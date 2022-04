Résumé des principales informations économiques du mercredi 27 avril 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Après une fin d'hiver rigoureuse, place aux nettoyages de printemps chez Credit Suisse. Le numéro deux bancaire helvétique a connu un premier trimestre calamiteux, plombé par 703 millions de francs suisses de nouvelles provisions pour litiges. Après cette énième déconvenue, un quart des membres de la direction générale prend la porte. Les départs concernent les personnes les plus capées du comité exécutif, celles qui y siégeaient depuis le plus longtemps, notamment le directeur financier (CFO) David Mathers.

CHIMIE: Le chimiste Clariant a annoncé avoir conclu l'enquête sur les irrégularités comptables rendues publiques mi-février. Le groupe bâlois a cependant reporté une fois encore la publication de ses résultats financiers. "Nous sommes soulagés d'avoir terminé l'enquête. Les impacts financiers sont limités", a indiqué le directeur général Conrad Keijzer lors d'une téléconférence.

ENERGIE: BKW étoffe ses activités dans les infrastructures électriques à haute tension. Le producteur et fournisseur bernois d'énergie, également actif dans les installations électriques, a acquis l'entreprise Cteam Anlagentechnik, établie à Geissenhausen, près de Munich. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

CONJONCTURE: Le moral des ménages français a continué de se dégrader en avril après sa chute de mars, sur fond d'inflation, a rapporté l'Insee. L'indicateur s'est établi à 88 points, reculant encore de 2 points, pour tomber "à un niveau voisin des points bas atteints fin 2018 lors du mouvement des gilets jaunes et en 2020 lors des confinements", souligne l'Institut national de la statistique.

AÉRONAUTIQUE: Boeing fait face à de nouveaux déboires, entre la suspension de la production du 777X, dont les premières livraisons ont été repoussées à 2025, les charges liées au conflit en Ukraine et les hausses de coûts sur des programmes de défense. Après la publication de cette nouvelle liste de déconvenues mercredi, le titre du constructeur chutait de plus de 10% à Wall Street.

PHARMA: Le géant britannique du médicament GlaxoSmithKline (GSK) a publié un bénéfice en hausse de 68% au premier trimestre, porté par une "forte croissance des ventes", qui reprennent tant dans son activité biopharmaceutique que dans les soins de grande consommation. Un an plus tôt, le laboratoire avait vu son bénéfice net chuter quasiment d'un tiers au premier trimestre, en raison d'une baisse de la demande pour les antibiotiques et autres vaccins du fait de la pandémie.

CÂBLES INDUSTRIELS: Le groupe français de câbles industriels Nexans a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 2,06 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport à 2021, dû notamment à la flambée des cours des métaux, essentiellement du cuivre qui sert à transporter l'électricité. Hors effets de cours, c'est-à-dire en tenant compte d'un prix standard à 5000 euros la tonne de cuivre, Nexans, a vu son chiffre d'affaires progresser de 6% au premier trimestre, à 1,623 milliard d'euros (1,66 milliard de francs suisses) contre 1,5 l'an passé, "témoignant des atouts structurels de Nexans et d'une demande soutenue dans l'ensemble des activités", souligne un communiqué.

HYDROCARBURES: Gazprom a confirmé la suspension de toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Le géant gazier russe a assuré que ces deux pays membres de l'Union européenne (UE) n'avaient pas effectué de paiement en roubles, comme l'exigeait Moscou. Dans un communiqué, Gazprom a indiqué avoir notifié la société bulgare Bulgargaz et la société polonaise PGNiG de la "suspension des livraisons de gaz à partir du 27 avril et jusqu'à ce que le paiement soit effectué" en roubles.

TRANSPORT AÉRIEN: Déjà fragilisée par les restrictions anti-Covid sur ses destinations stratégiques vers l'Asie, Finnair a encore creusé ses pertes au premier trimestre. La fermeture de l'espace aérien russe a fortement pesé sur la performance de la compagnie aérienne finlandaise. Lors des trois premiers mois de l'année, Finnair a subi une perte de 212,8 millions d'euros (215,62 millions de francs suisses), contre 145,4 millions au premier trimestre 2021.

ENERGIE: Le groupe énergétique Iberdrola a dégagé un bénéfice net en légère hausse au premier trimestre, malgré un fort recul de ses résultats en Espagne, où la flambée des coûts d'approvisionnement en énergie a rogné les marges de l'entreprise. Le géant espagnol, l'un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, a engrangé 1,06 milliard d'euros (1,08 milliard de francs suisses) de bénéfice entre janvier et mars, soit une hausse de 3% par rapport au premier trimestre 2021.

TRANSPORT AÉRIEN: Le gestionnaire français d'aéroports ADP a profité de la poursuite de la reprise graduelle du trafic aérien au premier trimestre. L'exploitant d'Orly et Roissy-Charles De Gaulle, à Paris, notamment, a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 78,9%, à 848 millions d'euros.

HYDROCARBURES: Totalenergies a annoncé l'acquisition de la société texane Core Solar, forte de plus de 4 gigawatts de projets solaires, ce qui permet au géant français de l'énergie de renforcer son portefeuille d'énergies renouvelables aux Etats-Unis. Core Solar, basée à Austin au Texas - dont le montant de l'acquisition n'est pas communiqué - détient "plus de 4 GW de projets solaires et de stockage à divers stades de développement dans différents États et marchés électriques américains".

INFORMATIQUE: Schneider Electric, conforté par un bon premier trimestre, maintient ses objectifs 2022, malgré un contexte en Chine et en Russie qui devrait affecter les mois suivants et le pousse à céder son activité russe. Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a annoncé avoir signé une lettre d'intention pour vendre ses activités en Russie à son équipe dirigeante locale.

CHIMIE: Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a enregistré un chiffre d'affaires historiquement élevé au 1er trimestre 2022, dû en grande partie à la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à un effet volume. De janvier à mars, Air Liquide a réalisé un chiffre d'affaires de 6,887 milliards d'euros (7,057 milliards de francs suisses), un niveau "jamais atteint", marquant un bond de 29% par rapport au 1er trimestre 2021, et de 8% en comparable, ce qui exclut l'effet énergie.

BANQUES: Le géant bancaire allemand Deutsche Bank a publié un bénéfice net part du groupe de 1,06 milliard d'euros (1,09 milliard de francs suisses) au premier trimestre, le meilleur depuis neuf ans grâce aux économies générées par sa lourde restructuration. Les recettes globales, à 7,3 milliards d'euros, sont en progression de 1% sur un an, et de 3% dans les activités de coeur de métier, tirées par la clientèle d'entreprises. Le résultat imposable ressort à 1,66 milliard, soit des performances conformes aux attentes des analystes.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a continué de profiter au premier trimestre de ventes de voitures plus chères et rentables pour afficher une hausse de 3% du bénéfice net à 3,6 milliards d'euros (3,7 milliards de francs suisses), malgré une baisse de 10% du nombre d'unités vendues.

INTERNET ET LOGICIELS: Microsoft a vu ses revenus et profits grimper autant qu'espéré par le marché en début d'année, principalement grâce à la demande toujours plus forte pour le cloud (informatique à distance) et malgré l'inflation et les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Le groupe américain a publié un chiffre d'affaires de 49,4 milliards de dollars (47,6 milliards de francs suisses) pour le troisième trimestre de son exercice décalé, en hausse de 18% sur un an. Son bénéfice net est ressorti à 16,7 milliards (+8%).

awp