Résumé des principales informations économiques du mercredi 5 octobre 2022 05/10/2022 | 17:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée: MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler a annoncé avoir décroché une commande de 40 tramways pour la société de transport allemande Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Entamée en 2009, la direction de Stuttgarter Straßenbahnen se dit heureuse de poursuivre sa collaboration avec le thurgovien dans le cadre d'une nouvelle commande, explique un communiqué. "Stadler connaît déjà nos exigences et les besoins des passagers," souligne Thomas Moser, porte-parole du directoire de la SSB. ALIMENTATION: Le géant agroalimentaire Nestlé a finalisé la cession de sa marque de purée de pommes de terre Mousline au fonds d'investissement français FnB, avec qui le groupe avait entamé des négociations exclusives le 22 mars. "Cette opération s'inscrit dans une stratégie de croissance et de diversification de la marque Mousline, lui offrant de nouvelles perspectives de développement et d'innovation", a indiqué Nestlé France à AWP, confirmant l'information parue mardi sur le site d'Usine Nouvelle. CONJONCTURE: Les incertitudes pour l'approvisionnement de l'Europe en gaz l'hiver prochain ont fortement augmenté, constate l'institut de recherche conjoncturelle KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Si son scénario de base ne prévoit pas de rationnement, l'institut n'en abaisse pas moins ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2022 et 2023. Cette année, la croissance du PIB devrait s'inscrire à 2,3%, écrit le KOF mercredi dans un communiqué. En juin, l'institut prévoyait encore un taux de 2,8% pour l'année en cours. En ce qui concerne l'an prochain, il abaisse sa prévision à 0,7%, contre 1,3% selon la dernière estimation. La croissance réelle hors grands événements sportifs devrait s'inscrire à 1,0%. Pour 2024, le KOF prévoit une croissance de 2,1%, ou 1,7% hors grands événements sportifs. ENERGIE: Les tarifs du gaz naturel se détendaient mercredi, les marchés étant rassurés par les niveaux de remplissage des stocks en Europe, la reprise des livraisons de la Russie vers l'Italie, ainsi qu'une météo plus douce. Peu avant 15h00, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, montait de 0,55% à 162,50 euros le mégawattheure (MWh). Mais sur la semaine, il affichait un important repli de 21,6% et même de 32,3% en comparaison mensuelle. Sur un an, l'envolée atteint néanmoins toujours 50,2%. INTÉRIM: Le marché de l'emploi helvétique semble avoir atteint son pic au cours du troisième trimestre. La croissance a ralenti depuis le début de l'année, même si certains profils, notamment de techniciens et mécaniciens, sont ardemment recherchés. Le Swiss Job Market Index du troisième trimestre a pris seulement 1% en comparaison avec le trimestre précédent, indique Adecco dans un communiqué. Cet indice a stagné depuis le début de l'année. Mais sur un an, il s'est envolé de 15%. IMMOBILIER: Les prix des logements en propriété à usage propre ont continué d'augmenter en Suisse au troisième trimestre, et ce malgré un contexte marqué par la hausse des taux d'intérêt. Les acheteurs de maisons individuelles ont dû débourser 1,4% de plus qu'au trimestre précédent, alors que la facture s'est alourdie de 1,9% en moyenne pour les propriétés par étages (PPE), selon le dernier indice des prix des transactions publié par Raiffeisen. En rythme annuel, l'augmentation a été respectivement de 5,6% et 7,6%. COMMERCE MONDIAL: Le volume du commerce mondial devrait largement ralentir en 2023, avec une augmentation limitée à 1%. Les prévisions pour cette année sont toutefois meilleures qu'en avril, avec une croissance de 3,5%, a dit l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. Il y a quelques mois, l'institution n'anticipait qu'une croissance de 3%, alors que la fourchette s'établit désormais entre 2 et 4,9% en fonction des scénarios. Mais la guerre en Ukraine a rendu difficile cette évaluation il y a quelques mois, a admis l'économiste de l'OMC, Coleman Nee. PÉTROLE: L'Opep+, de retour à Vienne pour la première fois depuis mars 2020, a voulu marquer le coup: elle a décidé d'une coupe drastique des quotas de production de pétrole pour soutenir les prix au risque de froisser la Maison Blanche. Les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), menés par l'Arabie saoudite, et leurs dix partenaires conduits par la Russie ont convenu d'une baisse de "deux millions" de barils par jour pour le mois de novembre, a annoncé l'alliance dans un communiqué. PRIX: La boucle prix-salaires, un mécanisme voyant l'inflation alimenter la hausse des salaires qui se répercute à son tour sur la hausse des prix, est pour l'instant un risque limité, a estimé le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport. Cette auto-alimentation de l'inflation par son effet sur la hausse des salaires est le cauchemar des banques centrales, puisqu'elle rendrait leur action pour ralentir la hausse des prix bien plus difficile. HYDROCARBURES: La Russie va reprendre ses livraisons de gaz à l'Italie après les avoir suspendues samedi en raison d'un "problème" en Autriche, par lequel le gaz russe passe, a annoncé le géant gazier russe Gazprom. "Gazprom, en collaboration avec des acheteurs italiens, a réussi à trouver une solution pour le format d'interaction dans les conditions des changements" de régulation côté autrichien intervenus "fin septembre" et qui avaient entraîné la suspension des approvisionnements vers la péninsule italienne, a indiqué Gazprom dans un communiqué. COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant britannique des supermarchés Tesco a vu son bénéfice net divisé par trois pour son premier semestre décalé à 253 millions de livres (284 millions de francs suisses), un résultat plombé par l'inflation. Tesco a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,7% sur la période achevée fin août, à 32,5 milliards de livres, tiré notamment par les hausses des prix des carburants, a annoncé le groupe dans un communiqué. awp

© AWP 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADECCO GROUP AG -3.62% 27.94 -37.79% LONDON BRENT OIL 1.86% 93.49 13.79% RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG -0.77% 12.92 -49.69% S&P GSCI NATURAL GAS INDEX 1.52% 325.8264 82.68% TESCO PLC -4.00% 201.655 -27.56% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 1.37% 59.85 -22.58% WTI 1.63% 87.968 14.86%