Résumé des principales informations économiques du mercredi 4 décembre 2019

ALIMENTATION: Le paquebot alimentaire veveysan Nestlé adapte ses pratiques en matière de congés parentaux. A compter de l'an prochain, le "parent principal" jouira de 18 semaines payées, au lieu de 14 jusqu'à présent. Le "parent secondaire" de son côté pourra profiter de quatre semaines, alors que rien n'était précédemment prévu pour ce cas de figure. Ces respectivement 18 et quatre semaines constituent des standards minimum et non des plafonds, précise dans son communiqué Nestlé, qui se réserve la possibilité d'accorder à sa convenance ou conformément aux législations locales des congés plus longs.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE: Face à la tendance du consommer local, les marchés de Noël suisse réagissent. A Montreux ou à Lausanne, les visiteurs pourront ainsi déguster du vin chaud 100% helvétique. Cette tendance au Swiss made gagne aussi peu à peu les autres produits. A Lausanne, le vin chaud 100% suisse est proposé sur plusieurs stands, mais pas encore sur l'ensemble du marché. "Nous faisons un premier test cette année qui semble concluant. Nous ferons donc du vin chaud 100% suisse et vaudois sur l'ensemble de Bô Noël en 2020", affirme Florian Schmied, directeur de l'événement.

INDUSTRIE: Bucher Municipal, une division de Bucher Industries, a fait l'acquisition du français Eurovoirie, spécialisé dans la fabrication et la fourniture d'équipements de collecte des déchets. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Eurovoirie, filiale de Terberg RosRoca Group basé au Royaume-Uni, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaire d'environ 30 millions d'euros (soit près de 32,8 millions de francs suisses), dont "plus de la moitié provenait des activités en lien avec les équipements de Bucher Municipal".

SERVICES FINANCIERS: Un nouveau détaillant se lance dans les affaires de cartes de crédit. A la faveur d'un partenariat avec le prestataire de services financiers zurichois Cembra Money Bank, le spécialiste bâlois de l'ameublement Lipo Marché d'Ameublement lance sa propre monnaie plastique sans cotisation annuelle, appelée "Lipo Mastercard". Le contrat entre les deux partenaires court jusqu'en 2024 et dispose d'une option de prolongation, écrit le prestataire de services financiers établi à Zurich. La collaboration permet à Cembra Money Bank d'étendre ses affaires en matière de carte de crédit, une de ses spécialités avec l'octroi de crédits privés et de leasing.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont progressé légèrement en novembre (+0,09%) par rapport au mois précédent. Sur un an, la progression atteint 0,62%, selon l'indice compilé par Homegate et la Banque cantonale de Zurich. Si l'indice est resté stable dans le canton de St-Gall, ceux de Genève (+0,64%), Bâle-Ville (+0,71%) et Neuchâtel (+1,42%) ont particulièrement progressé. A l'inverse Bâle-Campagne (-0,36%), les Grisons (-0,39%) et Vaud (-0,48%) ont essuyé des replis.

DEVISES: La livre sterling grimpait mercredi face au dollar et à l'euro, atteignant face à ce dernier des niveaux plus vus depuis mai 2017 tandis que les sondages prédisent une large victoire des conservateurs aux élections législatives du 12 décembre. Vers 12H55 GMT, la livre a culminé à 84,58 pence pour un euro, un niveau plus vu depuis deux ans et demi. Face au billet vert, elle est montée vers 13H35 GMT jusqu'à 1,3109 dollar, un plus haut depuis mai.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne à bas coût Ryanair a annoncé la fermeture de deux bases, l'une en Allemagne et l'autre en Suède, avec des suppressions d'emplois à la clé, en raison des reports de livraisons du Boeing 737 MAX. Le transporteur irlandais explique devoir réviser en baisse son programme de vols pour l'été 2020 puisqu'il ne compte recevoir que 10 de ces avions contre 20 espérés jusqu'à présent.

AUTOMOBILE: Les ventes de voitures neuves en Allemagne vont sensiblement reculer l'an prochain, après un niveau record attendu en 2019, malgré un contexte difficile. Dans un marché automobile européen stagnant en 2019, les ventes de véhicules neufs devraient afficher une hausse annuelle de 4%, à 3,57 millions d'unités. Il s'agira du plus haut niveau enregistré depuis 2009, un millésime exceptionnel qui avait été marqué par un dispositif favorable de prime à la casse, explique mercredi la fédération des importateurs automobiles allemands (VDIK). L'année 2020 devrait voir le nombre d'immatriculations baisser à 3,43 millions, soit un recul de 4%, selon Bernhard Mattes, président sortant de la fédération des constructeurs allemands (VDA).

CONJONCTURE: Une lente asphyxie de la croissance mondiale, sous l'effet des crispations commerciales, de la numérisation et du changement climatique, au risque d'attiser les colères sociales: le scénario poussif de 2019 risque de se poursuivre en 2020, alertent les économistes. L'Organisation de coopération et de développement économiques prévoit que la croissance mondiale plafonnera lors de l'année à venir à 2,9%, comme en 2019, son plus bas niveau depuis la récession mondiale de 2009, dans la foulée de la crise financière. "Nous sommes dans une période inquiétante", selon la cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone.

