Résumé des principales informations économiques du mercredi 6 avril

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Une page s'est tournée lors de l'assemblée générale d'UBS. Axel Weber, président du numéro un bancaire helvétique pendant dix ans, a fait ses adieux. Les actionnaires ont confirmé le choix de son successeur, l'Irlandais Colm Kelleher, élu très largement à la tête du conseil d'administration. L'assemblée, qui s'est tenue sans la présence physique des actionnaires, a validé la candidature de M. Kelleher par 97,7% des voix. Né en 1957, le nouveau président d'UBS a travaillé jusqu'en 2019 au sein du géant américain Morgan Stanley, dernièrement comme responsable de l'unité Institutional Securities Business et chef de la gestion de fortune, selon les informations fournies lors de sa nomination, en novembre dernier.

INDUSTRIE: Le groupe industriel Sulzer a enregistré une nette hausse de ses entrées de commandes au premier trimestre 2022. L'entreprise de Winterthour a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour 2022. "Nous continuons à enregistrer une croissance rentable, ce qui confirme une demande dynamique dans de nombreux segments", a indiqué le directeur général Frédéric Lalanne, cité dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le fournisseur de services à l'industrie aéronautique SR Technics va étendre ses capacités pour prendre en charge la maintenance d'un nouveau modèle de moteurs d'avion. Jusqu'à 400 emplois vont être créés d'ici 2024, indique l'entreprise basée à Kloten. SR Technic a rejoint le réseau de fournisseurs de services de maintenance (MRO) pouvant travailler sur les moteurs de type GTF de l'américain Pratt & Whitney. Le modèle PW1100G-JM équipe entre autres les avions A320Neo d'Airbus, écrit la société dans son communiqué. Le désassemblage, l'assemblage et les tests sur le moteur PW1100G-JM seront conduits par SR Technics.

TOURISME: L'ensoleillement qui a prévalu au mois de mars a bénéficié aux activités des remontées mécaniques suisses, relève la faîtière du secteur. Presque toutes les régions ont bénéficié d'une embellie, sauf au Tessin, où l'enneigement a fait défaut. Depuis le début de la saison, et jusqu'à fin mars, une augmentation de 32% des premiers passages et de 39% du chiffre d'affaires a été enregistrée, grâce aux bonnes conditions météorologiques. En Suisse centrale, orientale et dans les Grisons, des records d'ensoleillement ont été enregistrés en mars.

ALIMENTATION: En Suisse, le prix du pain et des pâtes a augmenté depuis le début de l'année. La hausse générale des coûts mais aussi la mauvaise récolte de 2021 sont davantage responsables que la flambée des cours du blé à cause de la guerre en Ukraine. Pour le prix du pain, "on commence à être sur une tendance à la hausse", a expliqué Jean Busché, responsable Economie à la Fédération romande des consommateurs (FRC) auprès d'AWP. De janvier à mars, le prix à la consommation de cet aliment de base a augmenté de 2,4%, selon l'Office fédérale de la statistique (OFS). Pour les pâtes alimentaires, l'envolée est encore plus nette, frôlant les 10,5%.

IMMOBILIER: Le prix des logements en propriété à usage propre ont une nouvelle fois augmenté en début d'année. Au premier trimestre, les prix des maisons individuelles ont augmenté de 1,2% par rapport à la période précédente, et les propriétés par étage (PPE) de 0,2%, indique Raiffeisen dans son indice des prix des transactions. En rythme annuel, le renchérissement a été de respectivement 9,5% et 6,6%. Cité dans le document, Martin Neff, chef économiste de la coopérative bancaire, signale cependant un ralentissement de la dynamique des prix, appelé à se poursuivre, "en raison de la nette augmentation récente des taux hypothécaires et des exigences restrictives en matière de fonds propres et de capacité financière, qui limitent de plus en plus le cercle des acheteurs lorsque les prix augmentent".

CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour la Suisse, louant toutefois le "solide" rebond conjoncturel de la Confédération après la pandémie de coronavirus. Alors que la guerre en Ukraine constitue une "source majeure d'incertitude", l'institution table sur une nette accélération de l'inflation cette année. Les projections de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour cette année ont été ramenées à 2,2%, contre +3,0% dans ses précédentes estimations, selon le rapport du FMI sur la Suisse. La croissance va être affectée par les effets indirects de la guerre en Ukraine, alors que l'exposition directe à ce pays est relativement limitée.

CONFLIT: Risque de défaut, effondrement du secteur automobile, inflation... Après des semaines de sanctions de plus en plus dures, l'économie russe commence à se fissurer. Si les annonces en cascades de retraits de groupes internationaux de Russie avaient fait du bruit, elles ne s'étaient pas encore traduites par de graves répercussions sur l'activité économique réelle.

PERSPECTIVES CONJONCTURELLES: La Banque asiatique de développement a revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2022 pour les pays en développement d'Asie, la pression croissante sur les prix liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie menaçant la reprise après la flambée d'Omicron. L'institution basée aux Philippines a abaissé ses prévisions de croissance économique pour 2022 à 5,2%, contre une précédente prévision de 5,3% en décembre.

MATÉRIEL ROULANT: Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé avoir signé un accord avec l'opérateur ferroviaire suédois SJ pour lui fournir 25 trains à grande vitesse pour un montant de près de 650 millions d'euros (environ 660 millions de francs suisses). Ce contrat est assorti d'une option pour 15 trains Zefiro Express supplémentaires, qui seront les "plus rapides de Suède, ces derniers pouvant atteindre une vitesse maximale de 250 km/h", est-il précisé dans un communiqué.

awp