Résumé des principales informations économiques du mercredi 23 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ALIMENTATION: Vivement critiqué en raison de son insistance à maintenir certaines activités en Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine, le groupe alimentaire Nestlé réduit encore son activité au pays des tsars et suspend les marques Kitkat et Nesquik. Le groupe veveysan limite son activité à l'alimentation de base et promet de reverser les éventuels profits à des organisations humanitaires. "Nous ne nous attendons pas à dégager des profits de ces activités et par conséquent à verser des impôts sur ces éventuels gains", a indiqué à AWP une porte-parole du groupe.

TOURISMUS: Tui Suisse, filiale du groupe allemand Tui, a pris les devants pour profiter du rebond attendu de l'activité cet été. Face à la forte demande pour la belle saison, le voyagiste basé à Zurich s'est assuré des capacités de vol supplémentaires. Les destinations méditerranéennes comme Majorque, Antalya ou les îles grecques - à l'instar de la Crète, de Kos et de Rhodes - sont très recherchées, a expliqué le directeur général Philipp von Czapiewski. "Nous constatons une tendance positive persistante pour les réservations des vacances d'été, témoignant d'un besoin de rattraper le temps perdu."

RÉMUNÉRATIONS: Les patrons des principales sociétés cotées à la Bourse suisse ont vu leur rémunération progresser en 2021. Quand le directeur général de Roche a conservé sa place en haut du classement, celui de Credit Suisse a dû se serrer la ceinture. A ce jour, 24 des 30 sociétés cotées à l'indice SLI ont publié leur rapport de rémunération 2021. Deux tiers des patrons ont bénéficié d'un augmentation, comme le révèle une analyse de l'agence de presse AWP.

CONJONCTURE: La croissance suisse est suspendue à l'évolution de la situation en Ukraine. Les prévisions pour le produit intérieur brut (PIB) des économistes du KOF oscillent entre 2,9% dans le scénario le plus optimiste, et 1% dans le cas d'une aggravation du conflit, indique le centre d'études conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Pour ses prévisions conjoncturelles de printemps, le KOF a mis deux scénarios sur la table, une réponse aux importantes incertitudes politiques relatives à la guerre en Ukraine. Le premier scénario part du principe que la violence militaire cessera bientôt et que les conséquences économiques seront limitées dans le temps. Le second intègre une aggravation du conflit et des sanctions des pays occidentaux et de leurs alliés, ce qui entraînerait une récession mondiale.

CONJONCTURE: Le Royaume-Uni a tranché dans ses prévisions de croissance pour 2022, ramenées à 3,8% contre une précédente estimation à 6%, à cause des conséquences de l'inflation et de la guerre en Ukraine, a annoncé le ministre de l'Economie Rishi Sunak. "Il est trop tôt pour connaître le plein impact de la guerre en Ukraine sur le Royaume-Uni" mais selon de premières estimations "qui s'ajoutent à une inflation mondiale élevée", l'organisme public de prévisions économiques OBR "prévoit désormais une croissance de 3,8% cette année", a-t-il annoncé lors d'un discours au Parlement.

CONJONCTURE: L'Allemagne devrait connaître une croissance moins forte que prévue en 2022, en raison de la guerre en Ukraine, qui tire l'inflation et perturbe le commerce international, selon de nouvelles prévisions. L'institut économique IFO, l'un des plus influents d'Allemagne, table désormais sur une hausse du PIB "entre 2,2% et 3,1%" cette année, contre 3,7% en décembre, a-t-il indiqué dans un communiqué.

COVID-19: La société de biotechnologie américaine Moderna a indiqué qu'elle allait demander l'approbation de son vaccin anti-Covid chez les enfants âgés de six mois à six ans, après que des essais ont montré que ses injections étaient sûres et avaient produit une forte réponse immunitaire. Deux doses de 25 microgrammes données aux enfants de cet âge ont généré des niveaux d'anticorps similaires aux niveaux atteints par deux doses de 100 microgrammes chez les jeunes de 18 à 25 ans.

SERVICES FINANCIERS: Les employés du secteur de la finance lié aux marchés financiers travaillant à New York ont vu leur bonus augmenter de 20% en 2021, pour atteindre en moyenne 257'500 dollars (un peu plus de 240'500 francs suisses), un record, rapporte une agence officielle. Leur bonus avait déjà augmenté de 28% l'année précédente.

AUTOMOBILE: Volkswagen a annoncé le tournant électrique de ses usines espagnoles, avec la construction d'une usine de batteries à Sagunto, près de Valence (sud-est), et l'électrification de deux usines Seat, pour un investissement total de 7 milliards d'euros (un peu plus en francs suisses). Les deux usines de Martorell (Catalogne) et Pampelune (Navarre) seront adaptées à la fabrication de voitures électriques, a annoncé lors d'une conférence de presse le groupe allemand, propriétaire des marques Seat et Cupra.

awp