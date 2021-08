Résumé des principales informations économiques du mercredi 25 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a bouclé les six premiers mois de 2021 sur des résultats en nette hausse. Les ventes ont décollé de moitié sur un an et la performance opérationnelle a été quasiment décuplée. Pendant la période sous revue, les prises de commandes sont restées stables à 3,12 milliards de francs suisses. A fin juin, le carnet d'ordres a atteint un nouveau pic, frôlant les 18 milliards, contre à peine plus de 16 milliards au bouclement de 2020, signale l'industriel de Suisse orientale dans un communiqué.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler n'a aucune intention de délocaliser la production de son usine biélorusse de Fanipol vers un nouveau site ukrainien et assure que les sanctions qui pèsent actuellement sur l'ancienne république soviétique n'entravent en rien la marche de ses affaires. Revenant sur la déclaration d'intention signée début mai avec Kiev et la société de chemins de fer Ukrzaliznytsia, l'entreprise souligne qu'elle ne comprend pas l'éventualité d'un transfert des activités de Biélorussie, tordant le cou à des rumeurs récurrentes relayées par plusieurs médias ukrainiens.

BANQUES: La coopérative Raiffeisen affiche à l'issue du premier semestre un bénéfice net de 505 millions de francs suisses, en hausse de près de moitié sur un an. Les dépôts de la clientèle ont par ailleurs enflé de manière marquée. La performance financière a été soutenue notamment par la dissolution de réserves constituées et à l'effacement de correctifs de valeur pour risques de crédit, précise le groupe saint-gallois dans son rapport à mi-parcours.

COMPÉTITIVITÉ: Aucun canton romand ne figure dans le top 5 du classement des cantons les plus compétitifs de Suisse. Perdant deux places par rapport à l'édition précédente en 2019, Vaud n'arrive qu'en sixième position, dépassé par Schwyz, selon une étude publiée par UBS. Le podium des cantons les plus compétitifs de Suisse est resté inchangé en 2021, Zoug, Bâle-Ville et Zurich occupant dans l'ordre les trois premières places, à bonne distance des suivants. L'Argovie a avancé d'un rang et Schwyz de deux pour se hisser respectivement en quatrième et cinquième position, selon l'indicateur de compétitivité des cantons (ICC) compilé par la banque aux trois clés.

CONJONCTURE: L'appréciation des analystes pour les perspectives à court terme de l'économie helvétique a basculé en août du côté du pessimisme, selon l'indicateur idoine compilé par The CFA Society Switzerland et Credit Suisse. Après avoir atteint un zénith en mai à plus de 70 points, l'indice CS CFA avait entamé un mouvement de repli en juin à 51,3 points et s'inscrit désormais en territoire négatif à -7,8 points, détaille l'édition mensuelle du sondage.

CONJONCTURE: Les activités de construction ont repris, après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de ce secteur s'est rapproché des niveaux avant-crise mais le nombre d'emplois reste toujours inférieur à 2019. Les recettes du secteur principal de la construction ont augmenté de 5,2% sur un an à 5,7 milliards, en particulier grâce à la bonne santé du génie civil public qui a généré 2 milliards de chiffre d'affaires, une hausse de 1%, indique la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE).

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands s'est à nouveau dégradé en août, pour la deuxième fois consécutive, selon l'indice IFO. Les dirigeants d'entreprises se montrent moins optimistes face aux problèmes d'approvisionnement et à la situation sanitaire. L'indice IFO, basé sur un sondage réalisé auprès de 9000 entreprises, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, est ressorti en août à 99,4 points, contre 100,7 en juillet, selon des chiffres publiés par l'institut. Les données sont moins bonnes qu'attendu par les analystes sondés par Factset et Bloomberg, qui anticipaient respectivement une valeur entre 100,1 et 100,4 points.

AUTOMOBILE: Le groupe Michelin a annoncé l'acquisition de 100% du capital d'Allopneus, leader en France de la vente en ligne de pneumatiques dont il détenait déjà 40%. Michelin n'a pas communiqué de montant pour cette opération, qui doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence. Le groupe avait indiqué avoir déboursé 60 millions d'euros (64,4 millions de francs suisses) pour acheter 40% de la société en avril 2015.

LIVRAISON DE REPAS: Le groupe de livraison de repas Just Eat Takeaway va embaucher 1500 personnes dans le nord-est de l'Angleterre, sur 12 mois. Ces emplois de services aux clients étaient auparavant pourvus en Inde et Bulgarie. La plateforme a indiqué sur Twitter qu'elle investirait 100 millions de livres sur les cinq prochaines années dans un site de 20'000 mètres carrés à Houghton le Spring, près de Sunderland. Les nouveaux employés travailleront partiellement depuis chez eux et partiellement depuis de nouveaux bureaux.

awp