Résumé des principales informations économiques du mercredi 24 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

AÉRONAUTIQUE: L'entreprise d'aménagement intérieur d'avions Jet Aviation va supprimer environ 200 emplois sur son site à l'aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse. La restructuration se traduira par au moins 190 suppressions d'emplois, sur un sureffectif évalué à 240 personnes, a précisé la direction dans un message interne dont elle a adressé copie à l'AFP.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry compte diminuer ses frais de personnel de 20 à 35% pour essayer de compenser la chute des recettes annuelles liées à la propagation du coronavirus, annonce l'entreprise bâloise qui compte environ 35'000 collaborateurs au niveau mondial. Cette réduction de frais se fera via des retraites anticipées, des licenciements, des contributions gouvernementales et le recours au personnel saisonnier, relève le communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe de services aéroportuaires Swissport, aux mains du chinois HNA, va supprimer plus de 4000 emplois au Royaume-Uni où le secteur aérien, qui n'en finit pas de subir le choc de la pandémie, appelle le gouvernement à agir. Swissport, présent dans de nombreux aéroports comme Heathrow et Gatwick à Londres, explique dans une déclaration mercredi devoir réduire ses effectifs de moitié dans le pays pour survivre à la crise.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia a levé 600 millions d'euros (641 millions de francs suisses) via le placement d'un emprunt hybride subordonné pour finaliser le financement de l'acquisition de l'assureur espagnol Caser. Cet emprunt, réalisé via la filiale luxembourgeoise Helvetia Europe, a un coupon fixe de 2,75% jusqu'à la première échéance optionnelle de 2031.

BANQUES: Une semaine jour pour jour après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec l'assureur Helvetia, le groupe Raiffeisen s'est félicité d'un nouveau "partenariat stratégique" conclu avec la Mobilière. Ce dernier devrait entrer en vigueur au 1er janvier prochain. L'accord prévoit "l'intermédiation exclusive et réciproque de produits, ainsi que l'élaboration de prestations et de solutions de produit communes, destinées aux jeunes, aux familles et aux PME", indique la coopérative bancaire dans un communiqué.

BANQUES: La majorité des employés du secteur bancaire suisse anticipe une baisse ou une suppression du bonus annuel en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus sur l'évolution des affaires. Une réduction des salaires est également attendue à moyen terme, selon un sondage publié conjointement par Swiss Finance Institue, le portail d'information financière finews.ch et l'agence de communication Communicators.

CONJONCTURE: L'économie française devrait connaître l'une des pires récessions au monde en 2020, selon les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international (FMI), qui table sur un scénario plus sombre que celui du gouvernement. Le PIB français devrait chuter en 2020 de 12,5%, au lieu de 7,2%, a estimé mercredi le FMI, qui a actualisé ses prévisions mondiales. La France, qui a enregistré près de 30'000 décès liés au Covid-19 et où le confinement a été particulièrement strict jusqu'au 11 mai, devrait connaître ainsi cette année l'une des pires récessions de la planète en raison de la pandémie de coronavirus, aux côtés de l'Italie (-12,8%) et de l'Espagne (-12,8%).

CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a fait état mercredi de perspectives encore plus sombres que prévu pour l'économie mondiale au moment où l'épidémie de Covid-19 enregistre une poussée "préoccupante" aux Etats-Unis. Record de cas, hausse exponentielle des hospitalisations, malades plus jeunes, le sud des Etats-Unis est devenu le point chaud de l'épidémie de coronavirus dans la première puissance économique mondiale, dont le PIB devrait s'effondrer de 8% cette année, bien au-delà des 5,9% de recul estimés en avril.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie Easyjet est visée par une plainte en nom collectif au Royaume-Uni qui rassemble pour l'instant 10'000 clients s'estimant lésés par une cyberattaque qui a affecté récemment la compagnie aérienne, a annoncé le cabinet d'avocats PGMBM. Il s'agit d'une des actions de groupe les plus importantes au Royaume-Uni pour ce qui concerne la protection des données, assure dans un communiqué PGMBM.

