Résumé des principales informations économiques du mercredi 30 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Credit Suisse a rendu une bonne copie au troisième trimestre. La performance à l'échelle du groupe a cependant été ternie par certaines faiblesses, principalement dans la gestion de fortune en Asie. La vente d'Investlab a permis de doubler le bénéfice net. Entre juillet et septembre, le produit d'exploitation s'est étoffé de 9% sur un an à 5,33 milliards de francs suisses, indique Credit Suisse. Le géant bancaire a allégé ses charges de 1% à 4,11 milliards. Il a mené un vaste plan de restructuration entre 2015 et 2018.

BANQUES: Tidjane Thiam s'est fendu pour la première fois d'une déclaration publique au sujet de l'affaire Iqbal Khan. Le patron de Credit Suisse a assuré qu'il ne "savait rien" de la surveillance du banquier star et ex-responsable de la gestion de fortune du numéro deux bancaire helvétique. Il n'a donc logiquement pas donné son feu vert à la filature de M. Khan. La surveillance, qui a connu un épilogue rocambolesque dans les rues de Zurich mi-septembre, a tourné au fiasco pour Credit Suisse et l'entreprise de sécurité mandatée par l'établissement zurichois.

PHARMA: Novartis rencontre aux Etats-Unis de nouvelles difficultés avec son traitement de l'amyotrophie spinale (SMA) Zolgensma. L'Agence des produits alimentaires et thérapeutiques (FDA) a imposé un coup d'arrêt à un programme de recherches sur l'humain, sur la base d'inflammations cellulaires constatées dans un précédent volet d'études sur l'animal. Ces inflammations de ganglions spinaux étaient parfois accompagnés d'une dégénérescence ou d'une perte de cellules neuronales.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant a bouclé le 3e trimestre sur des chiffres globalement inférieurs aux attentes du marché. Si elle est parvenue à améliorer sa rentabilité opérationnelle, l'entreprise entretient un certain manque de clarté par rapport à ses ambitions et à sa direction. Les revenus tirés des activités poursuivies se sont inscrits à 1,04 milliard de francs suisses, soit 1% de moins qu'au 3e trimestre 2018. Exprimée en monnaies locales (ML), l'évolution est positive (+2%), précise le groupe de Muttenz dans un communiqué.

ELECTROTECHNIQUE: ABB affirme avoir remporté "l'un de ses plus gros contrats" pour raccorder le plus grand parc éolien mondial en mer au réseau d'électricité du Royaume-Uni. Il ne précise toutefois pas le montant de l'opération. ABB a été choisi par les sociétés britannique SSE Renewables et norvégienne Equinor pour fournir sa technologie du courant continu à haute tension (HVDC) entre le parc éolien de la région de Dogger Bank, en mer du Nord, et le réseau britannique. Le géant zurichois de l'électrotechnique va travailler avec le norvégien Aibel, avec qui il collabore depuis 2016.

SALAIRES: Les salaires devraient effectuer un saut de puce l'année prochaine en Suisse, bridés par l'inflation et un ralentissement économique généralisé, selon une sondage réalisé par la banque UBS. Les salaires dits nominaux, soit hors renchérissement des prix, devraient augmenter de 0,8% en 2020. Compte tenu d'une inflation annuelle attendue à 0,5%, la hausse effective de la feuille de paie devrait se limiter à 0,3%, a indiqué la banque aux trois clés qui a interrogé 335 entreprises.

EMPLOI: Médecins, apothicaires et biologistes dans le domaine de la santé ont tiré en octobre une modeste augmentation de l'ensemble des annonces d'embauche en Suisse, selon un compte-rendu périodique du spécialiste du placement temporaire Michael Page. La petite hausse de 0,3% du total par rapport à septembre se traduit néanmoins par un bond de 17,7% en comparaison annuelle. Les tentatives de recrutement de spécialistes de la santé et des sciences du vivant ont progressé de 6,7% sur un mois et de 17,7% sur un an. Le secteur demeure toutefois en troisième position au palmarès sur douze mois, derrière les profils dans les technologies de l'information (+26,6%) et l'encadrement de dirigeants (+24,3%). Le rapport omet de mentionner les secteurs ayant connu une décrue.

AUTOMOBILES: Des fiançailles à environ 50 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses): le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler et le français PSA (Peugeot, Citroën) veulent joindre leurs forces dans une industrie mondiale sous pression. Les deux groupes, qui emploient ensemble plus de 400'000 personnes dans le monde, ont confirmé être en pourparlers pour créer le numéro 4 mondial du secteur.

HYDROCARBURES: Total a subi une chute de ses bénéfices au troisième trimestre, en raison de la baisse des cours du pétrole et du gaz, que n'a pas compensé la hausse de sa production d'hydrocarbures. Le bénéfice net a plongé de 29% sur un an à 2,8 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), a indiqué le géant français dans un communiqué.

AUTOMOBILES: Le géant de l'automobile Volkswagen a abaissé sa prévision du nombre de voitures vendues en 2019 en raison d'une "baisse plus rapide qu'anticipé des marchés dans beaucoup de régions", tout en maintenant ses prévisions financières annuelles. Le groupe s'attend désormais à des ventes "au niveau de l'année passée" contre une légère augmentation annoncée jusque-là, alors qu'il a vendu 8 millions d'unités au cours des neufs premiers mois de l'année soit 1,5% de moins que sur cette même période en 2018.

CHIMIE: Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a annoncé qu'il devait désormais affronter 42'700 requêtes déposées aux Etats-Unis contre l'herbicide au glyphosate de sa filiale Monsanto, dossier qui empoisonne l'intégration du spécialiste américain des pesticides et des semences. Ce nouveau pointage "au 11 octobre 2019" actualise le chiffre de 18'400 procédures communiqué fin juillet. Le groupe impute la multiplication des dossiers à une hausse des publicités télévisées diffusées par des avocats pour rechercher des requérants.

ELECTROTECHNIQUE: General Electric (GE) a annoncé avoir réduit de plus de moitié sa perte nette au troisième trimestre et prévoit désormais de disposer de liquidités pour l'ensemble de l'année, ce qui provoquait une hausse de près de 5% de l'action à Wall Street. La perte nette s'élève à 9,5 milliards de dollars (à peine moins en francs suisses) pour le trimestre achevé le 30 septembre, contre 22,81 milliards à la même période il y a un an, a indiqué le co-fabricant du moteur d'avion LEAP, attribuant cette performance à un plongeon de 47% de ses coûts.

CONJONCTURE: La croissance de l'économie américaine a très légèrement marqué le pas mais s'est maintenue à un niveau meilleur que prévu au 3e trimestre. De juillet à septembre, l'expansion du Produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a affiché +1,9% en rythme annuel après 2% au deuxième trimestre, selon la première estimation du département du Commerce.

awp