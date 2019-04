Résumé des principales informations économiques du mercredi 3 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) ne devrait pas procéder à une hausse des taux directeurs avant fin 2020 "au plus tôt", a estimé Irina Martin, économiste à la Banque Migros, alors que les grandes banques centrales ont mis un frein à leur resserrement monétaire en raison des perspectives de croissance moroses. L'institut d'émission helvétique pourrait remonter fin 2020 son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, a-t-elle indiqué à AWP.

TECHNIQUES MÉDICALES: Les fabricants helvétiques de dispositifs médicaux - à l'instar de leurs homologues européens - gardent un oeil inquiet sur l'évolution de la saga du Brexit. En huitième position des destinations à l'exportation, le Royaume-Uni dispose surtout d'importantes capacités de certification, dont la validité pourrait être remise en question.

PHARMA: Alcon fera dans pile une semaine des premiers pas qui s'annoncent d'ores et déjà remarqués à la Bourse suisse. L'actuelle filiale ophtalmique du géant pharmaceutique Novartis intégrera en effet d'emblée l'indice phare de la place zurichoise, chassant du tableau des principales cotations la nominative Julius Bär. Alcon avait commencé à rejoindre le giron de Novartis en 2010 sous l'ère Daniel Vasella, qui chapeautait alors à la fois le conseil d'administration et la direction générale du colosse rhénan. Ce dernier avait déboursé près de 40 milliards de francs suisses pour reprendre par étapes la part majoritaire de 77% détenue jusque-là par Nestlé.

LOGICIELS BANCAIRES: Temenos continue à accompagner la numérisation du secteur bancaire nordique, avec la signature de nouveaux contrats concernant trois instituts finlandais. Savings Banks Group, Savings Bank et POP Bank Group ont opté pour le logiciel T24 développé par le groupe genevois. En outre, les trois instituts vont utiliser la plateforme de paiements de Temenos. Les enjeux financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

COMMERCE: La croissance des exportations suisses vers l'Allemagne, principal partenaire commercial du pays, ralentit depuis le début de l'année. Elle s'est montée à 1,4% en janvier et à 0,8% en février, tandis que le volume d'échanges avait augmenté encore de 4,6% sur 2018, annonce la Chambre de commerce Allemagne-Suisse. Malgré ce ralentissement, une nette majorité des entreprises sondées par la Chambre de commerce qualifient toujours de "bonne" la marche des affaires. L'Allemagne reste de loin le principal client. Avec une part de 18,5% dans les exportations helvétiques et de 27,1% pour les importations, le géant d'outre-Rhin permet des échanges commerciaux aussi importants que ceux entretenus avec la France, l'Italie et la Chine réunies.

AMEUBLEMENT: Le numéro un mondial de l'ameublement Ikea a annoncé mercredi étendre la version d'essai de son programme de location de meubles, inauguré en début d'année sur quatre de ses marchés, afin de répondre à des impératifs environnementaux. Le géant suédois du meuble en kit s'est engagé à devenir une entreprise circulaire d'ici 2030, en se lançant notamment dans la réparation et le recyclage de ses produits.

AUTOMOBILE: La marque automobile Citroën a confirmé son projet de s'implanter en Inde et affiché un objectif de "près de 2%" de part de marché "d'ici 4 à 5 ans", lors d'une conférence de presse à Chennai (Etat du Tamil Nadu, sud-est). Le premier véhicule sera commercialisé dès 2020. Il s'agira du nouveau SUV (4x4 de loisirs) C5 Aircross, qui vient d'être lancé en Europe, a annoncé Linda Jackson, directrice générale de la marque du groupe PSA (qui compte aussi Peugeot, DS, Opel et Vauxhall). Son rôle sera de "construire l'image" de la marque dans le pays, a-t-elle expliqué.

AUTOMOBILE: L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a annoncé de façon impromptue une conférence de presse via un compte Twitter créé à cette occasion, au moment où, selon les médias, il est menacé de nouvelles poursuites par le parquet. "Je me tiens prêt à dire la vérité à propos de ce qui se passe. Conférence de presse jeudi 11 avril", peut-on lire dans un court message de ce compte tout juste certifié (@carlosghosn).

ALCOOL: Pernod Ricard a annoncé huit engagements qu'il va prendre d'ici à 2030 pour répondre aux préoccupations environnementales, ainsi qu'aux enjeux de responsabilité sociétale, en luttant par exemple contre la consommation inappropriée d'alcool. "Nous ne partons pas de rien", a rappelé le PDG du groupe familial Alexandre Ricard, mais "nous allons évoluer depuis la résolution de problèmes environnementaux à l'incorporation de ces sujets dans tout ce que nous allons faire", lors d'une conférence de presse dans la distillerie de Martell près de Cognac (Charente).

CONJONCTURE: La croissance de l'activité privée dans la zone euro a reculé en mars pour atteindre un rythme "modéré", selon la deuxième estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit, publiée mercredi. L'indice mensuel s'affiche à 51,6 points en mars, contre 51,9 en février. Le chiffre de mars a cependant été revu à la hausse par rapport à une première estimation à 51,3 publiée le 22 mars.

CONJONCTURE: Le puissant secteur des services, moteur de l'économie britannique, a subi un sévère coup de frein en mars, plombé par les incertitudes liées au Brexit, ce qui augure d'une croissance à l'arrêt au premier trimestre, a annoncé mercredi le cabinet Markit. C'est la première fois que l'activité dans ce secteur au Royaume-Uni se contracte depuis juillet 2016, soit juste après le référendum pour le Brexit.

