Résumé des principales informations économiques du mercredi 31 mars 2021

TÉLÉCOMS: Les actionnaires de Swisscom, réunis en assemblée générale, ont donné leur feu vert à l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration, notamment l'élection de Michael Rechsteiner au poste de président de l'organe de surveillance, a annoncé l'opérateur. Le président sortant Hansueli Loosli n'était plus rééligible à la tête du conseil d'administration, la durée maximale du mandat étant limitée à 12 ans, selon un communiqué du géant bleu. Il "se concentrera à l'avenir sur d'autres mandats dans la sphère économique", a ajouté le groupe, sans plus de précision.

TOURISME: Orascom Development Holding (DH) a bouclé 2020 sur une perte nette de 38,4 millions de francs suisses, après -31,4 million l'exercice précédent. Le débours attribuable aux actionnaires, appelés une nouvelle fois à se serrer la ceinture, a quant à lui plus que doublé à -33,6 millions, précise le groupe urano-cairote dans un communiqué. Les recettes réalisées pendant l'année sous revue se sont contractées de 14,9% à 385,7 millions de francs suisses et le bénéfice brut de 16,2% à 95,6 millions, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur l'activité touristique. La marge brute est cependant restée positive à 24,8%, contre 25,2% un an plus tôt.

BANQUES: Mirabaud a renoué avec une collecte positive en 2020, stabilisant sa masse sous gestion autour de 35 milliards de francs suisses. Les recettes et le résultat du groupe bancaire genevois affichent néanmoins une baisse, accentuée par les produits exceptionnels engrangés l'année précédente. Dans une année marquée par le coronavirus, les entrées nettes d'argent ont atteint 810 millions de francs suisses, contre un reflux de 121,4 millions en 2019, indique l'établissement fondé en 1819.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss s'est trouvé un nouveau responsable commercial pour la Suisse romande en la personne de Romain Vetter. Le Genevois succédera au 1er mai à Lorenzo Stoll, qui prendra dès le 1er avril ses nouvelles fonctions à la tête de Swiss WorldCargo. Agé de 37 ans, le futur chef d'escale de Cointrin a rejoint le transporteur à croix blanche en 2015, après avoir officié plusieurs années pour Omnicom à Genève dans le domaine du marketing numérique. Récemment, il a été en charge de la gestion des achats Leisure pour la maison-mère de Swiss, Lufthansa, et a étayé la collaboration avec d'importants partenaires de l'industrie du voyage, précise l'entreprise dans un communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La banque nationale suisse (BNS) aurait vendu plus d'un demi-milliard de francs suisses de réserves de change en février dernier. C'est du moins ce qu'estime la grande banque Credit Suisse dans une étude. Selon l'économiste Maxime Botteron, c'est moins un changement de politique qu'une réaction aux récents commentaires du Trésor américain. La BNS aurait vendu 583 millions de francs suisses de devises étrangères en février, d'après Credit Suisse. Pour l'analyste Maxime Botteron, c'est une quantité négligeable par rapport au total des quelque 934 milliards de francs suisses de réserves en devises étrangères. Il ajoute par ailleurs que l'institut d'émission aurait également vendu des devises au cours du mois de mars. Des estimations plus précises ne seront toutefois pas disponibles avant la fin du mois d'avril.

CONJONCTURE: Les analystes financiers se montrent très optimistes pour l'évolution de l'économie suisse au cours des prochains mois, grâce notamment au paquet de relance économique aux Etats-Unis. Le marché du travail devrait évoluer positivement et le franc se déprécier, indique un sondage publié par Credit Suisse et CFA Society Switzerland. Le baromètre mensuel compilé par ces deux établissements s'est établi à 66,7 points pour mars, une nette avancée vis-à-vis des 55,5 points atteints le mois dernier, et il est supérieur à la valeur d'octobre 2009. Cela représente un chiffre record, précise le communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a assuré qu'il se passera "un certain temps" avant que l'institution resserre sa politique monétaire, notant que les pressions inflationnistes restent faibles en zone euro sur fond de pandémie du Covid-19. La BCE mène une politique très expansive destinée à soutenir les crédits aux ménages et aux entreprises. Elle a récemment renforcé le rythme de ses achats de dette publique et privée, de manière à contrer des tensions sur le marché obligataire créées par les craintes d'une surchauffe de l'économie, surtout aux Etats-Unis.

TEXTILE: Le géant suédois du prêt-à-porter H&M a affirmé faire "tout son possible" pour trouver une issue au mouvement de boycott qu'il subit en Chine après s'être engagé à ne pas acheter de coton du Xinjiang, sans calmer la tempête sur les réseaux sociaux chinois. "Nous sommes déterminés à regagner la confiance de nos clients, collègues et partenaires commerciaux en Chine", affirme le numéro 2 mondial du secteur dans un communiqué en marge de l'annonce de résultats trimestriels en forte dégradation du fait de la pandémie.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le géant italien des pneumatiques Pirelli prévoit une nette reprise de son activité en 2021 et 2022, tirée par le segment haut de gamme, et compte investir entre 710 millions et 730 millions d'euros sur cette période. Après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus, le groupe entend "saisir pleinement les opportunités offertes par le rebond du marché prévu sur les 24 prochains mois", selon son nouveau plan industriel.

TÉLÉCOMMUNICATION: Le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé un bénéfice net record pour 2020 mais un tassement de son chiffre d'affaires, en raison notamment de la pandémie et des sanctions américaines à son encontre. Sur l'ensemble de 2020, Huawei a dégagé un bénéfice net en hausse de 3,2% sur un an à 64,6 milliards de yuans (9,3 milliards de francs suisses).

CONJONCTURE: L'inflation dans la zone euro a augmenté en mars à 1,3% sur un an, après avoir atteint 0,9% en janvier et février, reflet d'une embellie économique après une année de crise liée au coronavirus. L'analyse des composantes de l'inflation en mars montre qu'elle a été tirée avant tout par les tarifs de l'énergie qui ont bondi de 4,3% sur un an, selon l'Office européen des statistiques, Eurostat, dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le Royaume-Uni a subi une chute de son produit intérieur brut de 9,8% en 2020 en raison de la pandémie, selon une nouvelle estimation dévoilée par le Bureau national des statistiques (ONS), contre une précédente évaluation à 9,9%. Ce chiffre, malgré la légère révision, confirme l'ampleur du choc de la crise sanitaire sur l'économie du Royaume-Uni, qui enregistre la chute du PIB la pire depuis 300 ans et la plus forte des pays du G7 en 2020.

