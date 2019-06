Résumé des principales informations économiques du mercredi 5 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Le pharmacien par correspondance Zur Rose et le détaillant Migros vont intensifier leur collaboration. Zur Rose va fonder, avec Medbase le fournisseur de soins médicaux de Migros, deux coentreprises afin de développer les concepts de magasins ("shop-in-shop") Zur Rose dans des filiales de Migros en particulier en Suisse romande, mais aussi le commerce en ligne de produits de soins et de santé en vente libre. "Ce renforcement concerne en particulier les pharmacies 'shop-in-shop', la boutique en ligne et le développement de modèles innovants dans le domaine de l'approvisionnement intégré", indiquent les deux entreprises. Aucun détail financier n'a été dévoilé.

TOURISME: L'hôtellerie suisse a réalisé sa meilleure saison touristique d'hiver de ces onze dernières années. Le nombre de nuitées de clients en provenance de l'étranger, 8,8 millions, s'est maintenu au-delà de celui de Suisses, 7,9 millions, en comparaison annuelle. De novembre 2018 à avril 2019, 16,7 millions de nuitées ont été enregistrées, en hausse de 0,7% en comparaison annuelle, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS).

SANTÉ: Le groupe fribourgeois Aevis Victoria, par l'intermédiaire de sa filiale Swiss Medical Network, est disposé à discuter avec son homologue Hirslanden sur la clinique privée schaffhousoise Belair. L'établissement est menacé de fermeture. Cent vingt emplois sont menacés. "Swiss Medical Network serait disposé à des discussions (avec Hirslanden) en vue de trouver des alternatives", a indiqué un porte-parole à AWP, sans plus de précision.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler Rail a décroché une nouvelle commande en Allemagne. DB Regio, filiale du trafic régional de Deutsche Bahn (DB), a commandé au fabricant thurgovien de matériel ferroviaire 18 rames à deux étages du type Kiss. L'ordre se monte à 220 millions d'euros (près de 244 millions de francs suisses). Les nouvelles rames seront utilisées dans la région de Hambourg, dans le land du Schleswig Holstein, précise Stadler Rail. Les 18 compositions à propulsion électrique et dotées de quatre voitures automotrices chacune doivent entrer en service dès 2022.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant de boutiques hors taxes Dufry va acquérir une participation de 60% dans Regstaer Vnukovo. La société russe, fruit d'une coentreprise avec le groupe Regstaer, a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 58,8 millions d'euros (65,7 millions de francs suisses) avec ses échoppes situées à l'aéroport moscovite de Vnukovo. La finalisation de la transaction, dont les contours financiers ne sont pas dévoilés, est attendue au troisième trimestre 2019, explique le groupe zurichois. Fondé en 2012, Regstaer Vnukovo est au bénéfice d'une concession longue durée jusqu'en 2035, comprenant plus de 30 boutiques traditionnelles et hors taxes pour un espace de vente de 6800 mètres carrés.

PÉTROLE: Total pourrait recruter à Genève jusqu'à 100 postes d'ici au mois de septembre. Le géant pétrolier français a entamé une large campagne de recrutement pour son site Totsa Total Oil trading, sis dans la cité de Calvin. Le groupe, qui avait annoncé en février dernier son intention d'établir un pôle central de négoce de matières premières dans ses bureaux à proximité de l'aéroport, a déjà ouvert 32 postes sur son portail de recrutement.

CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine. Il a notamment averti des conséquences néfastes de la guerre commerciale sino-américaine sur l'économie. La seconde économie mondiale devrait voir son PIB progresser de 6,2% cette année et 6,0% l'an prochain, a indiqué le FMI lors d'une conférence de presse à Pékin. Les précédentes prévisions portaient respectivement sur 6,3 et 6,1%.

CONJONCTURE: L'économie britannique a tourné au ralenti en mai avec une timide hausse de l'activité dans les services et une contraction dans l'industrie. Le tout a été freiné par les incertitudes liées au Brexit, annonce le cabinet Markit. L'indice PMI composite, qui mesure l'activité dans les trois grands secteurs de l'économie (services, construction, industrie), a reculé à 50,7 en mai, contre 50,9 en avril. Il se situe tout juste au-dessus du seuil de 50, qui marque la séparation entre progression et contraction de l'activité économique.

AUTOMOBILE: Le constructeur allemand BMW et le groupe britannique Jaguar Land Rover (JLR) vont développer ensemble des moteurs électriques pour faire des économies, a annoncé l'entreprise allemande. Le partenariat s'ajoute à une série d'alliances forgées dans le secteur face à la coûteuse révolution électrique.

AUTOMOBILE: Renault envisage des poursuites contre son ancien patron Carlos Ghosn après avoir révélé mardi soir qu'il avait engagé 11 millions d'euros de "dépenses suspectes" au sein d'une filiale commune avec Nissan basée aux Pays-Bas. La somme concerne notamment des vols d'avions qui pourraient avoir été effectués à titre privé. Le constructeur français finit ainsi le ménage dans ses comptes et clôt un chapitre qui a empoisonné durant plusieurs mois ses relations avec l'allié japonais Nissan, à l'origine des révélations qui ont conduit à l'arrestation de M. Ghosn au Japon le 19 novembre dernier. L'audit interne, mené conjointement depuis des mois par Renault et Nissan au sein de leur filiale néerlandaise RNBV, a identifié 11 millions d'euros de dépenses douteuses.

