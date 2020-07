Résumé des principales informations économiques du mercredi 22 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

INFORMATIQUE: Le conglomérat d'électrotechnique et d'automation ABB a essuyé un recul marqué des entrées de commandes et de son chiffre d'affaires entre avril et fin juin, mais l'impact de la crise sanitaire est demeuré moindre que redouté. Le groupe dispose ainsi de la marge de manoeuvre nécessaire pour lancer son programme de rachat d'action promis à l'issue de de la finalisation de la cession de Power Grids.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de kiosques et de commerces de proximité Valora a essuyé une chute importante des ventes au premier semestre, clôturant la période sur une perte. La société cible malgré tout un résultat opérationnel (Ebit) positif sur l'ensemble de l'exercice. Les clients se sont faits rares pour Valora après les mesures prises par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. En conséquence, les ventes ont chuté de 19% à 815,6 millions de francs suisses.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le secteur des articles de sport a profité du déconfinement, accélérant ses ventes dès la mi-mai. Pour l'ensemble de l'année, l'Association suisse des magasins d'articles de sport (Asmas) s'attend à limiter la casse avec un repli de 10% du chiffre d'affaires. Selon un sondage effectué par la faîtière, plus de la moitié des magasins interrogés a augmenté leurs recettes de 20% ou plus entre le 11 mai et le 7 juin, principalement grâce aux ventes de chaussures, de vêtements et d'équipements.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie Qatar Airways a demandé à l'Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et à l'Egypte des compensations de 5 milliards de dollars (4,7 milliards de francs suisses) pour lui avoir interdit l'accès à leurs espaces aériens. "Les arbitrages visent à obtenir réparation des pays du blocus aérien pour leurs actions consistant à écarter Qatar Airways de leur marché et à l'empêcher d'utiliser leurs espaces aériens" depuis 2017, a précisé la compagnie qatarie dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: Le dernier Boeing 747 exploité par la compagnie aérienne Qantas s'est envolé mercredi de Sydney vers les Etats-Unis, où il sera définitivement immobilisé dans le désert de Mojave, une mise à la retraite qui intervient quelques jours après celle des "Jumbo jets" de British Airways. L'appareil de la compagnie nationale devait initialement cesser d'être exploité dans six mois, mais la chute brutale du trafic aérien à la suite de la pandémie de Covid-19 a précipité ses adieux.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé la fermeture à l'automne de sa base de Francfort en Allemagne, et d'autres devraient suivre dans le pays, après le refus des pilotes de consentir à une baisse de salaires. Ryanair, qui mène un plan de restructuration prévoyant la suppressions de 3000 emplois pour amortir le choc de la pandémie, a dévoilé sa décision dans un mémo envoyé mardi à ses pilotes basés en Allemagne.

CHIMIE: Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a publié un bénéfice net en baisse de 44% au deuxième trimestre, plombé par une chute de la demande notamment dans l'industrie automobile et aéronautique à cause de la pandémie de Covid-19. Connu pour ses marques Dulux et Trimetal, AkzoNobel a enregistré un bénéfice net de 129 millions d'euros (139 millions de francs suisses), contre 231 millions d'euros à la même période l'an dernier, a annoncé le groupe dans un communiqué.

