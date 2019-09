Résumé des principales informations économiques du mercredi 25 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MÉDIAS: Tamedia se sépare de son magazine féminin Annabelle, vendu à l'éditeur argovien Medienart à compter du 1er octobre. Tous les collaborateurs seront repris par le nouveau propriétaire. Le prix de vente fait l'objet d'une clause de confidentialité. Dans un premier temps, les employés continueront à travailler dans les locaux de Tamedia à Zurich, indiquent Medienart et Annabelle. Jacqueline Krause-Blouin, qui assure la rédaction en chef à titre intérimaire depuis juillet dernier, restera à la tête du magazine jusqu'à la fin de l'année. La ligne rédactionnelle actuelle sera poursuivie.

ALIMENTATION: Nestlé a inauguré son usine agrandie de Negeri Sembilan, au sud-est de la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Le site, dont la capacité a été augmentée de 30%, est dédié à la production de poudre chocolatée de la marque Milo. Le renforcement de la capacité de l'usine Chembong, inaugurée en 1993, permet de répondre à la demande grandissante en Malaisie et d'assurer l'exportation dans une vingtaine de pays, a précisé le géant de l'alimentaire dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'indicateur de confiance dans l'avenir de l'économie helvétique compilé par Credit suisse et CFA Society Switzerland est demeuré dans le rouge en septembre à -15,4 points, contre -37,5 points en août. L'atténuation de la méfiance s'accompagne toutefois d'une généralisation de la tendance, de moins en moins d'économistes et d'analystes interrogés anticipant une croissance durable de 1 à 2%. Le rythme de croissance est désormais attendu à 1,3% en moyenne, contre encore 1,5% trois mois plus tôt.

LUXE: La marque horlogère Doxa, filiale du groupe familial biennois Walca, souhaite augmenter sa production afin d'alimenter de nouveaux marchés, notamment les Etats-Unis. L'objectif est aussi de développer les points de vente physiques dans plusieurs pays afin de croître en visibilité. "Doxa est une marque connue chez les plongeurs, mais la stratégie est d'aller vers une clientèle plus large. Nous cherchons des détaillants qui soient exclusifs", a expliqué le directeur général de Doxa, Jan Edöcs, lors d'une interview accordée à AWP.

CONJONCTURE: L'indice de confiance des ménages en France a continué de s'améliorer en septembre, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2018, a annoncé l'Insee dans un communiqué. L'indicateur, calculé sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses positives et négatives), s'est établi à 104 points, soit un point de plus qu'en août.

CIGARETTES: Les deux premiers cigarettiers du monde, Altria et Philip Morris International, ont renoncé à leur projet de fusion qui avait été annoncé fin août, selon un communiqué d'Altria. "Bien que nous étions convaincus que la création d'une nouvelle entreprise fusionnée avait le potentiel de faire augmenter le chiffre d'affaires et de réduire les coûts, nous ne sommes pas parvenus à un accord", a expliqué Howard Willard, le PDG d'Altria, cité dans le texte.

VENTES EN LIGNE: Le directeur général de la plateforme de commerce en ligne eBay a quitté ses fonctions, alors que l'entreprise est en pleine revue stratégique pouvant inclure une cession d'actifs dont le site de revente des billets sportifs et d'événements et spectacles StubHub. Devin Wenig a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat, a indiqué l'entreprise dans un communiqué, sans donner les raisons de ce départ surprise.

TRANSPORT: Le fabricant des bus rouges de Londres à deux étages, surnommés les "Boris Bus" en référence au Premier ministre et ex-maire de la ville Boris Johnson, a déposé le bilan a confirmé un porte-parole de la société à l'AFP. Wrightbus, fondé en 1946, était particulièrement connu pour avoir fourni à la ville de Londres la dernière génération de ses célèbres "double decker bus", les New Routemaster, pendant le mandat de maire de Boris Johnson.

INTERNET: Google ne rémunérera pas les éditeurs de presse européens en France pour l'affichage d'extraits de leurs articles, photos et vidéos, mais ne les fera plus apparaître dans ses résultats sans leur accord, a annoncé mercredi un responsable du groupe. Le géant américain du numérique a annoncé ces nouvelles règles pour la France qui s'appliqueront le mois prochain, en application d'une loi adoptée cet été, qui transpose dans le droit français la directive européenne sur le droit d'auteur.

AUTOMOBILES: Le groupe de pneumatiques français Michelin a annoncé qu'il allait fermer d'ici à début 2021 son usine de Bamberg (sud de l'Allemagne), qui emploie 858 salariés. "Michelin proposera un dispositif complet et personnalisé pour chacun des employés du site", notamment "des mesures de départ anticipés à la retraite, ainsi que des mesures d'aide à la mobilité interne et externe", a promis le groupe dans un communiqué, en précisant qu'il provisionnerait environ 167 millions d'euros afin de financer l'opération.

