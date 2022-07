Résumé des principales informations économiques du mercredi 6 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Holcim a signé un accord en vue du rachat de la société belge Cantillana, active dans les systèmes de construction de façades et d'isolation. L'acquisition devrait permettre de générer des synergies et d'accélérer la croissance de la division Solutions & Products en Europe. Cantillana, jusqu'à présent entreprise familiale des Stadsbader, déploie ses activités sur neuf sites de production et emploie 200 collaborateurs en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Son chiffre d'affaires est attendu à 80 millions d'euros pour l'année en cours. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

DEVISES: Le franc a atteint un niveau sans précédent face à l'euro. Et le renforcement de la monnaie suisse devrait se poursuivre, ont estimé les spécialistes. Vers 16h40, la devise helvétique s'échangeait à 0,9886 franc pour un euro après s'être renforcée brièvement jusqu'à 0,9877 EUR/CHF.

ENERGIE: Les nuages s'amoncellent sur les perspectives pour l'économie helvétique, avec notamment des incertitudes quant à l'approvisionnement énergétique du pays. UBS rabote dans ce contexte ses projections de croissance, à 2,4% contre 2,5% en mai pour 2022 et à 0,9% contre 1,5% pour 2023. Les experts de la banque aux trois clés ne privilégient ainsi pas le scénario d'une récession à brève échéance, sans toutefois l'exclure totalement en cas d'arrêt subit des livraisons russes en matière d'énergie notamment.

ENTREPRISES: Une déferlante de faillites de sociétés s'abat sur la Suisse. Les ouvertures de procédures ont augmenté de 40% au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Par rapport à la moyenne d'avant la pandémie, soit les exercices 2018 et 2019, l'augmentation est de 10%, indique l'Union suisse des créanciers Creditreform. Au total, 3390 faillites d'entreprises ont été dénombrées sur les six premiers mois de l'année. Le secteur des services a été particulièrement touché, avec une hausse de 40% par rapport à avant la pandémie. Creditreform explique ce chiffre par le nombre important de sociétés créées avant la crise. Nombre d'entre elles ont survécu grâce aux aides de l'Etat pendant la pandémie, mais sont rattrapées par la réalité du marché.

AUTOMOBILE: La dette nette des entreprises dans le monde a diminué entre juin 2021 et juin 2022, selon le rapport du gestionnaire d'actifs Janus Henderson. En Europe, c'est principalement en Suisse, en Norvège et en Italie que la baisse a été déterminée. Il s'agit du premier repli observé depuis huit ans. A l'échelle mondiale, la dette nette des entreprises, qui représente leurs dettes à court et long terme moins leurs trésoreries, s'élève à 8151 milliards de dollars en juin 2022, en diminution de 1,9% par rapport à juin 2021, estime Janus Henderson. Au niveau helvétique, la dette nette des entreprises suisses s'élève à 88 milliards de dollars américains, soit 5% de la dette totale en Europe continentale de 1,95 billion de dollars américains.

HYDROCARBURES: Le géant énergétique TotalEnergies a annoncé avoir cédé sa participation de 20% dans le gisement de Khariaga, dans l'Arctique russe, à la société russe Zaroubejneft, qui avait déjà hérité du rôle d'opérateur du site depuis 2016. "En ligne avec nos principes d'actions énoncés le 22 mars dernier concernant notre désengagement du pétrole russe (...), TotalEnergies a convenu du transfert à Zaroubejneft des 20% d'intérêts résiduels" qu'il détenait dans le gisement, a indiqué le groupe français dans un communiqué, précisant que "cette transaction est soumise à l'accord des autorités russes".

INTERNET ET LOGICIELS: Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeaway a annoncé avoir signé un partenariat commercial avec Amazon, qui va prendre une participation dans Grubhub, la filiale américaine du groupe anglo-néerlandais. Selon les termes de l'accord, Amazon va recevoir des bons d'option lui permettant d'acquérir 2% du capital de Grubhub. Le géant de la vente en ligne aura la possibilité, selon certaines conditions, d'augmenter sa participation jusqu'à 15%.

ENVIRONNEMENT: La multinationale américaine 3M a conclu un accord avec les autorités régionales de Flandre, en Belgique, pour remédier à hauteur d'un total de 571 millions d'euros (564,5 millions de francs suisses) aux rejets polluants autour de son usine de Zwijndrecht près d'Anvers (nord). Dans un communiqué commun, le gouvernement flamand et 3M Belgique ont souligné que ce règlement à l'amiable résolvait "les désaccords en cours" liés à une pollution persistante par des substances chimiques de la famille des PFAS (alkyls perfluorés et polyfluorés).

