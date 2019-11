Résumé des principales informations économiques du mercredi 27 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CHIMIE: Givaudan a inauguré l'extension de son site chinois de Nantong, mis en service au printemps 2015, avec l'adjonction de moyens de production d'arômes liquides pour boissons, produits laitiers et confiseries. Les 30 millions de francs suisses nécessaires au doublement des capacités de l'usine portent l'investissement total du géant verniolan dans ces infrastructures à 80 millions. Le site de Nantong et ses quelque 150 employés produisaient jusqu'ici notamment des arômes pour entremets salés. La quasi-totalité de la production du site est destinée à alimenter le marché de l'Empire du Milieu, précise un communiqué publié mercredi.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a décroché un contrat de 115 millions d'euros (environ 126,4 millions de francs suisses) auprès de la compagnie des chemins de fer d'Azerbaïdjan (ADY) pour la livraison de 10 trains de type Flirt, annonce le groupe de Bussnang. Il s'agit de la première commande d'ADY pour le train de type Flirt, générant les meilleures ventes chez Stadler, même si dans le passé l'entreprise avait déjà passé des ordres pour d'autres catégories de matériel ferroviaire, précise le communiqué.

CHIMIE: Le groupe Ems-Chemie a trouvé un repreneur pour sa filiale tchèque Ems-Patvag, spécialisée dans les déclencheurs d'airbags. Le chimiste grison indique avoir cédé la veille l'intégralité de ses parts à l'autrichien Hirtenberger, pour un prix tenu confidentiel. Pour Ems-Chemie, l'opération s'inscrit dans le cadre du recentrage des activités vers les polymères haute performance. Dans un communiqué, l'entreprise aux mains de Magdalena Martullo-Blocher souligne qu'Ems-Patvag, basée à Brankovice, emploie quelque 130 collaborateurs et représente moins de 1% des recettes et du résultat opérationnel (Ebit) du groupe.

LUXE: La marque horlogère genevoise Raymond Weil regroupe à son siège de Lancy ses activités d'assemblage, jusqu'à présent basées à La Chaux-de-Fonds. Ce choix, qui doit faciliter les synergies et les échanges avec le secteur du "design" notamment, entraîne la délocalisation de douze à quinze emplois. La nouvelle structure sera pleinement opérationnelle au 1er trimestre 2020, a annoncé le directeur général de la marque, Elie Bernheim, dans un entretien à AWP. Même si le déménagement devrait permettre de réduire certains coûts, l'idée première n'est pas de faire des économies mais d'améliorer l'efficacité, a-t-il expliqué.

CONSTRUCTION: Le chiffre d'affaires du secteur de la construction a atteint 6,1 milliards de francs suisses au troisième trimestre 2019. Le domaine du logement a été le moteur de la croissance, a indiqué la Société Suisse des entrepreneurs (SSE). Le logement a probablement atteint son "zénith", son chiffre d'affaires au deuxième et troisième trimestre s'élevant entre 1,7 et 1,8 milliards, précise la faîtière.

CONJONCTURE: La croissance de l'économie américaine s'est avérée plus solide que prévu au 3e trimestre et a été révisée en hausse, à 2,1% en rythme annuel, surprenant les analystes, selon une nouvelle estimation du gouvernement. Le département du Commerce a relevé de 0,2 point de pourcentage le rythme d'expansion de la première économie mondiale de juillet à septembre, les investissements des entreprises ayant été meilleurs qu'anticipés.

ALCOOL: Le groupe Pernod Ricard a annoncé engager une "coopération stratégique" avec le géant chinois des spiritueux Wuliangye, l'un des principaux producteurs de "baijiu", un alcool blanc emblème national en Chine et que le français contribuera à distribuer en Asie. Pernod Ricard et Wuliangye entendent "développer de concert leurs réseaux régionaux de distribution à commencer par l'Asie du sud-est, avec une potentielle expansion ultérieure vers d'autres marchés en Asie et au-delà", selon les termes du protocole d'accord signé entre les deux groupes, précisent-t-ils dans un communiqué commun.

ASSURANCES: L'assureur Axa, poids lourd mondial du secteur, a dévoilé un arsenal de nouvelles mesures de lutte contre le réchauffement climatique, en prévoyant notamment une sortie totale de l'industrie du charbon à l'échelle mondiale d'ici 2040. "Pour réussir cette nouvelle étape, Axa utilisera tous les leviers dont il dispose en tant qu'investisseur et assureur de taille mondiale, mais aussi en tant qu'entreprise capable de mener des actions collectives", assure le groupe dans un communiqué financier.

awp