Résumé des principales informations économiques du mercredi 27 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: La Poste va réduire de moitié les loyers de ses locataires, qui sont fortement affectés par les mesures contre le coronavirus. Dans certains cas, elle va même y renoncer afin de soutenir les petites et moyennes entreprises par une aide immédiate, a annoncé l'entreprise dans un communiqué. De nombreuses entreprises ont été durement touchées par la crise du coronavirus. "Les locataires qui ont été contraints de fermer par une décision des autorités voient généralement leur loyer réduit de moitié pour la durée de la fermeture", a précisé La Poste.

CONJONCTURE: L'optimisme pour l'avenir regagne progressivement le coeur des analystes, même si le chemin sera long. Malgré le franc fort et les pressions déflationnistes, ils ne s'attendent pas à ce que la Banque nationale suisse baisse ses taux en juin, selon le sondage mensuel effectué par Credit Suisse. L'environnement économique est toujours jugé exceptionnellement mauvais, mais la progression de l'indicateur en mai illustre des perspectives plus optimistes pour l'été et l'automne. L'indicateur CS CFA s'est inscrit en forte hausse au cours du mois sous revue à +31,3 points, contre +12,7 points en avril.

CONSTRUCTION: Le secteur de la construction en Suisse a vu sa performance trimestrielle affectée par la crise sanitaire. Sur les trois premiers mois de l'année, les chiffres d'affaires et les commandes ont baissé de respectivement 2 et 6% en comparaison annuelle. "Après un début d'année réussi, la conjoncture dans la construction est freinée par le coronavirus", relève la Société suisse des entrepreneurs (SSE) dans son pointage périodique. Les recettes de la branche réalisées entre janvier en mars s'élèvent à environ 4 milliards de francs suisses.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Roche revendique un succès en étude clinique de phase III pour un implant ophtalmique utilisé en combinaison avec ranibizumab, dans l'indication contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce dispositif du laboratoire rhénan doit permettre de réduire les traitements fastidieux impliquant des injections dans l'oeil. De la taille d'un grain de riz, l'implant PDS dispense régulièrement du ranibizumab avec une recharge nécessaire tous les six mois, indique Roche. Cette solution, testée dans le cadre de l'étude Archway, a montré des résultats équivalents par rapport à des patients traités avec des injections de 0,5 mg de ranibizumab directement dans l'oeil.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia est parvenu à croître dans la prévoyance professionnelle l'année dernière. Le volume de primes a augmenté de 2% sur un an à 2,66 milliards de francs suisses, indique mercredi la société. Les primes périodiques ont augmenté de 2,5% à 1,30 milliard, tandis que les primes uniques ont augmenté de 0,6% pour atteindre 1,36 milliard. "Les solutions semi-autonomes ont contribué pour une large part à cette croissance", précise le communiqué.

CORONAVIRUS: 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne mise à mal par le coronavirus: la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé un plan d'aide exceptionnelle, très attendu par les Etats éprouvés par la crise. Ursula von der Leyen a appelé les Européens à "mettre de côté les vieux préjugés" et à soutenir son plan de relance de 750 milliards d'euros, lors d'un discours à Bruxelles devant les eurodéputés. Ce plan suscite la réticence de quelques Etats membres - Pays-Bas, Danemark, Autriche, Suède - qui préfèrent soutenir l'économie de l'UE uniquement via des prêts, et non avec des subventions, alors que Mme von der Leyen propose les deux.

ZONE EURO: La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a cherché à dissiper les craintes d'une nouvelle crise de l'euro face au coronavirus, au lendemain de la publication d'un rapport de l'institution évoquant ce risque. "Je ne suis pas trop inquiète" concernant le risque de voir ressurgir une nouvelle crise de l'euro, a déclaré Christine Lagarde lors d'une discussion en ligne avec des jeunes organisée à Francfort.

CONJONCTURE: Depuis le début du déconfinement l'activité est repartie "prudemment mais nettement" en France, mais le produit intérieur brut (PIB) devrait quand même chuter "d'environ 20%" au deuxième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, la chute devrait dépasser 8% selon un scénario optimiste, a indiqué l'Insee. L'économie française tournerait actuellement "à environ quatre cinquièmes de son niveau d'avant crise", contre deux tiers pendant le confinement, précise l'Institut national de la statistique dans un nouveau point de conjoncture.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a reconnu avoir infligé un dommage irréversible à des grottes préhistoriques qui furent habitées par des Aborigènes il y a plus de 46'000 ans. Les dégâts sont intervenus dans le cadre de travaux à l'explosif pour agrandir une mine de fer, dans la région reculée de Pilbara. Des représentants de la communauté ont affirmé que la grotte de Juukan Gorge, en Australie occidentale - un des plus anciens sites connus occupés par les Aborigènes en Australie - avait été détruite, qualifiant cet acte de "dévastateur" pour la communauté. Des explosifs ont été utilisés près du site dimanche, en accord avec les autorisations délivrées par le gouvernement de l'Etat il y a sept ans, a déclaré Rio Tinto dans un communiqué.

awp