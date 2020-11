Résumé des principales informations économiques du mercredi 25 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant s'apprête à biffer quelque 1000 emplois supplémentaires dans ses structures régionales et de services, en lien avec ses récentes cessions. Le groupe bâlois avait déjà annoncé quelque 600 suppressions de postes en début d'année, sur les 17'200 qu'il comptait alors. L'objectif affiché de ce nouveau programme est d'éradiquer les coûts résiduels liés à la cession des subdivisions Healthcare Packaging (emballages pour produits pharmaceutiques) et Masterbatches (mélanges maîtres). Le groupe va constituer dans ce cadre une provision de l'ordre de 70 millions de francs suisses sur le dernier trimestre 2020.

ALIMENTATION: Nestlé a annoncé la vente de ses activités de lait d'arachide et de bouillie de riz en conserve Yinlu en Chine à Food Wise. Les activités cédées ont réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 700 millions de francs suisses. La transaction, dont les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières, porte sur l'ensemble des activités de Yinlu, y compris ses cinq usines situées à Fujian, Anhui, Hubei, Shandong et Sichuan, précise la multinationale veveysane dans un communiqué.

MÉDIAS: La société diversifiée zurichoise TX Group indique être depuis dimanche dernier victime d'une attaque informatique d'envergure, touchant ses subdivisions Tamedia, 20 Minuten, Goldbach et Markets. L'entreprise assure s'être très bien défendue contre cette offensive. L'essentiel des services informatiques a été épargné ou peu touché. Ce type d'attaques, dite par déni de services (DDoS), est toutefois susceptible de se prolonger selon le centre national pour la cybersécurité Melani et TX Group n'exclut pas de nouveaux dérangements. Les responsables suivent conséquemment la situation de près.

ELECTROTECHNIQUE: ABB a obtenu un contrat auprès de la Nasa. Avec son partenaire canadien Nüvü Camera, le géant zurichois de l'électrotechnique fournira au laboratoire Jet Propulsion Laboratory de l'agence spatiale américaine des équipements d'imagerie à haute sensibilité pour un observatoire destiné à la recherche d'exoplanètes. Aucune indication financière n'est fournie. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, le futur observatoire de la NASA, aura pour mission de rechercher, dès 2025 des planètes semblables à la Terre, écrit mercredi ABB. Les équipements fournis par ABB et son partenaire se destinent d'une part à fournir des informations sur la répartition de la matière noire dans le cosmos et consistent d'autre part en une caméra exo planétaire, appelée CoronaGraph Imager (CGI).

INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant des matières premières Glencore indique ne pas avoir obtenu du Tribunal cantonal zougois de mesures superprovisionnelles pour limiter la propagation d'allégations à son encontre portées par l'association Initative multinationales responsables. La firme de Baar réfute notamment le fait de laisser travailler des enfants dans sa mine bolivienne de Porco. Sans se prononcer à ce stade sur la véracité ou non des accusations, la cour a estimé qu'il n'était plus possible d'empêcher qu'elles soient portées à la connaissance d'un large public. Glencore répète dans son communiqué mener une politique de tolérance zéro en matière de travail des enfants, appliquée également à l'échelle de ses filiales.

CONSTRUCTION: Les chiffres d'affaires du secteur principal de la construction se sont affaissés de 11% à 5,40 milliards de francs suisses au 3e trimestre, malgré une légère reprise dans le logement par rapport au deuxième partiel, indique l'indice suisse de la construction compilé par la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et Credit Suisse. Les recettes pour le dernier trimestre sont attendues à 4,7 milliards de francs suisses, qui porteraient le total annuel à quelque 19 milliards, en recul de 7% sur un an. Le millésime 2020 s'avérerait ainsi être le plus mauvais depuis 2015.

EMPLOI: Les inscriptions au chômage ont de nouveau fortement augmenté sur une semaine aux Etats-Unis, poussées par les mesures de restriction de l'activité économique liées à la recrudescence du Covid-19, selon les chiffres publiés par le département du Travail. Entre le 15 et le 21 novembre, 778'000 personnes se sont inscrites au chômage, soit 30'000 de plus que la semaine précédente , pour laquelle les données ont été révisées en hausse (748.000). Les inscriptions avaient pourtant déjà bondi, à cause des licenciements liés à ces limitations de l'activité économique.

CONJONCTURE: Le département du Commerce américain a confirmé son estimation de croissance historique du Produit intérieur brut (PIB) de 33,1% en rythme annualisé. La première économie du monde était entrée en récession au deuxième trimestre avec un effondrement historique du PIB de 31,4%, suivant une contraction de 5% au premier trimestre, en raison de la paralysie de l'activité pour endiguer la pandémie de Covid-19.

CONJONCTURE: Le Royaume-Uni traverse une période "d'urgence économique" et va subir une chute inédite de 11,3% du produit intérieur brut (PIB) en 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, selon les prévisions officielles dévoilées par le ministre des Finances Rishi Sunak. L'an prochain, la croissance devrait rebondir de 5,5%, puis atteindre 6,6% en 2022, selon ces prévisions dévoilées lors d'une allocution au Parlement.

EMPLOI: Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a de nouveau diminué (-1,6%) au mois d'octobre en France, soit 60.100 inscrits en moins, pour s'établir à 3,794 millions, selon les chiffres de la Dares publiés mercredi. En dépit de cette sixième baisse mensuelle consécutive, le nombre de chômeurs reste supérieur de 10% à celui de fin février avant le début de la crise sanitaire. En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emplois baisse de 0,7% (-40'800), pour le quatrième mois de suite, à 6,004 millions.

INFORMATIQUE: Le géant de l'informatique américain IBM, qui souhaite se concentrer sur le "cloud" ou l'informatique dématérialisée, envisage de se séparer d'environ un quart de ses effectifs en France d'ici 2022, dans le cadre d'une réorganisation mondiale visant à se débarrasser des activités les moins rentables, selon les syndicats. Ce plan social prévoit la suppression de 1180 à 1385 postes, soit environ un quart des effectifs en France et a été annoncé début novembre en comité européen de groupe sans chiffres précis pour l'Hexagone, selon l'Unsa et la CFE-CGC.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant américain du streaming Netflix a annoncé avoir doublé ses investissements au Royaume-Uni à 1 milliard de dollars (910 millions de francs suisses) en 2020, malgré les perturbations liées à la pandémie. Les dépenses de Netflix dans les films et séries sur le sol britannique ont bondi alors qu'elles n'étaient que de 500 millions de dollars en 2019, selon un porte-parole du groupe, confirmant des informations du quotidien The Guardian.

