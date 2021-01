Résumé des principales informations économiques du mercredi 27 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CHIMIE: Lonza a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,51 milliards de francs suisses, en hausse de 7,2% sur un an à périmètre comparable. Dans l'attente des fruits de sa collaboration avec le laboratoire Moderna dans les vaccins anti-Covid-19, le groupe rhénano-valaisan a éprouvé des effets contrastés de la crise sanitaire. Le recul de la demande de capsules induit par le ralentissement des prescriptions de médicaments pour des traitements électifs a été en partie compensé par un regain de demande pour de l'automédication", a illustré en téléconférence de bilan le nouveau directeur général Pierre-Alain Ruffieux.

ALIMENTATION: Le spécialiste de la récolte et de la transformation de cacao Barry Callebaut a enregistré au premier trimestre de son exercice décalé 2020/2021, clos au 30 novembre, une baisse de ses volumes et du chiffre d'affaires. Le groupe zurichois se dit confiant à moyen terme. De septembre à novembre, les volumes - un indicateur-clé - ont diminué de 4,3% à 560'354 tonnes, tandis que le repli de l'activité chocolat s'est inscrit à 1,8%, à 447'704 tonnes, a annoncé le groupe zurichois.

LUXE: Après une année 2020 difficile, le joaillier-horloger Bulgari, filiale de LVMH, espère revenir aux niveaux d'avant la pandémie de coronavirus en 2021. Certains marchés clés comme la Chine et le Japon ainsi que le développement de la vente en ligne devraient soutenir la performance de la division horlogère. Des recrutements sont également planifiés pour augmenter la production. "Trimestre après trimestre, nous devrions observer en 2021 une amélioration des recettes grâce notamment à la progression des campagnes de vaccination", a fait observer le directeur général de Bulgari, Jean-Christophe Babin, en marge de la "LVMH watch week", un salon numérique au cours duquel les marques horlogères suisses du groupe de luxe français présentent leurs nouveaux garde-temps aux détaillants et médias du monde entier. Tenue à Dubaï pour la première fois en 2020, la manifestation a dû cette année être organisée uniquement en ligne, à cause de la Covid-19.

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS: Le groupe ABB a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec le canadien Planar Motors Incorporated (PMI). Ce dernier comprend une prise de participation "considérable" - mais non précisée - du premier dans le second. L'opération permet au conglomérat zurichois d'étoffer le portefeuille de sa division Automatisation (B&R) en y intégrant la technologie de lévitation magnétique développée par PMI.

CONJONCTURE: L'optimisme reste de mise parmi les analystes financiers, malgré l'apparition de formes mutantes du coronavirus. La plupart des experts s'attendent à voir les plus importantes restrictions mises en place levées avant la fin du premier semestre, même si les mesures fiscales en particulier pour les cas de rigueur, risquent de devoir être maintenues. Le baromètre établi par Credit Suisse et CFA Society Switzerland pour le mois de janvier est resté quasiment stable, à 43,2 points, après avoir rebondi à 46,8 points en décembre. Il reste ainsi "historiquement élevé".

FINANCE: Un risque de correction sur les marchés n'est pas exclu, a mis en garde le FMI, notant le "décalage persistant" entre les marchés misant sur une reprise économique et un soutien politique continu, et la réalité d'une économie mondiale encore très affectée par la pandémie. Prendre des risques, oui, mais "pas de risques excessifs", a recommandé Tobias Adrian, conseiller financier du Fonds monétaire international lors d'une conversation virtuelle avec Fabio Natalucci, responsable du rapport sur la stabilité financière mondiale (GFSR) dont la dernière mouture a été publiée mercredi.

EMPLOI: Bilan négatif en France pour l'emploi en 2020, sous l'effet du Covid-19, mais amorti par le chômage partiel: l'année aura été marquée par une hausse du nombre de chômeurs de 7,5%, avec 265'400 inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019. En 2019, le chômage avait nettement baissé en France avec près de 121'000 demandeurs d'emploi sans activité en moins (-3,3%), la plus forte baisse depuis la crise de 2008.

CONJONCTURE: Le gouvernement allemand a abaissé à 3% ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2021, contre 4,4% précédemment escompté, en raison de la persistance de la pandémie de Covid-19. "La reprise se poursuit en 2021, mais avec moins de force", a affirmé le ministre de l'Economie Peter Altmaier.

AÉRONAUTIQUE: Les déconvenues se multiplient pour Boeing: après les déboires du 737 MAX et la chute du trafic aérien liée à la pandémie, qui ont plombé les résultats de 2020, le groupe a encore retardé les premières livraisons du 777X à fin 2023. Ces revers se traduisent pour le constructeur aéronautique par une perte nette de 8,4 milliards de dollars (7,5 milliards de francs suisses) au seul quatrième trimestre et de 11,9 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020.

PHARMA: Sanofi va produire le vaccin contre le Covid-19 de ses concurrents Pfizer-Biontech au second semestre, "une première" dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, a affirmé Olivier Bogillot, patron France du laboratoire sur RTL, tout en défendant la stratégie de son groupe. Sanofi a annoncé mercredi matin dans un communiqué, après l'avoir dévoilé dans un entretien à la presse la veille, qu'il donnera à Pfizer/Biontech l'accès à son outil de production à partir de l'été 2021. Les producteurs de vaccins autorisés contre le Covid-19 rencontrent en effet des difficultés de production à très grande échelle.

