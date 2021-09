Résumé des principales informations économiques du mercredi 29 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EVASION FISCALE: Les autorités judiciaires américaines ont déposé plainte contre six banquiers liés à la banque privée zurichoise Ihag. Ils sont accusés d'avoir aidé des contribuables à avoir fraudé le fisc des Etats-Unis pour environ 60 millions de dollars. La filiale zurichoise de l'établissement liechtensteinois Allied Finance est également dans le collimateur de la justice. Parmi les six accusés se trouve l'ex-directeur adjoint de Ihag, qui avait été arrêté mi-août à Majorque puis relâché, selon un communiqué du procureur du district sud de New York. La déposition d'un client américain accusé d'évasion fiscale serait à l'origine de l'enquête.

CONJONCTURE: L'appréciation des analystes pour les perspectives à court terme de l'économie helvétique a nettement rebondi en septembre, effaçant l'inquiétude exprimée en août. L'indicateur correspondant compilé par CFA Society Switzerland et Credit Suisse s'est inscrit à 25,7 points, après une brève incursion en territoire négatif un mois plus tôt. Les auteurs du rapport soulignent que l'indice a ainsi déjà essuyé trois décrochages "en V marqué" depuis l'éclatement de la pandémie, correspondant avec le déferlement des trois principales vagues de contaminations.

COMPÉTITIVITÉ NUMÉRIQUE: Après avoir cédé un rang l'an dernier, la Suisse a conservé sa 6e place du classement mondial en matière de compétitivité numérique établi par l'institut lausannois IMD. Si le pays excelle toujours en matière de savoir, parvenant notamment à attirer le personnel hautement qualifié et spécialisé, son cadre réglementaire ainsi que les coûts des télécommunications le pénalisent. En haut de tableau, les Etats-Unis se maintiennent pour la 4e année consécutive sur le plus haute marche du podium, ressort-il de l'étude "IMD World Digital Competitiveness Ranking" dévoilée par l'IMD. Hong Kong, qui avait ravi l'an dernier le 5e rang de la Suisse, poursuit son ascension en se hissant à la 2e place, devant la Suède, qui double son voisin danois. Deuxième en 2020, Singapour chute, se retrouvant 5e.

HABILLEMENT: La Suisse continue de jouer un rôle essentiel dans l'industrie de la chaussure grâce à sa force d'innovation et la qualité de ses produits. Derniers exemples en date, le fabricant de chaussures de sport ON, qui a très bien réussi son entrée en Bourse aux Etats-Unis et Kandahar, producteur bernois de chaussures artisanales, qui a été repris dernièrement par le thurgovien Joya Schuhe. "Les marques suisses ne s'appuient pas uniquement sur leur héritage et leur réputation pour écouler leurs produits. Des entreprises comme On continuent de repousser les limites de l'innovation", explique Karine Szegedi, responsable du secteur de la consommation en Suisse de Deloitte.

CONJONCTURE: Le gouvernement de Mario Draghi a revu à la hausse sa prévision de croissance pour cette année, tablant désormais sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de 6%, contre 4,5% en avril, selon les dernières estimations budgétaires. Grâce à ce gain de croissance, le déficit public devrait s'avérer nettement moins élevé en fin d'année, à 9,4% du PIB contre 11,8% prévus auparavant. Pour 2022, ce ratio devrait tomber à 5,6%, contre 5,9% estimés en avril.

IMMOBILIER: Le géant immobilier chinois ultra-endetté Evergrande a annoncé vouloir vendre une participation de 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard de francs suisses) dans une banque régionale afin de lever des capitaux, dont il a cruellement besoin pour se renflouer. Etranglé par environ 300 milliards de dollars de dettes et par les dégradations de note des agences de notation, le groupe privé se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements.

DIVERTISSEMENT: Netflix a annoncé l'acquisition de son premier studio de jeux vidéo, alors que le géant du streaming cherche à étendre son empire en direction de ce secteur très lucratif. L'entreprise a mis la main sur Night School Studio, basé en Californie, et qui s'est fait connaître en créant le thriller surnaturel Oxenfree.

AÉRONAUTIQUE: Air France a présenté son premier Airbus A220, un moyen-courrier de 148 places qui marque une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte d'un groupe mis en grande difficulté par le Covid-19. "Cet appareil va permettre de commencer le renouvellement et la rationalisation de notre flotte, qui est un des leviers les plus importants pour baisser nos coûts unitaires", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

INTERNET ET LOGICIELS: Amazon va commercialiser un robot pouvant faire des patrouilles dans les maisons, un appareil de science-fiction devenu réalité selon le géant des technologies mais aussi un outil de surveillance potentiellement inquiétant pour les critiques. Le groupe américain a présenté le robot "Astro" comme une avancée majeure pour les consommateurs soucieux de leur sécurité.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie United Airlines, qui a demandé début août à tous ses employés aux Etats-Unis de se faire vacciner contre le Covid-19, a annoncé qu'elle se préparait à licencier 593 personnes n'ayant pas apporté de preuve de leur piqûre. Sur les quelque 67'000 salariés de l'entreprise, moins de 3%, soit environ 2000, ont demandé une exemption médicale ou religieuse.

awp