absence de salariés affectés par le Covid-19 ou des recommandations sanitaires. "Nous avons des employés qui sont malades avec des symptômes ou avec quelqu'un de malade dans leur foyer et qui restent chez eux selon les recommandations actuelles", a précisé à l'AFP Freja Annamatz, cheffe du service de presse de SAS. La grande majorité des vols sont maintenus comme prévu, a-t-elle dit.

INSOLITE: Les chaînes d'approvisionnement japonaises connaissent un nouveau hic imprévu: l'enseigne de restauration rapide McDonald's a annoncé qu'elle réduirait ses portions de frites pendant une semaine dans le pays à cause de problèmes logistiques liés aux inondations au Canada et à la pandémie. A partir de vendredi et jusqu'au 30 décembre, les quelque 2900 fast-foods de l'enseigne dans l'Archipel ne serviront ainsi plus que de petites portions de frites, pour éviter la pénurie, a annoncé McDonald's Holdings Japan.

