Résumé des principales informations économiques du mercredi 5 janvier

TRANSPORT: Kühne+Nagel étend ses activités en Afrique. Disposant désormais de 18 bureaux sur le continent, le groupe de transport et de logistique schwytzois s'est doté d'un centre de contrôle à Durban, en Afrique du Sud. L'entreprise de Suisse centrale prévoit d'ici la fin du 1er trimestre 2022 d'accroître sa présence dans la région. Le centre de contrôle sud-africain offre une visibilité complète du réseau, y compris des sites distants, en supervisant la qualité des données, en permettant la visibilité des expéditions et en gérant le flux des marchandises, écrit mercredi Kühne+Nagel. A la faveur de cette expansion, la multinationale aux origines allemandes veut faciliter à ses clients l'accès aux marchés africains, tout en proposant aux fabricants du continent des solutions spécifiques et adaptées à leur secteur d'activité.

INFORMATIQUE: L'armée a interdit l'utilisation de Whatsapp dans le cadre du service. Depuis le début d'année, la messagerie suisse Threema, jugée plus sûre, notamment en matière de protection des données, est utilisée à la place pour la communication. Threema, dont le siège est à Pfäffikon dans le canton de Schwytz, n'est en effet pas soumis au "Cloud Act" américain et peut être utilisé de manière anonyme. La messagerie est conforme au règlement européen sur la protection des données et est soumise à la jurisprudence suisse, explique l'armée à Keystone-ATS, revenant sur une information du Tages-Anzeiger.

TÉLÉCOMS: Le groupe de télécommunications Swisscom est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise zurichoise Innovative Web, spécialisée dans les solutions web et l'administration électronique. Cette prise de participation permet au géant bleu de renforcer son offre Localcities, destinée aux communes et associations suisses. Fondée en 2000, la société au bord de la Limmat emploie 50 personnes et compte parmi les principaux fournisseurs de ce secteur, indique un communiqué. Les détails financiers de cette acquisition n'ont pas été divulgués.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le chiffre d'affaires du commerce de détail suisse est attendu en baisse cette année, à hauteur d'environ 4%, mais il devrait tout de même rester supérieur à celui d'avant la crise. "Certains moteurs liés à la pandémie auront un impact moindre en 2022", indique Credit Suisse dans son étude annuelle sur le commerce de détail, Retail Outlook. D'après les données récoltées par Credit Suisse et le cabinet de conseil Fuhrer & Hotz, les recettes du commerce de détail devraient essuyer un repli de 5,5% sur le segment alimentaire et de 2,8% pour celui non alimentaire. Il y aura toutefois d'importantes disparités sectorielles, dans la mesure où certains effets de saturation se feront sentir, pour les segments du mobilier et du bricolage par exemple, qui avaient profité de la pandémie. L'habillement devrait pour sa part reprendre des couleurs.

INNOVATION: La pandémie de coronavirus n'a pas empêché certaines entreprises couvées par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) d'éclore. Pour l'année 2021, l'institution a dénombré 25 nouvelles jeunes pousses et des levées de fonds totalisant 390 millions de francs suisses. Le nombre des émanations (spin-offs) a fortement augmenté en comparaison annuelle, affirme l'EPFZ. La plupart des nouvelles entreprises sont actives dans le diagnostic médical et un quart d'entre elles ont été fondées par des femmes.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le secteur privé aux Etats-Unis a créé près de deux fois plus d'emplois qu'attendu en décembre et au total plus de 6 millions d'emplois en 2021, les employeurs affrontant néanmoins depuis des mois à un important manque de main d'oeuvre. En décembre, 807'000 emplois privés ont été créés aux Etats-Unis, selon l'enquête mensuelle de la société de services aux entreprises ADP, contre 505'000 en novembre selon des données révisées en baisse.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a chuté en 2021 à son plus bas niveau depuis la réunification, après avoir déjà plongé l'an passé, plombé par des pénuries de composants et la crise sanitaire, selon des chiffres officiels. Au total, 2,62 millions de voitures ont été immatriculées l'an dernier dans la plus grande économie européenne, une baisse de 10,1% par rapport à 2020, selon un communiqué de l'agence fédérale de l'automobile KBA.

AUTOMOBILE: La marque américaine Chrysler, filiale du groupe Stellantis, a annoncé qu'elle ne lancerait plus que des voitures électriques à partir de 2028. Cette nouvelle stratégie débutera avec un prototype dévoilé à l'occasion du salon de la tech CES à Las Vegas, qui sera disponible d'ici 2025 et est baptisé pour l'instant Chrysler Airflow.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile Stellantis (ex-PSA) a annoncé un partenariat majeur avec Amazon pour connecter ses véhicules, en utilisant notamment les serveurs AWS du géant américain et son système de commande vocale Alexa. Nombre de groupes automobiles nouent en ce moment des alliances similaires. Ford a annoncé début 2021 un partenariat avec Google, pour son cloud et ses voitures. Renault s'est aussi allié à Google. Microsoft a, de son côté, des partenariats avec Volkswagen et avec GM pour des projets de conduite autonome.

SANTÉ: Les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech, alliés dans le développement d'un des principaux vaccins contre le Covid-19, ont annoncé une nouvelle collaboration pour développer un vaccin à base d'ARN messager (ARNm) contre le zona. L'accord porte sur "la recherche, le développement et la commercialisation" du vaccin, indique un communiqué des deux entreprises. "Les essais cliniques devraient commencer dans la seconde moitié de 2022."

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a transporté moins de passagers en décembre comparé à novembre malgré les vacances de Noël, à cause de l'impact d'Omicron et de restrictions aux déplacements internationaux. Les représentants britanniques du transport aérien, l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie, appellent parallèlement Downing Street à assouplir les exigences de tests de dépistage du Covid-19 pour tenter de relancer le tourisme.

