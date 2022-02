Résumé des principales informations économiques du mercredi 23 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE DE DÉTAIL: Le spécialiste du commerce de détail Valora, après avoir été très affecté par la pandémie de coronavirus, a enregistré un bénéfice net en 2021. L'exploitant de kiosques et d'échoppes de restauration à emporter a par ailleurs décidé de distribuer de nouveau un dividende à ses actionnaires. Durant la période sous revue, le bénéfice net du propriétaire des enseignes kkiosk, Avec et caffé Spettacolo s'est inscrit à 8,3 millions de francs suisses après une perte de 6,2 millions de francs suisses l'année d'avant. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a pour sa part plus que doublé à 30,3 millions et la marge afférente a progressé à 1,7%, contre 0,8%.

INFORMATIQUE: Après une année 2020 difficile, le spécialiste du cryptage et des accès sécurisés Kudelski a vu ses résultats repasser dans le noir en 2021. La firme valdo-arizonienne a même publié des chiffres meilleurs qu'attendu, portés notamment par l'essor des activités dans la cybersécurité. En 2021, le bénéfice net s'est élevé à 20,4 millions de dollars (18,8 millions de francs suisses), après une perte de 18,0 millions de dollars sur l'exercice précédent, selon un communiqué publié par le groupe vaudois. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende inchangé de 10 centimes par action au porteur.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Raiffeisen s'attend à un tour de vis de la Banque centrale européenne (BCE) dès cette année, alors que l'inflation devrait se poursuivre dans les économies industrialisées. La situation s'annonce plus modérée en Suisse. Les économistes de la coopérative bancaire tablent sur une inflation moyenne aux Etats-Unis plus élevée que prévu en 2022, à 5,5%, contre 4,5% auparavant. Dans la zone euro, le renchérissement devrait atteindre en moyenne 4,0% (3,5% précédemment).

CONJONCTURE: La situation économique en Suisse devrait rester solide au cours des six prochains mois. Néanmoins, les analystes interrogés dans le cadre du baromètre CS CFA sont plus pessimistes concernant l'évolution des marchés-actions, indique Credit Suisse. L'indice CS CFA est resté dans la zone positive à 9 points en février, après 9,5 points en janvier. Près de la moitié des analystes interrogés ne s'attendent à aucun changement dans la situation économique, actuellement bonne, lors des six prochains mois. Un cinquième seulement table sur une péjoration.

VIE DES ENTREPRISES: Le nombre d'entreprises et de créations d'entreprises en Suisse s'est accru à un rythme accéléré en 2021, malgré la pandémie. Par secteur, c'est dans celui du commerce de détail que la progression la plus importante a été enregistrée. Le nombre d'entreprises a augmenté de 3,4% l'an dernier, après une progression de 2,8% en 2020, indique la société Crif dans son dernier relevé. Par canton, ce sont Schwyz et Zoug qui arrivent en tête, avec une augmentation de 4,7%, devant Thurgovie (+4,5%) et Soleure (+4,0%).

CONSTRUCTION: Le secteur de la construction s'est remis en 2021 d'une partie des effets de la pandémie de coronavirus, comme en témoignent le redressement de son chiffre d'affaires et le niveau de l'emploi, de retour aux valeurs d'avant la crise. Les recettes du secteur principal de la construction se sont enrobées de 4,5% l'an dernier, bénéficiant d'un effet de rattrapage post-Covid, pour s'établir à 23,1 milliards de francs suisses, indique la Société suisse des entrepreneurs (SSE) à l'occasion de sa conférence de presse annuelle sur la conjoncture de la branche.

CONSEIL AUX ENTREPRISES: Le marché de l'habillement, qui avait fortement souffert des conséquences de la pandémie de coronavirus en 2020, a rebondi l'année dernière. Les ventes ont crû de 8% à 7,4 milliards de francs suisses, selon les chiffres de l'institut d'études de marché GfK. Il faudra encore toutefois de la patience pour revenir au niveau d'avant la crise. Le rebond est intervenu après une année 2020 difficile, marquée par les fermetures de magasins, le télétravail et les annulations des grands évènements, ce qui avait pesé sur la consommation d'article de mode. Pour la première fois depuis plusieurs années, le marché de l'habillement s'est inscrit en croissance, alors que ses ventes restent inférieures à hauteur de 2,75 milliards par rapport à 2013, précise GfK. Le secteur totalisait à cette époque 10,1 milliards de ventes.

AUTOMOBILE: Le constructeur de voitures de luxe Aston Martin Lagonda a annoncé avoir divisé par deux ses pertes en 2021, porté par une forte accélération des ventes avec la levée des restrictions liées à la pandémie. Le constructeur, qui connaissait déjà des déboires avant la crise sanitaire, avait vu ses pertes se creuser en 2020. Mais "les opérations ont repris de façon plus normale" l'an dernier, relève le constructeur préféré de James Bond dans un communiqué.

PHARMA: Ça y est, Sanofi tient son vaccin anti-Covid: avec près d'un an de retard, le laboratoire français enregistre des résultats positifs. Il doit désormais trouver sa place face à des concurrents bien installés et au variant Omicron, en partie rétif aux vaccins. Ce nouveau vaccin, développé par Sanofi avec le britannique GSK, fait preuve de "données d'efficacité (qui) sont comparables aux données cliniques récentes obtenues avec des vaccins autorisés", a affirmé dans un communiqué Thomas Triomphe, chef des vaccins au sein du géant français.

BANQUES: La banque britannique Barclays a vu son bénéfice net quadrupler en 2021, porté par "une amélioration des perspectives macroéconomiques" après des dépréciations massives liées à la pandémie un an plus tôt. Le bénéfice net part du groupe s'est affiché à 6,4 milliards de livres (8,0 milliards de francs suisses), contre 1,5 milliard en 2020, grâce notamment à une reprise de provisions pour impayés de 653 millions de livres, qui se compare à une charge de 4,8 milliards un an plus tôt.

ASSURANCES: Le géant allemand de la réassurance Munich Re a annoncé un bénéfice net en 2021 plus que doublé sur un an, malgré le poids des catastrophes naturelles, et compte faire mieux cette année dans un environnement de marché jugé favorable. Le groupe de Munich, dont le coeur de métier est de garantir les risques pris par les assureurs, a dégagé un bénéfice net de 2,93 milliards d'euros (environ 3,06 milliards de francs suisses), bien supérieur à l'exercice 2020 lesté par la pandémie du Covid-19, et dépassant l'objectif de 2,8 milliards d'euros qu'il s'était fixé à l'automne.

ALIMENTATION: Danone, dont le bénéfice net s'est légèrement replié en 2021, a "encore beaucoup à faire" pour se relancer après une année marquée par l'éviction de son ancien PDG Emmanuel Faber, a annoncé la nouvelle direction du géant agroalimentaire français. Le bénéfice net a reculé de 1,6% sur un an à 1,9 milliard d'euros(près de 2,0 milliards de francs suisses) et la marge opérationnelle courante, qui mesure sa rentabilité, flanche à 13,7% (contre 14% en 2020 et 15,2% en 2019), selon un communiqué.

awp