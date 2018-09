Résumé des principales informations économiques du mercredi 26 septembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PHARMA: Glenmark Pharmaceuticals, représentation helvétique éponyme de la multinationale pharmaceutique indienne, investit le Biopôle d'Epalinges avec pour ambition d'y installer l'intégralité de ses activités d'innovation biologique. Déjà présente en Suisse depuis 2004 avec désormais plus de 150 employés, la société compte dans un premier temps transférer une quarantaine de collaborateurs en terres vaudoises. "A plus longue échéance, l'évolution des effectifs dépendra de l'avancement de notre portefeuille de produits en développement", précise en entretien avec AWP Kurt Stoeckli, le patron de l'antenne suisse du groupe.

IMMOBILIER: Bien que la construction de logements ne cesse de croître en Suisse, la demande reste très forte surtout pour des appartements à prix abordables. Les différences régionales sont cependant très marquées entre les coûteuses villes de Genève ou Zurich et les logements les moins chers de Suisse à Saint-Gall et Berne. Quelque 70'000 appartements en propriété par étage (PPE) ont été mis en vente sur internet dans toute la Suisse entre juillet 2017 et juillet 2018, un chiffre en hausse de 3,5% comparé à la même période un an plus tôt. Parallèlement, la durée moyenne de parution a diminué de 32%, a indiqué Homegate.ch.

IMMOBILIER: La ville de Genève se distingue par la part très élevée du segment luxe (40%) sur l'ensemble des appartements en propriété par étage (PPE) proposés, relève l'étude de homegate.ch. L'offre pour les objets proposés à plus de 3 millions de francs suisses y est excédentaire, alors que les intéressés ont beaucoup de peine à trouver des appartements de 3 ou 4 pièces. Globalement, la demande dépasse l'offre en ville de Genève pour tous les segments de prix, hormis la catégorie au-dessus de 3 millions de francs suisses.

IMMOBILIER: Avec 6925 appartements en propriété par étage (PPE) proposés à la vente au Tessin, les portails internet ont étoffé leur offre de 10% sur un an. La réduction de 15 jours de la durée de parution moyenne suggère un regain de demande, mais à 99 jours, le canton italophone reste désespérément en tête du classement établi par le portail immobilier Homegate et l'institut suisse de l'économie immobilière pour l'année 2017/18 (établi à fin juin). "Dans aucune autre région, les vendeurs n'ont eu besoin d'autant de patience pour trouver un acheteur", indiquent les auteurs de l'étude. L'augmentation de l'offre s'observe principalement dans les centres, qui représentent plus de la moitié (52%) du marché tessinois. Les annonces sont restées en ligne durant 97 jours en moyenne (-13 jours en rythme annuel).

COMMERCE DE DÉTAIL: Implanté en Suisse depuis plus de vingt ans, le détaillant en matériel électronique Media Markt tente de s'y démarquer d'une concurrence jugée féroce. Le groupe a pour ce faire établi dans ses principales enseignes des îlots de formation ou encore des guichets, où les clients peuvent faire configurer ou réparer leurs appareils. Sur le marché de l'électronique règne en Suisse une pression tarifaire inégalée en Europe, a assuré à AWP le patron de Media Markt Suisse, Martin Rusterholz, à l'occasion d'une visite guidée de la filiale de Dietlikon, en banlieue zurichoise. Les appareils y sont par ailleurs moins onéreux qu'en Allemagne par exemple.

TRANSPORT AÉRIEN: Ryanair va annuler 150 vols vendredi en raison d'une grève européenne de son personnel de cabine. La compagnie aérienne irlandaise à bas coût a revu à la baisse sa première estimation de 190 suppressions de vols, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter. Le transporteur explique que la majorité de ses salariés travailleront normalement, ce qui lui permet d'assurer plus de 92% de ses 2400 vols prévus ce jour-là. Mardi, Ryanair avait donné une première prévision de 190 vols annulés, estimant alors que 30'000 clients seraient affectés par ce mouvement social.

