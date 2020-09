Résumé des principales informations économiques du mercredi 23 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

TOURISME: Les réservations dans les restaurants en Suisse ont renoué rapidement avec la croissance, après leur réouverture en mai sur la plateforme en ligne TheFork. Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, les Suisses ont retrouvé leurs tables préférées plus rapidement que les Français ou Italiens. "Moins d'un mois après la réouverture des établissements, nous avions une croissance annuelle des réservations à un chiffre et elle est maintenant à deux chiffres", confie à AWP Remy Bitoun, le directeur suisse de TheFork, tout en soulignant que la Suisse est un des pays les plus "résilients" parmi les 22 marchés où la société est active. "La Suisse repart plus vite et plus fort."

BANQUES: Credit Suisse a soldé des manquements réglementaires aux Etats-Unis par le paiement d'une pénalité de 600'000 dollars (552'600 francs suisses), a indiqué le gendarme américain des marchés financiers (Sec). Credit Suisse Securities (USA) LLC, filiale américaine de la banque aux deux voiles, avait été épinglée pour des erreurs dans la livraison de données concernant environ 2460 transactions sur titres entre 2015 et 2019, a précisé la Sec dans un communiqué. Les dates d'exécution des ordres manquaient notamment.

MORALE DE PAIEMENT: Les entreprises basées en Suisse romande et au Tessin ont plus tendance que leurs homologues alémaniques à traîner des pieds au moment de payer leurs factures. Reste que sur l'ensemble du pays, la morale de paiement s'est améliorée au premier semestre, malgré la crise de coronavirus. Au cours des six premiers mois de 2020, 21,8% des factures adressées entre entreprises (B2B) ont été payées en retard. Cela représente 1,6 points de moins que sur la même période un an plus tôt, indique le cabinet de recouvrement Bisnode dans son relevé périodique.

EMPLOI: La pandémie a eu un impact "catastrophique" et bien plus grave sur l'emploi que prévu, a mis en garde Guy Ryder, le patron de l'Organisation internationale du travail. "De nombreux pays ont toujours du mal à contrôler la pandémie", a noté M. Ryder au cours d'une conférence de presse. L'OIT s'est donc vue forcée de revoir de façon drastique les projections de reprise du marché du travail faites à la fin juin et qui s'avèrent aujourd'hui beaucoup trop optimistes face à la résurgence du Covid-19 dans de nombreux pays. Ainsi, la semaine du 14 au 20 septembre a vu un nombre record de 2 millions de nouveaux cas, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), même si celui des décès diminue.

CONJONCTURE: La reprise économique perd un peu de souffle en septembre au Royaume-Uni, suggère l'indice PMI sur l'activité dans le secteur privé, à l'heure où de nouvelles restrictions à l'activité en Angleterre pour lutter contre le coronavirus pourraient peser encore plus sur le redémarrage. Selon une première estimation publiée par le cabinet Markit, l'indice PMI composite (industrie et services) s'est établi à 55,7 points ce mois-ci contre 59,1 en août, soit son niveau le plus bas en trois mois, témoignant d'un léger essoufflement après l'accélération enregistrée cet été après la période de confinement.

TÉLÉCOMS: Le salon mondial du mobile de Barcelone (MWC), grand-messe du secteur, a reporté son édition 2021 de mars à juin, ont annoncé ses organisateurs, qui l'avaient annulé cette année à cause du nouveau coronavirus. "Nous allons ajuster la programmation de nos évènements et déplacerons notre vaisseau amiral, le MWC 2021, du 28 juin au 1er juillet 2021, ici à Barcelone", a indiqué en conférence de presse John Hoffman, membre de la direction de GSMA, l'association internationale d'opérateurs télécoms qui organise ce salon.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile espagnol Seat, marque du groupe allemand Volkswagen, a nommé le Britannique Wayne Griffiths nouveau président de l'entreprise avec le défi de rattraper les lourdes pertes générées par la crise liée à la pandémie de coronavirus. "Le conseil d'administration de Seat (...) a nommé Wayne Griffiths nouveau président de Seat. Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 1er octobre", a annoncé la marque dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé qu'elle prévoyait d'ouvrir une nouvelle base française à Beauvais, dans l'Oise, à partir de décembre, malgré la pandémie de nouveau coronavirus et la chute du trafic. "Nous sommes ravis d'annoncer un investissement de 200 millions de dollars (184,3 millions de francs suisses) pour la quatrième base française de Ryanair, à l'aéroport de Paris-Beauvais. Ce développement permettra de créer plus de 2300 emplois directs et indirects", assure Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair.

BIOTECH: Le groupe nippon Fujifilm a annoncé que son médicament Avigan, déjà autorisé pour des formes de grippe sévère, avait permis une réduction "statistiquement significative" du temps de guérison de patients atteints du nouveau coronavirus. Sur 156 patients inclus dans un essai clinique de phase III mené au Japon, la durée médiane de convalescence a été de 11,9 jours pour ceux traités avec Avigan et de 14,7 jours pour ceux du groupe placebo, a détaillé le groupe dans un communiqué.

awp