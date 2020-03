Résumé des principales informations économiques du mercredi 4 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONSTRUCTION DE MACHINES: L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a ressenti en 2019 le ralentissement de la conjoncture mondiale. Concernant l'épidémie du coronavirus, le chômage partiel permettrait d'aider les entreprises, selon l'association professionnelle. Face à l'épidémie de coronavirus, Swissmem ne s'attend pas à des licenciements massifs en Suisse. "Nous disposons de l'outil du chômage partiel et nous pouvons l'utiliser", a déclaré son président Hans Hess.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia a profité en 2019 de marchés financiers porteurs et d'un effet fiscal positif pour faire bondir son bénéfice net de 25% en rythme annuel ainsi que relever son dividende. L'épidémie de coronavirus ne devrait pas avoir d'effet trop important sur la marche des affaires. Alors que l'économie mondiale retient son souffle face à la propagation du Covid-19, le directeur général Philipp Gmür a relativisé en conférence de presse l'impact de l'épidémie pour l'assureur saint-gallois.

CORONAVIRUS: L'interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes décidée par le Conseil fédéral pour faire face à l'épidémie de coronavirus a durement touché le secteur événementiel. L'annulation ou le report de salons et autres événements a jusqu'à présent coûté 150 millions de francs suisses. Environ 80% des événements prévus n'ont pas lieu, une situation qualifiée par la fédération Expo Event de "scénario catastrophe".

CHIMIE: Un collaborateur du groupe genevois de parfums et arômes Givaudan a été infecté par le coronavirus. L'entreprise a en conséquence décidé de fermer son site de Kemptthal, dans le canton de Zurich, et ce jusqu'à nouvel avis. 400 collaborateurs se sont vu recommander de travailler à domicile. Un porte-parole de Givaudan a confirmé l'information diffusée par Radio Top. Il s'agit d'une mesure de précaution qui n'a pas été ordonnée par les autorités, a-t-il précisé.

CONSTRUCTION: Le fournisseur de solutions d'accès sécurisées aux bâtiments Dormakaba a accusé au premier semestre décalé - clos fin décembre - une contraction généralisée de ses principaux indicateurs de performance. La société de Rümlang ravale ses ambitions de croissance rentable pour l'ensemble de l'exercice 2019/20. Les revenus se sont érodés de 0,8% à 1,39 milliard de francs suisses, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 4,0% à 214,1 millions et la marge afférente de 0,5 point de pourcentage à 15,5%. Le bénéfice net a fondu de 5,8% à 119,4 millions, a détaillé le groupe dans un communiqué.

MACHINES AGRICOLES: Bucher Industries a bouclé 2019 sur des résultats quasiment à l'équilibre, mais supérieurs aux attentes les plus optimistes de la communauté financière au niveau du bénéfice net. Le groupe, qui avait levé le voile sur une première volée de chiffres fin janvier, table sur un repli des ventes de 1% à 5% pour l'exercice en cours, selon le directeur général Jacques Sanche. Les recettes annuelles nettes sont bien ressorties à près de 3,11 milliards de francs suisses (+1,4%), selon les chiffres définitifs publiés mercredi par l'entreprise.

TRANSPORT: Jungfraubahn a essuyé un nombre de visiteurs en repli depuis le début de l'année. Sur les mois de janvier et février, ils ont été 1,7% moins nombreux à se rendre au Jungfraujoch, la gare ferroviaire la plus élevée d'Europe. La suite de l'exercice dépendra de l'évolution de la situation sur le front du coronavirus, a précisé la société. A fin février, 74'000 visiteurs s'étaient rendus au Jungfraujoch, soit 1300 visiteurs de moins qu'à la même période un an plus tôt (-1,7%). Les mois de janvier à avril sont toutefois les périodes enregistrant le moins de visiteurs dans l'année.

IMMOBILIER: L'immobilier de rendement ne serait plus l'apanage des investisseurs institutionnels comme les caisses de pension ou les assurances. Face au manque d'alternatives de placements sûrs, les particuliers privilégient de plus en plus ce type de bien, affirme Credit Suisse dans une étude. La tendance cause des tensions sur le marché immobilier sans toutefois présenter de risque systémique, assure la grande banque.

JOUETS: La brique plastique, c'est fantastique: en 2019, le groupe Lego a consolidé ses résultats avec un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse, dans un marché du jouet en plein renouvellement. Fringant sexagénaire, le groupe familial, qui n'est pas coté en Bourse, affiche un bénéfice net en hausse de 3%, à plus de 8,3 milliards de couronnes (1,2 milliard de francs suisses). Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 6%, à 38,5 milliards de couronnes.

CONJONCTURE: Le Brésil a vu sa croissance légèrement ralentir à 1,1% en 2019, première année du mandat du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, après deux années à +1,3%, selon les données officielles. Au quatrième trimestre, le produit Intérieur Brut (PIB) n'a progressé que de 0,5%, contre 0,6% lors du troisième, d'après les chiffres de l'institut de statistiques IBGE.

awp