Résumé des principales informations économiques du mercredi 3 juin 2020

CONJONCTURE: La pandémie de coronavirus et les restrictions mises en place pour endiguer sa progression ont pesé de tout leur poids sur l'économie suisse au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 2,6% sur trois mois, après avoir progressé de 0,3% au dernier partiel 2019, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). L'évolution du PIB entre janvier et mars est bien pire que celle escomptée par les économistes interrogés par AWP, qui s'attendaient à un recul entre -1,2% et -2,5%.

CONJONCTURE: Après avoir malmené l'économie helvétique sur la fin du premier trimestre déjà, la pandémie de coronavirus et son corollaire de contre-mesures vont accélérer le repli conjoncturel au-delà de la barre des 10% au deuxième partiel, anticipe BAK Economics. La chute du nombre de nouvelles contaminations et la levée progressive des contraintes de confinement doivent toutefois sonner le glas de la dégringolade, poursuit l'institut privé de recherches conjoncturelles.

SERVICES FINANCIERS: L'essor du financement participatif s'est poursuivi l'an dernier en Suisse, à un rythme toutefois moins soutenu que sur les deux exercices précédents. La croissance a été principalement alimentée par les crédits hypothécaires, quand l'investissement dans les jeunes pousses ou l'immobilier a essuyé un net repli, selon un relevé annuel compilé par l'Institut de services financiers Zug (IFZ) de la Haute école de Lucerne. Le volume de financement recensé par les plateformes helvétiques a atteint 597,1 millions, soit 15,6% de plus qu'en 2018.

TRANSPORT AÉRIEN: Swiss a subi de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus en début d'année. La compagnie aérienne a enregistré une perte d'exploitation de 84,1 millions de francs suisses au premier trimestre, après un bénéfice opérationnel de 48,3 millions un an plus tôt. Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires a reculé de 20% en comparaison annuelle à 923 millions de francs suisses.

CORONAVIRUS: Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS va épauler Reithera dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Une équipe de spécialistes en virologie et en biologie moléculaire vont assister le laboratoire italien pour les tests de sécurité microbiologique, notamment. Les détails financiers ne sont divulgués. Les prestations seront fournies par le centre de SGS à Glasgow, en Ecosse, dont les capacités ont été renforcées récemment. Ce site est équipé pour des tests rapides et à grande échelle sur des banques de cellules pour vaccins, des thérapies géniques et cellulaires, des anticorps monoclonaux et d'autres médicaments biologiques.

IMMOBILIER: Après un mois d'avril marqué par une baisse, les loyers sont repartis à la hausse en mai. Les prix indiqués dans les annonces ont augmenté de 0,5%, ce qui a permis de pratiquement compenser le recul du mois précédent (-0,7%). L'incertitude causée par la pandémie du coronavirus prévalant jusqu'ici commencerait à s'atténuer. Cet optimisme s'explique par l'activité croissante sur le marché locatif. Alors que les annonces avaient chuté à 17'000 en avril, celle-ci ont atteint 20'000 unités en mai, soit une progression de 15%, expliquent Immoscout24 et Cifi, qui publient conjointement leur indice immobilier mensuel.

EMPLOI: Le chômage est resté quasi stable en avril dans la zone euro, selon une estimation de l'Office européen des statistiques Eurostat. Ce dernier précise cependant que son mode de calcul ne permet pas de "saisir pleinement" les conséquences du coronavirus sur le marché du travail. Le chômage s'est affiché à 7,3% en avril, le deuxième mois pendant lequel des mesures de confinement liées au Covid-19 ont été appliquées dans la plupart des pays de la zone euro. Il s'était établi à 7,1% en mars.

EMPLOI: L'Allemagne a vu son taux de chômage continuer à grimper en mai, en raison de la crise sanitaire, qui a poussé les entreprises à solliciter le chômage partiel pour plus de 11 millions de salariés depuis mars. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a progressé de 238'000 par rapport à avril et le taux de chômage a été porté à 6,3% (+0,5 point), selon des chiffres publiés par l'Agence fédérale pour l'emploi. "Le marché du travail est encore fortement sous la pression de la pandémie de coronavirus", commente le directeur de l'organisme, Detlef Scheele.

TRANSPORT AÉRIEN: Le transporteur aérien allemand Lufthansa, qui fait l'objet d'un plan de sauvetage inédit, a fait état d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros (2,26 milliards de francs suisses) au premier trimestre et annoncé une "profonde restructuration" de toutes ses branches. La crise du coronavirus a "pesé de manière inédite sur notre résultat" et "la demande ne va reprendre que très lentement, ce que nous devons contrebalancer avec une profonde restructuration" a expliqué le patron, Carsten Spohr, cité dans un communiqué, sans détailler.

TRANSPORT AÉRIEN: La constructeur Boeing va indemniser le premier voyagiste mondial TUI pour les pertes liées à l'indisponibilité du 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents ayant fait 346 morts. Le montant de l'indemnisation n'a pas été dévoilé. "TUI et Boeing se sont mis d'accord sur de vastes mesures", incluant une compensation non-chiffrée mais représentant "la majeure partie des dommages subis", ainsi que des crédits pour des commandes ultérieures d'avions, explique TUI. Cette indemnisation se fera "progressivement sur les deux prochaines années", précise l'entreprise allemande.

BANQUES: La major musicale Warner Music Group, l'une des trois grandes maisons de disques mondiales, fait son retour en bourse mercredi, après neuf ans d'absence pour lever plus de 1,9 milliard de dollars (environ 1,8 milliard de francs suisses). Warner Music Group, qui sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole WMG, a annoncé un prix de 25 dollars par action pour son retour et met en vente 77 millions de titres.

ASSURANCES: L'assureur Axa anticipe un impact total de 1,5 milliard d'euros (environ 1,6 milliard de francs suisses) de la pandémie de coronavirus sur son résultat opérationnel 2020, en lien surtout avec l'"assurance perte d'exploitation et annulation d'événements". Le groupe français, dont le résultat opérationnel avait été de 6,5 milliards d'euros en 2019, estime le coût total des sinistres liés à la pandémie à 1,2 milliard d'euros "après impôts et net de réassurance", et chiffre le montant des mesures de solidarité mises en place à environ 0,3 milliard d'euros.

