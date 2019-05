Résumé des principales informations économiques du mercredi 22 mai 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

LUXE: Le groupe de luxe français Kering va transférer en Italie les activités de logistique jusqu'ici déployées par sa filiale helvétique Luxury Goods International (LGI) au Tessin. Quelque 400 postes de travail seront biffés d'ici 2022, a indiqué à AWP le syndicaliste Giovanni Scolari, confirmant une information diffusée par plusieurs médias tessinois. Cette restructuration concerne en premier lieu le site principal de Sant'Antonino et le centre logistique de Bioggio, mais également les 17 autres éparpillés sur tout le territoire cantonal. Les postes seront transférés graduellement dans la région du Piémont, entre 2020 et 2022. L'essentiel des départs interviendra en 2021, selon M. Scolari, du syndicat tessinois OCST.

BANQUES: L'image des banques suisses s'est améliorée au sein de la population, selon une enquête d'opinion de l'Association suisse des banquiers (ASB) menée auprès de 1000 électeurs. C'est la première fois depuis l'éclatement de la crise financière en 2008 que les Suisses sont aussi positifs. Dans cette étude publiée tous les deux ans, 51% des personnes interrogées ont expliqué avoir une opinion "positive" des banques. 7% d'entre elles en ont même une "très positive". Lors de la précédente édition, les scores atteignaient 44% et 5%. Un chiffre n'a pas changé depuis 2017: 29% des interviewés en ont une image "ni positive ni négative". La part d'opinions négatives s'est rétractée à 11%, contre 19% il y a deux ans.

AVIATION D'AFFAIRES: Tiraillé entre son attachement à l'aviation d'affaires et l'obligation de prioriser les vols de ligne, Genève Aéroport parvient à concilier harmonieusement les deux activités, à en croire le directeur André Schneider. Les limitations en termes de mouvements journaliers se font parfois sentir, mais des solutions existent sur le tarmac du Grand-Saconnex. L'aviation d'affaires constitue l'une des spécialités de l'aéroport genevois, troisième plus important à l'échelle européenne après Le Bourget et Nice, en France. La seule piste disponible permet 42 mouvements horaires, dont quatre minimum destinés à cette activité.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Novartis a vendu sa participation et ses bâtiments du site de Klybeck à Bâle à la société Central Real Estate Basel. Le prix de la cession n'a pas été révélé. Les fonctions de Novartis présentes sur place seront transférées sur son campus. Central Real Estate Basel appartient à une holding dans laquelle sont exclusivement présents des investisseurs suisses. "Le coeur de métier de Novartis n'est pas le développement immobilier, mais la recherche et le développement de nouveaux médicaments", explique la société.

BONBONS: Le producteur de bonbons aux herbes Ricola a augmenté son chiffre d'affaires l'année dernière, porté notamment par l'Asie et les Etats-Unis. Les ventes nettes de la marque ont accéléré de 4,4% à 339,3 millions de francs suisses.

TÉLÉCOMS: Les déboires de Huawei s'étendent après la décision de Washington de placer le géant chinois des smartphones sur une liste noire: plusieurs grands opérateurs au Japon et en Grande-Bretagne ont annoncé devoir se passer, pour l'heure, de ses équipements. La nouvelle est d'abord tombée à Tokyo, où KDDI et SoftBank Corp, dans les premiers groupes du secteur, ont choisi de reporter le lancement de nouveaux modèles pour évaluer l'impact des sanctions américaines.

AUTOMOBILE: Le patron sortant de Daimler, Dieter Zetsche, a réaffirmé la nécessité pour le constructeur de faire des économies au moment où les lourds investissements pour la voiture électrique et autonome pèsent sur le bilan. "Les nouvelles technologies ont leur coût, la mobilité du futur deviendra plus chère et notre mission est de limiter l'impact pour les clients", a expliqué Dieter Zetsche devant les actionnaires réunis en assemblée générale, à l'issue de laquelle Ola Källenius lui succèdera à la tête du groupe allemand.

CONJONCTURE: L'inflation au Royaume-Uni est remontée à 2,1% en avril sur un an, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). Ce dernier a notamment pointé des hausses des prix de l'électricité et des billets d'avion. Ce taux est un peu inférieur aux attentes des analystes sondés par Bloomberg, qui prévoyaient 2,2%. Mais il est plus élevé que celui atteint en mars (1,9%). L'inflation, qui atteignait encore 3,0% en rythme annuel en janvier 2018, a ralenti progressivement l'an passé pour atteindre en janvier de cette année 1,8%, son plus bas niveau depuis deux ans.

CONJONCTURE: La croissance en Italie devrait atteindre 0,3% en 2019, a estimé l'Institut italien des statistiques (Istat), dont les prévisions sont légèrement supérieures à celles du gouvernement, qui table sur 0,2%. La Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) prévoient de leur côté une croissance du Produit intérieur brut italien de 0,1%.

INDUSTRIE MINIÈRE: L'anglo-australien BHP envisage de se retirer progressivement de l'extraction du charbon pour se recentrer sur des minerais comme le nickel ou le cuivre afin d'accompagner la transition énergétique, a annoncé le plus grand groupe minier mondial. La présentation de la stratégie à long-terme de BHP intervient quelques mois après que d'autres géants des matières premières comme Glencore et Rio Tinto ont indiqué limiter ou délaisser la production de charbon.

awp