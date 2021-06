Résumé des principales informations économiques du mercredi 30 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

LUXE: Un nouveau salon horloger appelé Time to Watches, se tiendra du 30 mars au 5 avril 2022 à Genève, dans les enceintes de la Haute école d'art et de design (Head). La manifestation prévoit d'accueillir 50 marques exposantes non nommées, annonce un communiqué. Organisé par Marc Angebault et Christian Wipfli, l'évènement se tient ainsi en même temps que les salons horlogers Watches and Wonders (ex-SIHH) et Baselworld. Dédié principalement aux professionnels du secteur et à la presse, Time to Watches ouvrira aussi ses portes au public pour une journée, indiquent les organisateurs.

CONJONCTURE: L'essor marqué de la confiance des analystes pour l'économie helvétique semble avoir atteint un point culminant en mai, pour retrouver une certaine normalité en juin. A 51,3 points contre 72,2 points un mois plus tôt, l'indice CS CFA laisse néanmoins toujours augurer une évolution positive de la situation. Si 95% des intervenants ayant répondu au sondage périodique de The CFA Society Switzerland et Credit Suisse considèrent l'état de l'économie comme "bon" ou "normal", ils étaient encore 60% en juin à anticiper une poursuite de l'embellie, contre près de trois quarts en mai. Certains analystes prévoient même un plafonnement du rétablissement au cours des six prochains mois.

CONJONCTURE: Affichant toujours des perspectives très favorables, pour autant que la situation sanitaire reste stable, l'économie suisse se trouve désormais sur la voie de la normalisation, estime le KOF à la lumière de son baromètre conjoncturel. En juin, l'indicateur a marqué une pause après les hausses des derniers mois, fléchissant de 10,3 points en un mois à 133,4 points. Le baromètre conjoncturel se dirige désormais vers sa moyenne à long terme, écrivent mercredi les chercheurs de l'institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. A la vive progression des derniers mois, l'indicateur ayant présenté en mai un plus haut historique à une valeur corrigée à la hausse d'un demi-point à 143,7 points, succède désormais un mouvement correctif.

ENTREPRENEURIAT: Au sortir d'un exercice 2020 inédit en matière de créations d'entreprises, le phénomène s'est poursuivi sur les six premiers mois de l'année en cours. Les registres du commerce ont enregistré pas moins de 26'387 nouvelles sociétés, soit un cinquième de plus qu'un an plus tôt, relève l'Institut für Jungunternehmen (IFJ) dans son relevé périodique. L'évolution ne s'explique que partiellement par les mesures de confinement adoptées sur la base de comparaison, assurent les auteurs du rapport.

IMMOBILIER: Bien que majoritairement locataires, près de 90% des Suisses aspirent à vivre entre leurs propres murs. Pour la plupart d'entre eux, ce rêve ne se réalisera toutefois pas, en raison des obstacles que représentent l'apport en fonds propres et l'inflation face à la hausse des prix dans l'immobilier. Selon un sondage mené par Scout24 auprès de 1250 personnes âgées de 18 à 79 ans, seuls 14% de la population n'est pas intéressée par l'achat de son propre logement. La demande la plus forte est celle observée dans la tranche des 20-29 ans.

ENTRÉES EN BOURSE: Grandes absentes du paysage économique helvétique sur les trois premiers mois de l'année, les introductions en Bourse ont fait leur retour au deuxième trimestre. Le grand saut réalisé par le producteur de peptides d'origine suédoise Polypeptide et par la filiale Montana Aerospace de Montana Tech ont généré un volume d'émission de 1,5 milliard de dollars américains. Dans son relevé périodique, le cabinet d'audit comptable et de conseils EY ajoute que trois sociétés suisses se sont lancées à l'assaut du Nasdaq aux Etats-Unis: les laboratoires rhénan Vectivbio, zurichois Molecular Partners et nidwaldien NLS Pharmaceutics.

CLIMAT: Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, a peaufiné sa "stratégie pour la protection du climat", en s'engageant à réaliser 8,5 à 9,5 milliards d'euros (9,3 à 10,4 milliards de francs suisses) de nouveaux investissements "verts et durables" sur la période 2021-2025. L'objectif précédent de 4,5 milliards d'euros d'investissements verts entre 2019 et 2021 a été dépassé avec un an d'avance, s'élevant à 6 milliards d'euros fin 2020, détaille l'assureur dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le taux d'inflation annuel en zone euro s'est légèrement replié en juin, à 1,9%, après avoir atteint en mai 2%, limite haute de l'objectif de la BCE, selon des chiffres d'Eurostat, alors que la hausse des prix inquiète les investisseurs. L'inflation dans les pays partageant la monnaie commune européenne avait enregistré en mai son plus haut niveau depuis octobre 2018.

EMPLOI: Le taux de chômage est resté stable en Allemagne en juin, dans un contexte de reprise économique post-coronavirus et d'accalmie sur le plan sanitaire, selon des chiffres de l'Agence pour l'emploi. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), il s'établit à 5,9%, au même niveau que mai, dont la valeur a été révisée par l'institut qui l'avait précédemment estimé à 6,0%. Le nombre de chômeurs connaît une forte baisse de 38'000 personnes.

CONJONCTURE: L'économie britannique s'est contractée de 1,6% au premier trimestre au lieu d'une première évaluation à 1,5%, en plein confinement strict au Royaume-Uni, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS). La contraction a eu lieu dans les services et la production manufacturière, mais la construction a enregistré une croissance sur cette période, précise l'ONS.

awp