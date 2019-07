Résumé des principales informations économiques du mercredi 24 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CHIMIE: Le directeur général de Clariant, Ernesto Occhiello, quitte son poste avec effet immédiat pour des raisons personnelles, selon un communiqué publié par le chimiste de spécialités. Le président du conseil d'administration, Hariolf Kottmann, reprend les commandes à titre intérimaire. "Nous remercions Ernesto Occhiello pour le soutien qu'il a apporté à notre entreprise au cours d'une période difficile et pour sa contribution ces derniers mois au renforcement de sa position de leader du marché des produits chimiques de spécialités," selon Hariolf Kottmann, cité dans le document.

CHIMIE: Givaudan renforce sa position de numéro 1 du secteur en annonçant le rachat de la maison allemande de parfums Drom. Il s'agit de la douzième acquisition de la multinationale genevoise depuis 2014. Les termes de la transaction - qui doit être finalisée au troisième trimestre - n'ont pas été dévoilés. Cependant, précise le communiqué, l'activité de Drom aurait représenté environ 110 millions d'euros (120 millions de francs suisses au cours actuel) de chiffre d'affaires pour les résultats de Givaudan en 2018, sur une base pro forma.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le conglomérat industriel Sulzer a enregistré sur les six premiers mois de l'année une accélération de la demande pour ses produits, assortie d'une croissance marquée de ses recettes. Invoquant une demande soutenue et les récentes reprises, la direction relève ses propres jalons pour l'ensemble de l'exercice. Les entrées de commandes ont progressé de 7,3% sur un an à 1,93 milliard de francs suisses et le chiffre d'affaires s'est étoffé de 11,5% à 1,77 milliard.

CHIMIE: Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a vu ses résultats augmenter au premier semestre 2019, soutenus par la division Pharma Biotech & Nutrition (LPBN). Il se dit confiant pour atteindre ses objectifs. Les analystes ont dans l'ensemble salué les résultats et l'action occupait dans la matinée la tête de l'indice vedette de la Bourse de Zurich. Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires total a gonflé de 6,4% à 2,98 milliards de francs suisses.

BANQUES: La Banque cantonale du Valais (BCVs) a publié ces résultats au terme du premier semestre 2019. Ces chiffres se veulent comparables à ceux enregistrés à pareille époque, l'an dernier. La banque prévoit de vivre une seconde partie d'année dans la continuité, sauf si la situation économique devait se détériorer. En comparaison annuelle, le bénéfice net de la BCVs est en hausse de 1,4%. Il se monte à 51,8 millions de francs suisses, a indiqué la banque dans un communiqué. Dans le même temps, le résultat opérationnel s'est établi à 60 millions de francs suisses, en hausse de près de 1,8%.

BANQUES: La Banque Cantonale de Bâle (BKB) et Banque Cler annoncent mercredi débuter leur réorganisation après une consultation des commissions du personnel. Il y a un mois, les deux établissements avaient annoncé la révision de leurs structures. Jusqu'à 40 postes pourraient être supprimés au cours des deux prochaines années. "Le Conseil d'administration de la Banque Cler et le Conseil de banque de la BKB ont décidé de maintenir le projet dans ses grandes lignes", selon le document.

RESTAURATION: Un peu plus de huit mois après Genève, Uber Eats démarre ses activités à Zurich ce mercredi. L'application pour les services de livraison de repas à domicile se lance - pour la première fois outre-Sarine - avec une cinquantaine de restaurants partenaires. Selon le communiqué de la filiale du géant californien Uber, les livraisons sont assurées quotidiennement de 11h à 23h (plus tard le samedi), avec la garantie de parvenir chez le client dans les 30 minutes après la commande via l'application. Comme en Suisse romande, un partenariat existe aussi avec McDonald's à Zurich.

RÉSEAUX SOCIAUX: Les autorités fédérales américaines ont imposé à Facebook, qu'elles accusent d'avoir "trompé" ses utilisateurs, un contrôle indépendant de la manière dont il traite les donnée personnelles en plus d'une amende record de 5 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses). C'est l'amende la plus importante jamais imposée pour violation de la vie privée des consommateurs, d'après un communiqué du régulateur (FTC), qui accuse le réseau social le plus puissant au monde d'avoir "trompé" ses utilisateurs sur leur capacité à contrôler leurs informations personnelles.

AÉRONAUTIQUE: L'avionneur Boeing a annoncé une perte nette record de 2,94 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) au deuxième trimestre, conséquence des déboires du 737 Max, son avion vedette cloué au sol depuis plus de quatre mois après deux accidents ayant fait 346 morts. Ses comptes ont été précipités dans le rouge par une charge colossale de 5,6 milliards liée aux déboires du 737 Max.

AUTOMOBILES: Le constructeur japonais Nissan, un temps force de l'alliance qui l'unit au français Renault, est en plein marasme: il s'apprête à annoncer jeudi des mesures drastiques pour redresser ses comptes, les médias japonais évoquant plus de 10'000 suppressions de postes. Son patron, Hiroto Saikawa, avait prévenu au printemps: les réformes seront douloureuses, et le groupe n'a pas d'autre choix, acculé selon lui par la stratégie d'expansion à marche forcée menée par Carlos Ghosn, sauveur aujourd'hui vilipendé.

INFORMATIQUE: Le groupe japonais Canon a encore sabré ses prévisions annuelles 2019 après avoir enduré une chute de 50% sur un an de son bénéfice net du premier semestre, plombé par la mauvaise passe d'une partie du marché des appareils photo. A l'issue des mois de janvier à juin, Canon a dégagé un gain net de 65,8 milliards de yens (601 millions de francs suisses), contre 134,78 milliards un an plus tôt.

AUTOMOBILES: Le constructeur de voitures de luxe Aston Martin s'effondrait de plus de 20% à la Bourse de Londres après avoir revu en baisse ses ambitions pour l'année 2019 face à des marchés incertains en Europe et au Royaume-Uni. Le groupe britannique, célèbre depuis des décennies grâce à James Bond, traverse une mauvaise passe, particulièrement visible depuis son entrée sur le marché boursier londonien en octobre dernier.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile allemand Daimler a publié une perte de 1,2 milliard d'euros (1,32 milliard de francs suisses), la première perte nette trimestrielle en près de 10 ans, en raison de provisions dans le cadre du "dieselgate" et de coûts de rappels de véhicules. "Notre résultat est principalement influencé par des effets exceptionnels de 4,2 milliards d'euros", a indiqué Ola Källenius, patron du fabriquant des Mercedes-Benz, qui a abaissé deux fois cette année ses prévisions annuelles.

