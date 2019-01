Résumé des principales informations économiques du mercredi 23 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ALIMENTATION: Le transformateur et négociant en cacao Barry Callebaut a enregistré sur le premier trimestre de son exercice décalé 2018/19, clos fin novembre, une modeste croissance de ses volumes écoulés comme des revenus. Les marchés anticipaient une perte de dynamique au terme d'une année faste. L'ampleur du ralentissement provoque néanmoins quelques froncements de sourcils, tandis que la direction s'affiche confiante à court comme à moyen terme. La multinationale zurichoise a engrangé 1,88 milliard de francs suisses de recettes, en hausse de 0,5% ou de 3,7% en monnaies locales. Les volumes ont enflé de 1,7% à 541'109 tonnes.

PÂTISSERIE INDUSTRIELLE: Le pâtissier-confiseur industriel Hug a généré en 2018 un brin de croissance dans un marché suisse plutôt stagnant. Quelques nouveautés ont vu le jour aussi bien pour le grand public que pour les clients professionnels. Le groupe lucernois va par ailleurs concentrer à terme sa production sur un seul site et s'est emparé d'un fabricant de bricelets. L'année dernière, le chiffre d'affaires s'est élevé à 118,8 millions de francs suisses, en hausse de 1,8% sur un an, indique mercredi la société basée à Malters. Le volume de production a augmenté de 112 tonnes (+1,2%), à 9534 tonnes. A fin décembre, Hug employait 370 équivalents temps plein, 26 de plus que douze mois auparavant.

IMMOBILIER: Les taux directeurs ne devraient pas bouger cette année et le financement hypothécaire rester encore abordable, selon la dernière étude du portail de services financiers Moneypark. Selon ce dernier, le marché immobilier suisse est toujours en voie de stabilisation. "Les signes d'un refroidissement conjoncturel prolongé en Suisse et dans la zone euro se multiplient", ont estimé les spécialistes de Moneypark. S'y ajoutent les problèmes budgétaires en Italie, les litiges commerciaux, les incertitudes quant au Brexit et les tensions politiques entre la Suisse et l'Union européenne.

CONJONCTURE: Le nombre d'offres d'emploi publiées sur les sites internet en Suisse a reculé de 2,6% entre les mois de décembre et janvier, selon le Swiss Job Index de Michael Page. Le cabinet de recrutement explique que ce repli a des origines saisonnières. Sur un an, les offres d'emploi ont ainsi progressé de 16%. Les services financiers et l'informatique ont enregistré les plus fortes croissances sur un mois. En raison du faible taux de chômage (2,6%), attirer et fidéliser les talents restera un défi en 2019, explique Michael Page.

CONSEIL AUX ENTREPRISES: Le marché de l'immobilier de bureaux profite d'une forte demande d'espace générée par le développement économique suisse. La taux de vacance s'améliore et ce sont surtout des petites surfaces qui sont disponibles dans des villes comme Zurich ou Genève, selon une étude publiée par JLL, spécialisé dans le conseil en immobilier d'entreprise. L'économie suisse se portant bien, cela s'est traduit en 2018 par "une demande et une absorption de surfaces qui ont positivement surpris".

CONJONCTURE: L'économie vaudoise a bien résisté aux difficultés conjoncturelles rencontrées l'année dernière. Malgré une révision à la baisse, le PIB du canton est resté au-dessus de la moyenne nationale, à 2,8%, selon les dernières estimations de l'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne (Crea). La dynamique reste bonne pour 2019 et 2020 malgré les incertitudes. En 2018, les sociétés exportatrices vaudoises sont restées proches de leur records, en dépit d'un léger renchérissement du franc. Celles tournées vers le marché domestique ont profité d'une période de haute conjoncture, expliquent dans un communiqué la Banque cantonale vaudoise, l'Etat de Vaud et la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie, qui publient le PIB vaudois en collaboration avec le Crea.

COMMERCE DE DÉTAIL: Lidl Suisse ouvrira dans les prochaines années deux nouveaux magasins sous le statut de locataire dans les grands magasins Loeb à la gare centrale de Berne et à Bienne. Le discounter compte investir près de 3 millions de francs suisses dans l'opération, selon un communiqué publié mercredi. Le partenariat débutera à partir de juillet avec l'agrandissement d'une surface de 1500 mètres carrés dans le sous-sol du magasin Loeb de Bienne.

COMMERCE DE DÉTAIL: Volg a poursuivi sa croissance l'an dernier. Le détaillant zurichois, propriété de la coopérative agricole bernoise Fenaco, a vu ses ventes progresser de 1,4% au regard de 2017 à 1,51 milliard de francs suisses. Le nombre de points de ventes a fléchi à 930 unités, six de moins que douze mois auparavant. Les 588 magasins portant l'enseigne Volg ont quant à eux seuls généré des ventes de 1,15 milliard de francs suisses, soit 1,8% de plus qu'en 2017, indique mercredi l'entreprise établie à Winterthour. Alors que le nombre de points de vente a augmenté de six unités, le chiffre d'affaires moyen de chacun d'entre-eux s'est hissé à 1,96 million, soit 20'000 francs suisses de plus que l'année précédente. Volg s'est notamment étendu ces dernières en Suisse romande.

AUTOMOBILE: Volvo Cars, propriété du Chinois Geely, rappelle 219'000 voitures en raison d'une fragilité des conduits de carburant dans le compartiment moteur, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du constructeur. La Suisse est également concernée par ce rappel. Volvo entend contrôler "à titre préventif" 11 de ses modèles à moteur diesel - dont ses deux luxueux SUV XC60 et XC90 - commercialisés en 2015 et 2016 sur ses "marchés clés ainsi que (ses) plus petits marchés", a indiqué le porte-parole à l'AFP.

RÉSULTATS: Le groupe américain de produits d'hygiène de grande consommation Kimberly-Clark a déçu Wall Street mercredi en annonçant un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes et des objectifs financiers prudents pour 2019. Le groupe, qui s'est doté d'un nouveau PDG en octobre en la personne de Michael Hsu, ne parvient toujours pas à trouver la recette pour contrer les effets de change défavorables qui affectent ses performances financières depuis de longs mois.

BIENS DE CONSOMMATION: Le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble (P&G) a relevé son principal objectif financier annuel, invoquant une demande solide pour ses produits de beauté et d'entretien. L'entreprise table désormais sur une croissance organique des ventes comprise entre 2 et 4% pour l'exercice fiscal devant se clôturer le 30 juin, contre de 2 à 3% il y a trois mois.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'ex-directeur financier du géant britannique de la distribution Tesco a été acquitté par abandon de charge. Le verdict marque l'échec des poursuites judiciaires dans ce dossier retentissant de fraude comptable remontant à 2014. L'acquittement de Carl Rogberg met un terme à la procédure dans ce dossier, dans lequel ni Tesco ni d'anciens dirigeants n'auront été condamnés. Deux autres anciens responsables de la chaîne de supermarchés avaient été acquittés dès le mois de décembre à l'issue de leur procès.

BANQUES: La banque Santander a annoncé qu'elle allait fermer une agence sur cinq au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année pour faire face à l'usage croissant des services bancaires en ligne, une décision qui devrait se solder par 1270 suppressions d'emplois. "Santander annonce aujourd'hui un projet pour remodeler son réseau d'agences et en fermer 140 en réponse à la façon dont les clients utilisent les services bancaires", a expliqué la filiale britannique du géant espagnol dans un communiqué.

