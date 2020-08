Résumé des principales informations économiques du mercredi 5 août 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le fabricant de compteurs électriques Landis+Gyr se restructure et veut supprimer 12% de ses effectifs. La société, qui compte 5800 collaborateurs, veut ainsi réduire ses coûts. Pour l'instant, le nombre de postes concernés en Suisse reste inconnu. "Il s'agit d'un programme mondial, toutes les régions et les fonctions administratives seront examinées. Actuellement nous sommes en pleine évaluation et en cours de discussion", a indiqué une porte-parole à AWP.

TRANSPORT AÉRIEN: Swiss, qui a été lourdement impactée par la pandémie de coronavirus, perd encore massivement de l'argent et un retour à des vols rentables risque de prendre du temps, a dit le directeur général Thomas Klühr. Une reprise est espérée d'ici l'été 2021. La compagnie nationale a nettement réduit ses pertes depuis la fin du confinement, mais actuellement la société perd encore moins de 1 million de francs suisses par jour, contre 3 millions par jour au plus fort de la crise, a précisé le patron de Swiss dans une interview sur le site internet de 20 Minuten.

AMEUBLEMENT: L'entrepreneur suisse Dan Mamane se profile comme l'investisseur principal dans le rachat de Conforama Suisse au groupe Steinhoff International. "Je veux apporter mon savoir-faire pour que le groupe poursuive son développement, mais je ne souhaite pas m'impliquer au niveau opérationnel", a-t-il indiqué à AWP. Annoncé la semaine dernière, le rachat de Conforama Suisse était resté teinté de mystère autour du "groupe d'investisseurs suisses" derrière la transaction. "Nous ne voulions pas faire de secret, simplement faire en sorte que l'annonce se concentre sur Conforama Suisse", explique M. Mamane. Le montant de la transaction reste toutefois tenu confidentiel en accord avec le vendeur.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont baissé en moyenne de 0,09% au mois de juillet. En rythme annuel cependant, la tendance est toujours haussière (+0,88%), selon le dernier indice du marché des loyers publié mercredi par le portail immobilier Homegate. La baisse sur un mois a été particulièrement prononcée dans les cantons de Genève (-1,99%), Neuchâtel (-1,18%) et Zoug (-1,13%), ainsi qu'en ville de Zurich (-1,44%).

INTERNET ET LOGICIELS: Facebook se donne un coup de jeune avec le lancement de Reels, nouvelle fonctionnalité de vidéos courtes et amusantes sur Instagram, qui ressemble en tous points à TikTok, la jeune appli qui a conquis les jeunes et que Donald Trump menace de bannir. Avec Reels, comme sur TikTok, les vidéos sont destinées à être partagées et découvertes au-delà du cercle de contacts, "offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur Instagram et de toucher des nouveaux publics sur la scène globale", explique le communiqué du géant des réseaux sociaux.

CORONAVIRUS: Le gouvernement américain a annoncé un nouvel investissement de 1 milliard de dollars (près de 906 millions de francs suisses) dans le projet de vaccin contre le Covid-19 de la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson, avec au moins 100 millions de doses garanties à la clé. Johnson & Johnson, via sa filiale Janssen, avait déjà reçu fin mars 456 millions de dollars. Le nouveau milliard financera un projet de démonstration de fabrication à grande échelle de son vaccin expérimental. Les parties prévoient un éventuel avenant de 200 millions de doses supplémentaires.

TRANSPORT AÉRIEN: Une majorité de compagnies aériennes envisage des réductions d'effectifs dans les douze mois à venir en raison d'une reprise du trafic aérien freinée par les incertitudes liées au Covid-19, selon un sondage publié par l'Association internationale du transport aérien (Iata). "La majorité (55%) des responsables de compagnies aériennes interrogés s'attendent à devoir réduire leurs effectifs au cours des 12 mois à venir" en raison d'un trafic qui va rester faible à court terme, a indiqué l'Iata dans un communiqué, selon un questionnaire sur la confiance des dirigeants de compagnies envoyé à plus de 300 compagnies aériennes partout dans le monde.

PHARMA: Le géant israélien des médicaments génériques Teva a dégagé un bénéfice net de 140 millions de dollars (127 millions de francs suisses) au deuxième trimestre, contre une perte nette de 689 millions un an auparavant, malgré une baisse de 7% de ses ventes en lien avec la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires du trimestre écoulé s'est élevé à 3,9 milliards de dollars, contre 4,2 milliards l'an dernier.

BANQUES: La deuxième banque allemande Commerzbank s'attend à terminer l'année dans le rouge en raison de la crise sanitaire et d'une restructuration en cours, tandis que le scandale Wirecard a pesé sur ses comptes à fin juin. Le coût du risque pour couvrir des crédits en souffrance va être démultiplié cette année et devrait se situer "entre 1,3 milliard d'euros et 1,5 milliard d'euros" (1,4 à 1,6 milliard de francs suisses) fin décembre, estime la banque dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le déficit commercial américain s'est réduit de 7,5% en juin, grâce à une hausse des exportations notamment de véhicules et pièces détachées automobiles, selon les données du département du Commerce. Le solde des échanges des biens et services s'est établi à -50,7 milliards de dollars (-46 milliards de francs suisses), par rapport à 54,8 milliards en mai, selon une révision des données.

AUTOMOBILES: Le marché automobile allemand n'a baissé que de 5% en juillet sur un an, après plusieurs mois de chutes de plus de 30% en raison de la pandémie, selon des chiffres publiés par l'agence fédérale pour l'automobile (KBA). Sur les sept premiers mois de l'année, les immatriculations de voitures neuves restent 30% inférieures à la même période en 2019, après des baisses de 38% en mars, 61% en avril, 50% en mai et 32% en juin.

