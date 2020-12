Résumé des principales informations économiques du mercredi 23 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

PHARMA: Roche a annoncé avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour son médicament Phesgo utilisé comme traitement contre le cancer du sein HER2 positif précoce et métastatique, en complément à une chimiothérapie. Le Phesgo est une combinaison de Perjeta (pertuzumab) et de Herceptin (trastuzumab) de Roche, en plus d'hyaluronidase, et se présente sous forme intraveineuse.

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich (ZKB) va octroyer dès le 4 janvier des prêts-relais à des entreprises en difficulté, pour un montant total de 300 millions de francs suisses. Les sociétés qui remplissent les critères du programme d'aide de la Confédération et du canton de Zurich pourraient ainsi recevoir de l'argent très rapidement, dès le 1er trimestre. La ZKB entend également aider des petites et moyennes entreprises (PME) ne satisfaisant pas les critères de ces plans de soutien, mais qui souffrent de la pandémie de coronavirus, indique l'établissement. La conduite de ce plan, présenté comme "non bureaucratique", sera assurée par une équipe spéciale composée de 30 employés.

BIENS DE CONSOMMATION: Le commerce de détail devrait terminer l'année sur une croissance du chiffre d'affaires bien supérieure à celle de 2019. Mais cette tendance positive risque de perdre de l'élan en 2021, une fois que la pandémie de coronavirus sera davantage maîtrisée et que les achats dans les pays limitrophes auront complètement repris. "Il ne faut pas oublier qu'en 2020, les frontières ont été fermées pendant plusieurs semaines d'affilée au printemps. Durant la première vague surtout, les Suisses ont principalement fait leurs achats à domicile, mais avec les incertitudes au niveau de l'emploi, le prix sera un facteur important", fait remarquer Karine Szegedi, la responsable du secteur de la consommation en Suisse du cabinet Deloitte.

MARCHÉS FINANCIERS: Les titres négociés à la Bourse suisse ont dans leur ensemble surmonté la crise pandémique de 2020, la fin d'année annonçant des cours à peu près stables malgré l'évolution parfois erratique des plus grandes cotations. Après une année 2018 faiblarde et un exercice 2019 éblouissant, marqués par une chute des cours de 10% suivie d'une hausse de 25%, 2020 se situe dans la moyenne pluriannuelle. Ce qui aurait pu être considéré comme un coup de mou semble être une preuve de résilience face à une récession économique de grande ampleur.

EMPLOI: Les inscriptions au chômage ont fortement baissé aux Etats-Unis la semaine dernière, après deux semaines de hausse provoquée par les nouvelles restrictions pour contenir la vague d'infections par le Covid-19, selon les données publiées par le département du Travail. Entre le 13 et le 19 décembre, 803'000 personnes se sont inscrites au chômage, soit 89'000 de moins que la semaine précédente, dont les données ont par ailleurs été révisées à la hausse. Les analystes tablaient sur une baisse moins importante, à 860'000 nouvelles inscriptions.

SANTÉ: Les premiers lots du vaccin de Pfizer-Biontech à destination de pays de l'UE ont quitté l'usine belge de Puurs, où ils sont fabriqués, à la suite du feu vert lundi des autorités européennes, a constaté une journaliste de l'AFP Trois camionnettes réfrigérantes ont quitté le site industriel du géant pharmaceutique américain Pfizer, dans le nord-est de la Belgique, entre neuf heures et dix heures.

TRANSPORT AÉRIEN: Le groupe aérien Lufthansa, en pleine restructuration face à la crise du Covid-19, a annoncé un accord avec ses pilotes, excluant tout licenciement sec jusqu'en mars 2022 inclus, en échange d'un plan d'économie. "Lufthansa exclut tout licenciement sec pour les pilotes (...) jusqu'en mars 2022", a affirmé l'entreprise dans un communiqué.

FLEURISTERIE: Le fonds d'investissement français PAI Partners a annoncé entrer en négociations exclusives avec les fonds LFPI et Montefiore en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans la plateforme numérique MyFlower, qui opère notamment Interflora. MyFlower exploite un portefeuille de marques spécialisées dans les fleurs et cadeaux, dont la marque Interflora dans plusieurs pays d'Europe. Elle génère plus de 80% de ses ventes en ligne.

awp