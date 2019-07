Résumé des principales informations économiques du mercredi 3 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SANTÉ: Public Eye et Médecins du Monde ont déposé une opposition contre l'un des brevets du Kymriah auprès de l'Office européen des brevets à Munich. Cette thérapie génique de Novartis contre les cancers du sang spécifiques et rares coûte 370'000 francs suisses par injection. Le Kymriah n'est pas un médicament, mais une prestation médicale, relèvent Public Eye et Médecins du Monde dans un communiqué. Celle-ci n'a pas été inventée par Novartis et son développement repose essentiellement sur des recherches et des financements publics, affirment les deux organisations. Par la délivrance d'un brevet, le procédé est ainsi privatisé.

MÉDIAS: Le journal gratuit alémanique 20 Minuten enregistre un changement à sa tête. Le rédacteur en chef Marco Boselli rejoint la direction du groupe Tamedia. Son adjoint Gaudenz Looser lui succède avec effet immédiat à la rédaction en chef.

INFORMATIQUE: Le conseil d'administration de Logitech s'apprête à être considérablement remanié en septembre. Son président Guerrino De Luca ne sera pas candidat à sa réélection et Wendy Becker est pressentie pour le remplacer lors de la prochaine assemblée générale. Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs devraient faire leur entrée dans l'organe de surveillance. Sous réserve d'approbation des actionnaires, M. De Luca devrait cependant rester membre exécutif du conseil d'administration. "Maintenant que Bracken Darrell a occupé la fonction de directeur général pendant plus de cinq ans, M. Guerrino (...) a estimé que c'était le bon moment pour un changement", indique le fabriquant de périphériques informatiques vaudois.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse sont repartis à la hausse en juin. Le dernier indice du marché des loyers, publié par le portail immobilier homegate.ch, fait état d'une augmentation moyenne de 0,1% sur un mois. En glissement annuel, la hausse s'inscrit à 0,4%. Etabli en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), l'indice, qui s'est inscrit à 113,7 points au niveau national, signale des augmentations au regard du mois précédent dans les cantons de Neuchâtel (+0,9%), de Vaud (+0,6%), du Valais (+0,4%), du Jura (+0,3%) et Fribourg (+0,2%). En revanche Genève affiche un recul de 0,2% tout comme le canton de Berne et celui du Tessin (-0,4%).

ASSURANCES: Zurich prend une participation dans la jeune pousse autoSense, qui fournit des informations en temps réel liées à l'utilisation de la voiture. L'assureur a pris une part de 33,3% dans la structure et devient propriétaire aux côtés de Swisscom et Amag. AutoSense se compose d'une application et d'un adaptateur qui peut être installé dans le véhicule. Le portail de services fournit des renseignements sur l'emplacement des stations-services ou des garages, permet la prise d'un rendez-vous chez des professionnels, le paiement de services ou encore informe sur le style de conduite.

COMMERCE DE DÉTAIL: Manor a créé une coentreprise avec le français Bio c' Bon, spécialisé dans les produits biologiques. Le détaillant étend son assortiment de produits bio dans ses propres supermarchés et accompagne Bio c' Bon dans son expansion en Suisse. Aucun montant n'a été dévoilé. Manor veut ainsi renforcer sa position sur le créneau porteur du bio. "Plusieurs centaines de nouveaux produits exclusifs en Suisse" seront disponibles dans les supermarchés Manor Food avant la fin de l'année, en particulier en épicerie. Ils viendront compléter les 1700 produits biologiques actuellement disponibles chez Manor.

EMPLOI: Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont rebondi en juin, mais moins que ne le prévoyaient les analystes et marquant un net ralentissement dans la tendance des six derniers mois, selon l'enquête mensuelle d'ADP. Quelque 102'000 nouvelles embauches ont été enregistrées dans le seul secteur privé, contre 41'000 en mai, où elles s'étaient effondrées, indique la firme de fiches de paie ADP. Ce chiffre de mai a été révisé en hausse toutefois.

CONJONCTURE: L'activité économique dans le secteur privé au Royaume-Uni s'est contractée au mois de juin pour la première fois depuis trois ans, d'après un indice PMI publié par le cabinet Markit qui pointe les incertitudes autour du Brexit. L'indice PMI tous secteurs a diminué à 49,2 en juin, contre 50,7 en mai. L'activité apparaît en progression lorsque l'indice dépasse 50 points et un score inférieur à ce niveau témoigne d'une contraction de l'activité.