LIBRE-ÉCHANGE: Quatre ans après son entrée en vigueur, l'accord de libre-échange conclu entre Berne et Pékin a bel et bien profité aux entreprises, selon une étude compilée pour l'occasion par les Université de Saint-Gall et de Nanjing. L'allégement notamment des droits de douanes dans les deux sens ont permis aux exportateurs des deux pays de réaliser des économies de plusieurs centaines millions de francs suisses. Les auteurs du rapport soulignent néanmoins que le potentiel d'économie n'a été exploité qu'à peine à plus de 40% côté chinois comme côté helvétique, principalement en raison de difficultés pour l'obtention de certificats d'origine.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia investit dans le courtage hypothécaire et dans la distribution numérique afin d'atteindre la rentabilité souhaitée. "Nous voulons rendre Helvetia plus agile, innovant et centré sur le client" a indiqué le directeur général Philippe Gmür dans une interview parue dans Finanz und Wirtschaft. L'assureur saint-gallois met en place de nouvelles activités moins gourmandes en fonds propres mais susceptibles d'apporter des recettes supplémentaires et complémentaires. Le courtier en ligne spécialisé dans les hypothèques Moneypark, dans lequel Helvetia détient 70%, fait partie du lot.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Réserve fédérale américaine (Fed) conclut une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait déboucher sur la troisième hausse de taux de l'année pour éviter la surchauffe d'une économie en pleine forme jusqu'ici, malgré la guerre commerciale. Les marchés s'attendent, de façon quasi-unanime si l'on en croit les instruments financiers à terme, à un nouveau tour de vis de 0,25% faisant grimper les taux au jour le jour dans la fourchette de 2% à 2,25%. Ce sera leur plus haut niveau en dix ans, lorsqu'avait éclaté la crise financière provoquée par les crédits immobiliers à risque (subprimes).

AUTOMOBILE: Dieter Zetsche quittera en mai 2019 la tête de Daimler pour prendre en 2021 la direction de son conseil de surveillance, a annoncé le groupe allemand, qui doit affronter des turbulences liées au scandale du diesel. Aux commandes du numéro un mondial de la voiture haut de gamme et des camions depuis 2006, M. Zetsche sera remplacé par Ola Källenius, 49 ans, actuellement directeur de la recherche au sein du groupe.

AUTOMOBILE: Avec Renault numéro un mondial des ventes grâce à ses alliés japonais et Peugeot champion de la rentabilité, les constructeurs français affichent une belle santé à l'occasion du Mondial de l'Auto qui réunit la planète automobile début octobre à Paris. Comme la crise financière de 2008 semble loin pour l'automobile française, tout comme sa descente aux enfers pendant la crise de la zone euro: gammes inadaptées, écroulement des parts de marché, lourdes pertes.

PHOTOGRAPHIE: Le célèbre fabricant allemand de matériel photographique Leica fait renaître le fameux appareil soviétique Zenit, plus de 30 ans après la fin de sa production en série, avec un nouveau modèle qui reprend son célèbre design tout en l'adaptant à l'ère numérique. Ce nouvel appareil, appelé Zenit M, sera doté d'un objectif fabriqué en Russie par l'usine historique de Krasnogorsk (KMZ), près de Moscou, mais sera assemblé en Allemagne avec les technologies Leica, a annoncé le conglomérat public russe Rostec qui contrôle le fabricant russe.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE: Les économies asiatiques, très dépendantes des exportations, risquent de connaître en 2019 une croissance moindre qu'attendu en raison du différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis, a annoncé la Banque asiatique de développement (BAD). Les sorties de capitaux, dans le cas où la Réserve fédérale américaine relèverait les taux encore plus vite que prévu, sont également un risque, tout comme un resserrement de la liquidité internationale susceptible de renchérir les coûts d'emprunt.

ASSURANCES: La richesse brute des ménages, qui mêle les dépôts bancaires, l'épargne retraite et les actions, a augmenté l'an dernier de 7,7% dans le monde mais devrait se tasser cette année, estime l'assureur Allianz. Evalué pour les 50 pays les plus importants de la planète, ce gâteau représentait 168'000 milliards d'euros (197'000 milliards de francs suisses) en 2017, gonflé par la croissance économique et surtout la montée des indices boursiers, selon le groupe allemand.

GUERRE COMMERCIALE: La croissance économique aux États-Unis pourrait chuter de plus de 2% la première année suivant une guerre commerciale tous azimuts déclenchée par Washington, prévient la Banque centrale européenne dans un article. Cette analyse rejoint celles du président de la BCE, Mario Draghi, et du patron de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevêdo, qui ont mis en garde contre la montée du protectionnisme, mais sans s'aventurer à chiffrer son impact.

